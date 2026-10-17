Senátní volby vyhrály hnutí Starostů a ODS, ANO nezískalo ani mandát
Starostové a nezávislí spolu se Starosty pro Liberecký kraj po šesti letech opět vyhráli senátní volby. Letos bylo zvoleno do horní parlamentní komory deset z jejich 14 kandidátů, z toho dva už v prvním kole. K vítězům se může řadit rovněž ODS, která získala sedm senátorů, přičemž pět křesel obhajovala. Naopak vládní hnutí ANO o jednoho senátora přišlo, když ze 13 jeho finalistů neuspěl ani jeden.
KDU-ČSL obhájila všechny tři mandáty, podobně TOP 09 oba dva. Proti tomu Piráti o přímé zastoupení v Senátu přišli, neboť žádný z jimi nominovaných adeptů se do horní parlamentní komory letos nedostal.
Voličský zájem o finále byl vyšší než v předchozích letech, účast představovala 21,12 procenta. Ve druhém kole senátních voleb je tak nejvyšší od roku 2010.
Předseda hnutí STAN Vít Rakušan označil zisk deseti mandátů za jednoznačné vítězství Starostů v letošních senátních volbách. Výsledek hnutí STAN je podle něj „absolutně nad očekávání“.
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
TABULKA: Jak dopadly letošní senátní volby? Tady je přehled
Politika
Celkem 22 nových či staronových senátorů a senátorek si dnes Češi zvolili ve druhém kole voleb do horní komory parlamentu. V ní doplní pětici zvolenou již v prvním kole letošních voleb před týdnem. Tady je přehled, jak finálové souboje dvojic v každém z volebních obvodů dopadly, doplněný o vítěze prvního kola.
Na tiskové konferenci následně uvedl, že Starostové chtějí být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO pro příští roky i v parlamentních volbách a dokázat, že jsou mu schopni konkurovat. „S pokorou, bez nějaké nabubřelosti a pýchy, přijímáme to, že chceme být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO pro příští roky,“ prohlásil.
„S pokorou, bez nějaké nabubřelosti a pýchy, přijímáme to, že chceme být hlavním vyzyvatelem hnutí ANO pro příští roky,“ prohlásil šéf STAN Vít Rakušan
Výsledek je katastrofální, přiznal Babiš
„Pro hnutí ANO ten výsledek je katastrofální. Určitě jsme si nemysleli, že nezískáme žádného senátora v těchto volbách,“ řekl novinářům premiér Andrej Babiš (ANO) Hnutí obhajovalo jeden mandát, i přes postup 13 kandidátů do druhého kola ale žádného senátora nezískalo.
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
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Názory
Senátní volby Andreji Babišovi nechutnají. Má v Senátu sice svůj klub o pár členech, ale při současných volbách k nim nikoho nedodal. A to před volbami mluvil o tom, že by v horní komoře parlamentu rád získal větší vliv, aby mu senátoři pořád nevraceli zákony. Místo toho se jeho hnutí povedl nevídaný kousek, z třinácti kandidátů ve druhém kole nevyhrál ani jeden.
Výsledky voleb jsou podle Babiše jednoznačně chyba regionálních organizací. „Musíme zamyslet, proč se to stalo a jak se to stalo. A zamyslet nad tím, kdo v hnutí pracuje a nepracuje, kdo si zprivatizoval krajské organizace,“ řekl. „Vnímal jsem, že někteří naši členové mají pocit, že když mají tu značku, znamená to jasné vítězství,“ dodal.
Začátek konce vládní koalice, míní šéf TOP 09
Debakl kandidátů hnutí ANO, z nichž neuspěl v senátních volbách ani jeden, je podle předsedy TOP 09 Matěje Ondřeje Havla začátkem konce koalice ANO, SPD a Motoristů. Za úspěchem stran sněmovní opozice vidí to, že se dokázaly domluvit a netříštily síly. Pro TOP 09 jsou volby vzpruhou, řekl novinářům ve volebním štábu.
„Jsme v bodě zlomu, trend se otočil, ANO nemá ani jednoho (nového) senátora, je to pro ně debakl, je to změna trendu. Teď to bude spět k volební porážce Andreje Babiše ve sněmovních volbách,“ uvedl Havel.
Nejsilnější frakcí i po volbách zůstane ODS a její klub s TOP 09. Miloš Vystrčil (ODS) tak pravděpodobně zůstane v čele horní komory. Kandidáti SPD, kteří s ANO a Motoristy tvoří vládní koalici, se nedostali ani do druhého kola senátních voleb.
