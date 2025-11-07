Kudela: Fed je za jestřába, v ECB to šlape a ČNB vyčkává
Sada předposledních letošních zasedání centrální bank přinesla na trhy zajímavé novinky a často trhy notně překvapila, což se týká zejména amerického Fedu. Naopak Evropská centrální banka je na vítězné vlně a bude se snažit neuhnout ze svého fungujícího nastavení. Události posledních dní přinesly novinky i do rozhodování polské a české centrální banky, ty ale zatím potřebují čas na jejich vyhodnocení. Do konce roku zbývá už jen jedno zasedání, a tak trhy bedlivě sledovaly, jak se centrální banky dívají na aktuální situaci a jaké dávají výhledy na začátek příštího roku.
Americký Federální rezervní systém (Fed) sice uvolňuje, ale snaží se mírnit uvolňování trhu tím, že mu vnáší do očekávání nejistotu. Guvernér Fedu Jerome Powell zmínil, že trhy by neměly brát dosud jisté prosincové snížení sazeb jako zaručené. Pro trh to znamená ohrožení aktuálně očekávané trajektorie poklesu sazeb a směrování dolaru k jeho posílení. Evropská centrální banka (ECB) naopak dává pozor, aby trhy ničím nepřekvapila, a drží se aktuálního nastavení, které jí, zdá se, dokonale vyhovuje. Inflace se drží blízko cíle a guvernérka Christine Lagardeová zní spíše optimisticky. Od ECB tak v dohledné době nelze čekat velké kroky.
Polská národní banka (NBP) sice sazby snížila, ale její výhled naznačuje, že se nechystá zrychlovat tempo poklesu sazeb a kurzu polského zlotého (PLN) se zasedání centrální banky dotklo jen mírně. Česká národní banka (ČNB) ponechala sazby beze změny, přesto se zdá, že její postoj k monetární politice přestává být tak přísný, jak byl ve třetím čtvrtletí letošního roku. ČNB si nechává otevřené dveře ke všem krokům, tedy jak zvýšení, tak i snížení sazeb.
ČNB zůstává ve vyčkávacím módu, koruna stabilní
Včerejší zasedání bankovní rady ČNB nepřekvapivě ponechalo sazby beze změny. ČNB s jejich poklesem už dlouho nepočítá, guvernér Aleš Michl dlouhodobě razí názor, že se chtějí držet spíše opatrného postoje a vyšších sazeb. Nižší inflace v září nakonec nevydržela a podle předběžných dat v říjnu vystoupala z 2,3 procenta na 2,5 procenta, což je úroveň, která nechává malý prostor pro uvolnění. Pro ponechání sazeb beze změny pak hovoří i svižný růst mezd v ČR a stále robustní spotřeba domácností.
Pro trhy byl důležitý i pohled guvernéra Michla na čerstvé novinky v podobě nového programového prohlášení vlády a samozřejmě také posunutí účinnosti a změny v programu emisních povolenek ETS2. ČNB je podle slov guvernéra zachytila, ale zatím je příliš brzy na to, aby měli novinky zanalyzovány. Jejich dopad na politiku centrální banky tak teprve uvidíme. Pro korunu to znamená výhled na stabilitu.
Fed nedávno překvapil trhy
Poslední zasedání Federálního výboru pro otevřený trh (FOMC) s sebou přineslo řadu očekávaných věcí. Očekávané bylo jak snížení sazeb o 25 bodů na 4,00 procenta, tak i oznámení o ukončení programu kvantitativního uvolňování od začátku prosince 2025. Fed tak ke snižování sazeb zastavil utahování monetární politiky skrz velikost bilance. Zdá se však, že FOMC chce zmírnit trhem vnímané uvolnění monetární politiky, a tak Jerome Powell prohlásil, že trhy by neměly brát prosincové snížení sazeb na 3,75 procenta jako jistou věc a mají být připraveny na možnost, že sazby v prosinci neklesnou.
