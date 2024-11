Fialova důchodová reforma ušetří Česku stovky miliard. Pokud ji neshodí Babiš

Změny důchodů v režii Fialovy vlády, včetně dnes schválených úprav, ušetří roku 2050 českým veřejným financím 300 miliard ročně v dnešních cenách. Fatálním problémem je, že na nich není shoda napříč politickým spektrem.

Významné změny v českém důchodovém systému, které dnes schválila Poslanecká sněmovna, zajistí další zásadní úspory českých veřejných financí. Celková úspora ze změn provedených touto vládou, vypočtená pro rok 2050 v současných cenách, už tak v souhrnu činí přibližně 300 miliard korun (viz níže). Fakticky to roku 2050 bude výrazně více, a to kvůli inflaci a růstu ekonomiky, které se do té doby odehrají.

Fatálním problémem důchodových úprav provedených Fialovou vládou je ovšem fakt, že na nich neexistuje shoda napříč politickým spektrem. Tyto úpravy tak po roce 2025 může potkat podobný osud, který stihl Nečasovu důchodovou reformu, již zrušila pozdější vláda Sobotkova.

Tři scénáře schodku důchodového systému kolem roku 2050

1) Bez změn:

Schodek by činil 5 % HDP, tedy 400 miliard korun.

2) Se změnami (již schválenými) v podobě snížení tempa valorizace a zpřísnění předčasných důchodů:

Schodek by činil 3 % HDP, tedy 240 miliard korun.

3) Se změnami (nyní schvalovanými) v podobě postupného navýšení věku odchodu na 67 let a zúžení okruhu lidí, kteří mohou odcházet do penze dříve bez jejího krácení:

Schodek by činil 1,25 % HDP, tedy 100 miliard korun.