Dva dny zbývají do opětovného otevření volebních místností. Tentokrát už jenom pro senátní volby. Týká se to „jen“ třetiny země, čili zájem obecně opadá. Není to spojené třeba s volbou do místního zastupitelstva, zvednout se z kanape vyžaduje jisté nadšení. Druhé kolo senátních voleb je obecně nesledované, nezajímavé, jakýsi apendix. Paradoxně, protože se rozhoduje o rozložení moci v zemi.
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Názory
Dva dny zbývají do opětovného otevření volebních místností. Tentokrát už jenom pro senátní volby. Týká se to „jen“ třetiny země, čili zájem obecně opadá. Není to spojené třeba s volbou do místního zastupitelstva, zvednout se z kanape vyžaduje jisté nadšení. Druhé kolo senátních voleb je obecně nesledované, nezajímavé, jakýsi apendix. Paradoxně, protože se rozhoduje o rozložení moci v zemi.
Klub ANO o jednoho člena přišel a zůstalo v něm 14 členů. Premiér a předseda hnutí ANO Babiš je druhým předsedou vlády po Stanislavu Grossovi (tehdy ČSSD, nyní SOCDEM), jehož politickému subjektu se nepodařilo v senátních volbách získat žádný mandát.
Která uskupení jsou v Senátu poprvé?
Novými parlamentními uskupeními se stala hnutí 24/7 a Naše Česko. Za 24/7 byl zvolen Marek Ošťádal, který svůj mandát obhájil, ovšem před šesti lety jej získal v barvách STAN. Naše Česko získalo zastoupení díky Tomáši Fialovi. I on v Senátu dosud působil, zvolen byl ale v roce 2020 za ODS.
Nově jsou v parlamentu díky postu senátora i hnutí Naše město Frýdek-Místek a Osobnosti pro kraj. V prvém případě je důvodem vítězství budoucího frýdecko-místeckého primátora Petra Korče, ve druhém pak ředitele opavského divadla Petra Kazíka.
Výsledky komunálních voleb představují pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů varovný signál. Přestože se hnutí ANO podařilo uspět v části měst, celkový obraz voleb ukazuje na omezenou schopnost vládních stran proměnit loňské sněmovní vítězství v další podporu. Zvláště pro menší koaliční partnery jsou výsledky nepříjemné. Je pravděpodobné, že se do nich vedle místních témat promítá také nespokojenost s „celostátními“ tématy, včetně samotné hospodářské politiky vlády i její politiky rozpočtové.
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Politika
Výsledky komunálních voleb představují pro vládní koalici ANO, SPD a Motoristů varovný signál. Přestože se hnutí ANO podařilo uspět v části měst, celkový obraz voleb ukazuje na omezenou schopnost vládních stran proměnit loňské sněmovní vítězství v další podporu. Zvláště pro menší koaliční partnery jsou výsledky nepříjemné. Je pravděpodobné, že se do nich vedle místních témat promítá také nespokojenost s „celostátními“ tématy, včetně samotné hospodářské politiky vlády i její politiky rozpočtové.
Z 27 senátorů, jejichž místa se letos obsazovala, bylo opětovně zvoleno 16. Čtyři senátoři včetně již bývalé místopředsedkyně horní komory Jitky Seitlové (KDU-ČSL) mandát neobhajovali, čtyři prohráli už v prvním kole a zbývající tři neuspěli ve finálových duelech.
Zvolena byla jediná žena, což je dosud nejméně. V horní komoře tak zasedne 14 senátorek, o tři méně než před volbami.
Letošní senátní volby Sněmovnu neobměnily. V nynějším finále výběru členů horní komory neuspěli dva adepti z řad poslanců, zůstal jim tedy mandát v dolní komoře. Do Senátu kandidovala letos čtveřice poslanců, dva vypadli už v prvním kole před týdnem.
Senátní volební finále prohráli poslanci Jitka Volfová na Českolipsku a Petr Vrána na Přerovsku (oba ANO). Volfovou porazil hejtman Libereckého kraje Martin Půta (SLK). Vránovým úspěšným protikandidátem byl podnikatel a vědec Jakub Navařík (ODS).
Půta po svém zvolení mimo jiné uvedl, že nevyužije senátorské imunity. Je v tuto chvíli nepravomocně odsouzen v korupční kauze, v níž ale vinu odmítá. Ještě před konáním druhého kola senátních voleb přes datovou schránku informoval Půta předsedu Senátu, že pokud bude zvolen senátorem, požádá o vydání k trestnímu stíhání.