Pro trhy to byla náročná situace a zdá se, že se s ní srovnávají už několik dní. Komentář totiž boří na poslední prognóze vývoje sazeb vystavěná očekávání směrem k poklesu sazeb, a také přilívá velkou nejistotu do očekávání na příští rok. Problémem je totiž to, že poslední tečkový graf naznačil hlubokou rozpolcenost trhu ohledně vývoje sazeb v roce 2026. Část FOMC preferovala spíše utaženější monetární politiku, zatímco jiní členové byli spíše pro nižší sazby. Jasně většinový názor naprosto chyběl. Komentář Jeroma Powella přiklání výhled spíše na jestřábí stranu, ale ta není pro trhy zrovna komfortní. Navíc jsou ve stavu, kdy nemají k dispozici důležitá data, neboť přetrvávající government shutdown způsobil nedostupnost dat z trhu práce a trhy tak neví, jak si jeden z nejvýznamnějších ukazatelů pro Fed stojí. Samozřejmě sledují jiná data, jako ADP i JOLTS, ale údaje o tzv. payrolls začínají chybět a jejich obnovení není v dohledu.
Zatím ale došlo pouze ke zmírnění očekávání. Pravděpodobnost snížení sazeb na prosincovém zasedání klesla z 95 procent na cca 65 procent a dále neklesá.
ECB zůstává na svém "sweet spotu"
ECB si doslova užívá aktuální situaci. Inflace je blízko inflačnímu cíli a zdá se, že díky utlumenému růstu v Německu a poklesu cen potravin nemusí nutně růst. Ceny energií klesají a vypadá to, že se začíná stavět na nohy i ekonomika. Guvernérka Christine Lagardeová navíc zmínila, že řada proinflačních rizik i rizik pro ekonomiku mizí a ECB zní téměř optimisticky. Není tak na místě počítat se změnou sazeb, ECB bude chtít současné „fungující“ nastavení sazeb udržet co možná nejdéle a bude chtít zůstat věrná myšlence: „Neopravuj to, co funguje“.
Na listopadovém zasedání řešila bankovní rada Polské národní banky zajímavý rébus. Inflace se dostává níže a zdá se, že ceny energií, které měly být hlavním argumentem pro udržování vyšších sazeb, klesají napříč Evropou. Trh se tak dočkal urychlení snížení sazeb a snížení na 4,25 procenta už na listopadovém zasedání. Trhy budou primárně sledovat to, jak se NBP postaví k dalšímu vývoji sazeb. Zdá se však, že se trhy mají nyní připravit na pauzu v uvolňování. Pouze v případě, že by inflace i nadále překvapovala svým poklesem, může k dalšímu snížení sazeb dojít dříve.
Výhled kurzů
Dolar se veze na vlně překvapivě jestřábího Fedu a posiluje až k hladině 1,150 vůči euru. Její prolomení a posun k 1,130 momentálně nelze vyloučit, aktuální síla dolaru stojí a padá s výhledem na úrokové sazby. Trhy budou velmi netrpělivě sledovat také vývoj inflace. Ta se v září zastavila na 3,0 procenta a pokud by opustila fluktuační pásmo a zrychlila nad 3,0 procenta, bude to pro Fed pádný důvod k tomu, aby s uvolňováním brzdil. Dolar by pak mohl prolomit hranici 1,150 a pokračovat k výše zmíněné hladině 1,130 dolaru za euro..
Polský zlotý je tradičně na vývoj sazeb v USA citlivý a na jejich růst zpravidla reaguje oslabením. Totéž se na EUR/PLN páru děje i teď. K silnému dolaru se navíc přidal i test významné hladiny na 4,22, od kterého se zlotý zatím odrazil. Pokud by se posilování dolaru vyčerpalo a dolar začal oslabovat, počítejme s návratem kurzu EUR/PLN pod 4,25 a dalším testem 4,22. Svou roli může sehrát i NBP, pokud by se rozhodla ponechat sazby beze změny a přidržet se spíše opatrné jestřábí rétoriky.
ČNB trhy nepřekvapila a zdá se, že trhu ani nevadí to, že se ČNB posunula k lehce holubičí rétorice, kdy opustila výhled na to, že sazby budou buď stabilní nebo porostou a bankovní radní si nechávají otevřené dveře ke všem možnostem. Koruna by tak měla zůstat stabilní poblíž aktuálních hodnot, pokud jí k posílení nebo oslabení nepomůže obchodování na USD.
Tomáš Kudela, hlavní analytik společnosti SAB Finance
