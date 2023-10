David Ondráčka: Polsko čeká duel mezi magorem Kačerem a unaveným Tuskem

V neděli Polsko rozhodne, jestli chce po osmi letech dál stejnou konzervativní vládu, anebo chce změnu s širší liberálnější koalicí stran. Polsko balancuje mezi rolí rychle se rozvíjející sebevědomé regionální velmoci s celoevropskou ambicí a bigotní, kulturně a sociálně hluboce rozdělenou zemí, které všichni celou historii ubližují a ona si léčí své mindráky. Pro Česko jsou to významné volby u sousedů, pokud zase uspěje divnáček Kaczyński, tak už ve střední Evropě bude chybět do party Orbánovi a Ficovi jen návrat Babiše.

Hluboce rozdělený politický systém

Poltický systém v Polsku je poměrně stabilně rozdělen a zahrnuje většinu hlavních proudů. Ale zároveň je neuvěřitelně hluboce rozdělen, plný absolutních osobních nenávistí, lídři spolu vůbec nekomunikují volby se staví jako osudové, dobro a zlo, konec světa, pokud vyhrají ti druzí. Je to fatální, s tím polským smyslem pro drama, patos a fatalismus.

O výhru bojuje vládnoucí Právo a spravedlnost PiS (má i svého prezidenta Dudu) s Občanskou platformou a její koalicí po vedením Tuska, obě mají šanci získat kolem 30 procent nebo o něco více. Ale potřebují partnery, aby daly v Sejmu většinu, samotná výhra nestačí.

Kaczyński, magor s kočkou a paranoiou

Jaroslav Kaczyński s přezdívkou Kačer je faktický lídr PiS, i když má jako premiéra nasazeného loajálního Morawieckeho. Kačer je opravdu velmi zvláštní figura, kterou naše bizarní postkomunistické dějiny mohou udržet v čele tak dynamické země jako je Polsko. Žije sám se svou kočkou, nemá mobil, nepoužívá internet, nemluví cizími jazyky a teskní po svém bratrovi, dvojčeti Lechovi, který jako prezident zahynul v Rusku během leteckého neštěstí. Jaroslav stále paranoidně věří, že šlo o politickou vraždu a spiknutí Ruska, liberálů, agentů a kdovíkoho ještě, a celou tu konspirativní legendu roky živí.

Geniálně ho vykreslila fantastická politická satira, Pane předsedo (Panie prezesze), která ho ukazuje jako mocného magora, který žije v izolaci, ale všichni se ho bojí a chodí mu pochlebovat. Nic podobně výstižného u nás nevzniklo, ani Tonda Blaník na to nemá. Kačer nechodí roky do žádných politických debat, bojí se jich, posílá tam své lidi a vede kampaň zásadně jen bez oponentů.

PiS vládne dlouho, vytvořil mocenskou a byznysovou (třeba kolem státního Orlenu) a mediální mašinerii. Zametá s justicí, státní správou, armádou, absolutně ovládli veřejnoprávní média, chápou je jako státní, tedy vládní, tedy jejich. Rozdělují zemi na zkažená liberální, dekadentní města a idylickou nezkaženou vesnicí, kde je svět ještě v pořádku. Jejich politika dlouhodobě útočí na moderní ženy (ty mají být v kuchyni, starat se o děti a dělat muži zázemí), proto probíhaly masivní protesty typu (Strajk kobiet, Stávky žen). Mimochodem, ženy ty volby nakonec rozhodnou, ostatně jako všude.

Unavený Tusk

Donald Tusk byl dříve premiérem, pak působil v Bruselu v čele Evropské rady. Zkušený politik evropského střihu, ale taky už má nejlepší roky za sebou, působí hodně unaveně, vrátil se hlavně pro nedostatek jiných silných postav. A PiS ho roky vykresloval jako ďábla, který zradil vlast, kolaboruje s Německem a celé Polsko určitě prodá, těžko se mu ten obraz mění. Platformě pomohl vydařený pochod srdcí (Marsz Miliona Serc) ve Varšavě, kde to udalo tón kampaně, že opozice má vůbec šanci volby vyhrát.

Možní koaliční partneři hlavních stran

Pro PiS je možným partnerem Konfederace, což je poměrně zvláštní skupina, mezi libertariánstvím, národovectvím a odmítáním uprchlíků a další pomoci Ukrajině. Jsou to většinou mladší týpci, kampaň pojímají jako dobrou zábavu. Přijďte na pivo s lídrem, který lítá vrtulníkem po městech, užívá si to a ve videích nabízí peníze za tajné nahrávky, které znemožňují jeho soupeře. A je to hodně anti-establishment parta, jak říkají, nebudeme u stolu s Tuskem ani Kaczyńským, my ten jejich stůl převrhneme. Takže to pro PiS nebude snadné domluvit, ale příslib obvykle rozdíly dokáže mazat.

Pro opoziční Platformu jsou možnými partnery Levice a Třetí cesta (což jsou lidovci a další uskupení), ale ti musí přelézt osm procent, protože kandidují jako koalice. Tusk bez nich nemá šanci sestavit vládu, proto až neobvykle vyzývá na svých mítincích voliče, aby volili i tyto jeho soupeře (později možná partnery), aby se do Sejmu dostali. Volební systém navíc dává větším stranám určité zvýhodnění mandátů, volební bonus, to bude hrát v konečných počtech také svou roli.

Referendum a média

Kromě voleb se zároveň uskuteční referendum na 6 otázek. Je to hra PiS, aby posílili svou podporu, jde o bytostně symbolické a kulturní otázky, které silně rozdělují. Ostatní strany to hrát nechtějí a budou doporučovat, aby lidi vzali jen volební lístky a ne lístky na referendum, a tak by účast neměla stačit a referendum nebude závazné.

Osobní vzpomínka

Sám jsem vyrůstal na Karvinsku u polských hranic, dobře si pamatuji na spolužití s Poláky, se sousedy. Jezdilo se do polského Těšína na trhy (dost pekelná šmelina, ale levná), dívalo se na bijáky na polské televizi. A taky na obrovskou vlnu Poláků (s Čechy nesrovnatelnou), kteří odešli za prací do celého světa, do Anglie, Irska, Ameriky, Německa, Rakouska. I ti dnes řeší, jestli se mají vracet a tyto volby jim dost napoví. Přeju jim, ať mají důvod se do Polska vrátit.