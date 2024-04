Lidovci se bijí hlava nehlava

Premiér Petr Fiala a šéf hnutí ANO Andrej Babiš po vítězství Petera Pellegriniho v prezidentské volbě svorně doufají, že vztahy se Slovenskem se budou nadále co nejlépe rozvíjet. Svornost je to odsud potud. Fiala nejspíš vidí Pellegriniho jako možného soka slovenského premiéra Fica. Že nový slovenský prezident půjde Ficovi na ruku, si zase myslí Babiš. Je to padesát na padesát.

Lidovci se dusí ve vlastní šťávě. Místopředseda KDU-ČSL, ministr životního prostředí Petr Hladík navrhne předsednictvu, aby byl za proruské názory ze strany vyloučen Cyril Svoboda. Ten v tom vidí snahu utéct nízkým preferencím. Klesající popularitu lidovců potvrzuje každý nový průzkum volebních preferencí, nad vodou – zdá se, je drží jen spolčení se ve spolku Spolu. Předseda Marian Jurečka je před blížícími se volbami prakticky nedotknutelný.

Hladíkovi na Svobodovi vadí jeho dlouhodobé názory, „dlouhodobě ho nepovažuje vnitřně za lidovce“. Tak stručná rekapitulace Svobodovy dráhy. Je dvojím lidoveckým expředsedou, různé ministerské posty zastával v Tošovského, Špidlově, Grossově, Paroubkově a dvou Topolánkových vládách. Byl v týmu poradců Andreje Babiše. Vším čím byl, byl rád.

Koalice Spolu zahájila kampaň před evropskými volbami. A předseda ODS, premiér Petr Fiala je přesvědčený, že je v nich zvítězí. Za úspěch bude považovat obhajobu současného počtu mandátů ODS a Spolu. Tedy dvanácti křesel – čtyř pro občanské demokraty a osmi dohromady pro ODS, KDU-ČSL a TOP09. Skromnost nade vše.