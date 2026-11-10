Místo Národní třídy za Netanjahuem. Babiš vynechá 17. listopad
Premiér Andrej Babiš letos vynechá tradiční připomínku 17. listopadu na Národní třídě. V době oslav bude v Izraeli, kam odjíždí na pozvání premiéra Benjamina Netanjahua a kde chce jednat především o obraně, antibalistické ochraně a dalších společných projektech. Babiš připustil, že ho neúčast mrzí, zároveň ale naznačil, že jeho absence může přispět ke zklidnění napjaté atmosféry kolem vlády.
Premiér Andrej Babiš se letos nezúčastní oslav 17. listopadu v Praze. Od 16. do 18. listopadu bude na návštěvě Izraele, kam odjíždí na pozvání tamního premiéra Benjamina Netanjahua. Jednat chce především o spolupráci v obraně, včetně antibalistické ochrany, ale také o zdravotnictví a ochraně dětí.
„Mrzí mě, že letos nebudu moci jít 17. listopadu na Národní třídu, kam jinak chodím každý rok. Na druhou stranu to třeba přispěje k uklidnění vyhrocené situace,“ uvedl Babiš. V posledních týdnech přitom jeho vláda čelí kritice kvůli záměru změnit financování České televize a Českého rozhlasu.
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Do Izraele pojede i Macinka a šéf armády
Babiše doprovodí ministr obrany Jaromír Zůna, ministr zahraničí Petr Macinka, ministr zdravotnictví Adam Vojtěch, ministr pro sport, prevenci a zdraví Boris Šťastný a také náčelník Generálního štábu Miroslav Hlaváč. Podle úřadu vlády půjde fakticky o cestu na úrovni mezivládního jednání, protože jednotliví ministři budou jednat se svými izraelskými protějšky.
Hlavním tématem má být obrana. Babiš už dříve uvedl, že protivzdušnou ochranu považuje za prioritu a v uplynulém týdnu jednal s některými výrobci, včetně izraelských. Systém Iron Dome označil za úspěšný a v oblasti obrany za důležitější než americké stíhačky F-35 a tanky, které objednala minulá vláda.
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Macinka už s Netanjahuem jednal
Ministr zahraničí Petr Macinka se s Netanjahuem setkal v Izraeli už v dubnu. Tehdy uvedl, že obě strany potvrdily silné vztahy a vzájemnou podporu, která se podle něj může projevit také v hospodářské spolupráci. Potvrdil rovněž jednání českých a izraelských firem ze zbrojního průmyslu, podrobnosti ale neuvedl.
Babišova návštěva přichází ve chvíli, kdy Izrael čeká skládání nové vlády. Prezident Jicchak Herzog pověřil jejím sestavením dosavadního opozičního lídra Gadiho Eisenkota. Benjamin Netanjahu zůstane premiérem do chvíle, než vznikne nový kabinet.
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