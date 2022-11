Dalibor Martínek: Tvrdá čísla, která všichni známe. Počítá je 1500 lidí za dvě miliardy

Český statistický úřad vydal novou ročenku, tentokrát výroční. Po třiceti letech samostatné činnosti. Má ji i na webových stránkách. Je to téměř devět set stran zajímavého čtení, grafů a tabulek. Kdekdo se v tom rád rochní. Přiznávám, že i já.

Takže pro zajímavost. Vloni bylo oseto vojtěškou osmdesát tisíc hektarů půdy. Před sedmi lety to bylo „jenom“ 57 tisíc hektarů.

Na takzvané neinvestiční náklady na ochranu životního prostředí, což jsou prostě dotace z veřejných peněz, stát v roce 2010 vynaložil 53 miliard korun. V loňském roce to bylo 87 miliard korun. Což jsou údaje, která většině lidem nic neřeknou.

Tabulek je ve výročce statistického úřadu fakt spousta. Než přednesu další data, musím říct jednu věc. Data státního úřadu pro mě mají dvě roviny. Jednou je, že údaje všichni rádi sledujeme a porovnáváme. Druhou ovšem je, že na státním úřadě sedí spousta lidí, kteří za naše daně dělají zcela nepotřebné věci. Asi je to jejich pracovní povinnost, ale co to komu přináší?

Úředníci (s)potřební

Ještě nevím, které rameno váhy v mých očích převáží. Což samozřejmě není důležitý aspekt pro práci těchto dobře placených úředníků.

Na statistickém úřadě sedí patnáct set cifršpionů. Státem placených, kteří každé ráno přijdou přes čip do práce. A sedí tam správných osm a půl hodiny, včetně oběda. Průměrný plat v této státem placené organizaci již přesáhl 40 tisíc korun.

Úředníci, dovolím si je tak nazvat, ačkoliv mnoho z nich má pěkné vzdělání, tam sedí a plodí devítisetstránkovou publikaci. Kromě jiného. Je to hezký počin, ta studie. Otázkou je, komu je užitečná.

Garáž pro lidi bez invence

Samozřejmě, je hezké mít jakési srovnání. Podívat se na to, jak roste ten či onen kus ekonomiky, podívat se do ciziny, kdo co dělá lépe, poučit se. I my novináři rádi čerpáme ze zdrojů statistického úřadu. Takže bychom vlastně měli žít v jakési symbióze s tímto úřadem. Vědátoři budou rok studovat nějaké tabulky, my novináři o tom potom napíšeme poutavou zprávu. Ale je dobré si uvědomit, že na tom svět nestojí. Stojí na aktivitě a kreativitě jednotlivců. Státní úřad je pěkná garáž pro lidi bez energie, bez invence.

Zatímco státní úřad může rok sedět na obsáhlé studii, poslední tři stránky jsou popsány jmény lidí, kteří se na ní podíleli, soukromý sektor přemýšlí, jak přežít příští roky.

Rozpočet státního statistického úřadu už dosahuje téměř dvou miliard korun. A výsledky svých studií jezdí vedoucí oddělení referovat po různých mezinárodních konferencích. Řečeno Kunderou, lehkost bytí.

Statistika nuda je...

Ale aby to nevyznělo tak tvrdě, je třeba říct, že data úřadu jsou sice suchá a neživotná, ale docela zajímavá. Nelámu nad nimi hůl. Život se sice žije jinde než na tomto státním úřadě, ale úředníci s jakýmsi zpožděním monitorují vývoj veřejného života. Takže po tomto krátkém, snad ne příliš kritickém zamyšlení, zpátky k výsledkům propracovaných studií našich statistiků.

Věděli jste například, že produkce kalů v čistících stanicích odpadních vod v roce 2015 byla 172 milionů tun sušiny? Minulý rok to bylo již 197 milionů tun sušiny. Tenhle rozdíl si budeme ještě muset analyzovat.

Další závěr výroční studie: Mužů jsme tady měli v loňském prosinci 5,183 milionu, zatímco žen bylo v Česku 5,332 milionu. Holky vedou, to nevypadá pro ženskou otázku špatně.

Dávky sociální podpory pobíralo před deseti lety 34 tisíc lidí. Nyní je to 45 tisíc. Co to znamená? Novináři se na to vrhnou. Vlastně to nejsou nezajímavá data.