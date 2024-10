David Ondráčka: Potěmkinova vesnice v Bruselu. Nová směrnice povede ke korupci

EU vymyslela směrnici o odlesňování pod zkratkou EUDR, a povedl se jí těžký nesmysl. Je to tažené záměrem chránit přírodu a bránit úbytku lesů ve světě, ale prakticky to je neproveditelný předpis. Povede to jen ke zbytečné byrokracii firem (velkých i malých), masivnímu švindlování, korupci a hře na ochranu přírody. Tisíce firem v celé EU i Česku budou muset prokazovat, že nepřispívají k odlesňování na druhém konci světa, když dováží suroviny z Asie, Afriky nebo Jižní Ameriky. Ale to reálně nepůjde, reporty se budou falšovat. Dopadne to jako úplně zbytečný „bruselský potěmkin“.

Aby bylo jasno, nejsem apriori odpůrce pravidel EU. Právě naopak, v některých oblastech to bez společné koordinace a jednotné regulace nejde. Ale musíme nad tím přemýšlet rozumně a hlavně prakticky. Tohle evidentně tlačil někdo, kdo nepřemýšlel nad reálným dopadem a praktickým naplňováním. Směrnice měla začít platit už na konci tohoto roku, pak nastala panika a nyní pod tlakem padl slib Komise, že se to o rok odsune. Platnost evropské směrnice zabývající se odlesňováním půdy tedy asi bude o rok odložena, to ale nic příliš nemění na hluboce nedomyšlené podstatě těch opatření.

Cílem nařízení je zajistit, aby se na evropský trh nedostávaly výrobky způsobující odlesňování, které má negativní dopad nejen na životní prostředí, ale také na místní komunity. Zapadá to do strategií ESG. Ok, fajn. Všichni chceme chránit lesy, chápeme jejich význam, uznáváme, že kácení a rozšiřování zemědělství má vážné dopady. Ale jak prakticky prokáží třeba nábytkáři, že dřevo (sic), které používají nepocházejí z míst, která byla odlesněná. Nedává to smysl ani u dalších komodit, jako jsou papír, kaučuk, káva, kakao, palmový olej nebo hovězí maso. Tam taky nelze reálně prokázat, že nepocházejí z míst, která byla odlesněná. Firmy by asi měly komunikovat s články dodavatelského řetězce s cílem získat od nich potřebné informace. Ale jak to mají udělat?

Když je ochrana přírody víc o razítkách než o stromech

Unie ustaví orgán, který bude od firem na trhu sbírat certifikáty, že se nepostupovalo nešetrně vůči přírodě. Ale ty nejde seriózně u naprosté většiny zení a dodavatelů ze třetího světa sehnat. Nutně to povede jen ke korupci a švindlování, budou se vymýšlet imaginární certifikáty, falšovat geolokace, vzniknou kolem toho zprostředkovatelé, kteří firmám potřebné razítko dodají. Vznikne úplně zbytečná a nepřiměřená byrokracie, která navíc bude poměrně mocná.

Vznikne vynucovací agentura a do rukou úředníků se dá silná pravomoc pokutovat nedodržení směrnice. Tím pochopitelně vznikne prostor pro korupci. Reporty, že nedošlo k odlesnění, se prostě budou vymýšlet a falšovat, nic víc. Nemluvě o tom, že Evropa si takovými kroky ničí vlastní konkurenceschopnost a její globální konkurentní nechápou, co vymýšlíme za blbosti.

Kácení zdravého rozumu

Firmy a jejich lobby se pochopitelně ozvaly, že odlesňovací nařízení EU je likvidační. Dnes už varují prakticky všichni, že prostě nebude možné data reálně doložit, spolehlivé informace od drobných zemědělců nebo firem v Asii a Africe nedostanete. Prostě se ty reporty budou vymýšlet a legislativa je příliš přísná a špatně nastavená. Ano, můžete namítnout, že to je taková bruselská klasika. Každá branže u jakékoliv regulace nejprve začne křičet, že to je likvidační a zničí to pracovní místa a Evropu. Je takový hlasitý vstup do vyjednávání. Ale fakt je, že v této věci mají firmy pravdu a ta směrnice nedává smysl. Je to spíš o kácení zdravého rozumu, než stromů, bohužel.

Globální aspekt

Samozřejmě to má celé i geopolitickou globální rovinu, v situaci kdy dlouhodobě vidíme klesající konkurenceschopnost Evropu (naposledy třeba Dragiho report). Třeba německé sdružení obchodníků se dřevem GD Holz argumentuje, že dva největší světové trhy se dřevem - Čína a USA - se v otázce pravidel ocitají ve slepé uličce, nic takového reportovat nemusí. Evropa si takovými kroky ničí vlastní konkurenceschopnost a její globální konkurenti je kroutí hlavou, jak si řežeme pod sebou větev.

