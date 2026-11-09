David Ondráčka: ČEZ a výletní lobbing. Ministryně Mrázová by měla skončit
Bezplatné cesty politiků za peníze ČEZ ukazují na dlouhodobý systém budování vlivu a neformálních vazeb. Kauza ministryně Zuzany Mrázové odhaluje, proč mohou být podobné vztahy problémem pro fungování státu i veřejných institucí, píše ve svém komentáři analytik a bývalý šéf Transparency International David Ondráčka.
Ministryně pro místní rozvoj Zuzana Mrázová (ANO) ještě jako starostka Bíliny jezdila na desítky exkurzí po Evropě za peníze ČEZ (Severočeské doly). Odhalení Seznam Zprávy by mělo vést k demisi ministryně. Její pozice je neudržitelná, na výlety jich jezdily desítky, ale ministryní je teď ona. Lobbistický systém ČEZ tak funguje desítky let a budování málo viditelných vazeb a nitek je jeho pevnou součástí.
Nejdřív výlet, potom stanovisko k těžbě a dotace na rekultivace
Mrázová jako starostka Bíliny uzavírala smlouvy se Severočeskými doly, její město vydávalo stanoviska k pokračování těžby na dole Bílina a rozhodovalo o zásazích do území souvisejících s činností těžařů. Nyní jako ministryně řídí resort, který má na starosti uhelné regiony a významně ovlivňuje také rozdělování evropských peněz na jejich transformaci a rekultivaci. Proto by měla skončit, tyhle klientelistické vazby ji z té role diskvalifikují.
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Dárky, výlety a protislužby. Stará lobbistická škola pořád žije
Takhle se „budují korporátní vztahy“, je to stará a naprosto klasická taktika. Investigativci našli minimálně 60 politiků a úředníků z 21 obcí, kteří se podobných cest během posledních dvaceti let účastnili. Nešlo přitom vždy o klasické odborné exkurze, ale také prohlídky evropských metropolí, restaurace, termální lázně, návštěva Orlího hnízda, vatikánské památky, brusírna diamantů, květinový park a skanzen, švýcarské sýrárny nebo kurz italského vaření. ČEZ pochopitelně teď musí tvrdit, že šlo o studijní cesty s doprovodným programem, a odmítnout, že by si tím kupoval jejich přízeň – což pochopitelně roky reálně dělal.
Farmaceuti taky upláceli, ale praxe narazila
Mimochodem, farmaceuti taky roky upláceli lékaře dárky a výlety kvůli preskripci léků, byla to běžná praxe. Ale pak narazila na sérii skandálů, trestních řízení, začala ohrožovat reputaci firem a tím i hrozila přísnější regulace. A tak se postupně začala měnit firemní kultura, firmy začaly přijímat vnitřní pravidla a etický kodex, začaly na compliance dbát, situace se výrazně posunula. Tohle by pochopitelně mělo platit i u polostátního energetického giganta, není to stát ve státě.
Nebo ve sportu, kde třeba legendární „Čáp“ Pelta vozil jako předseda FAČR na turnaje Eura do zahraničí politiky, soudce, státní zástupce, policajty (vše s milenkami nebo manželkami, podle vkusu), vše zadarmo a hlavně s bohatým doprovodným programem (o samotný fotbalový zápas ani tak moc nešlo).
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Systém ČEZ
My jsme všichni ČEZ, včera i dnes, jak se dřív zpívalo, ČEZko prostě pořád umí. Politiky vozí po Evropě, vliv si ale vozí domů. Vždy se říkalo, že ČEZ se žádných voleb nebojí, že má vždy jistých 200 poslanců. Samozřejmě s nadsázkou, tolik jich ani nepotřebuje.
ČEZ buduje svou síť politického vlivu dlouhodobě a promyšleně, tak to je, všichni insideři to dobře ví. A to dělá ze šéfa ČEZ Beneše jasně nejvlivnějšího lobbistu v zemi, ale o parník. Tyto drobné nitky a osobní vazby napříč politickou reprezentací se různě proplétají. Strategický význam ČEZ není omluvenkou pro neprůhledné budování vlivu. Jde o systém ČEZ, spoustu drobných vazeb, protislužbiček, cest, pozvánek a neformálních kontaktů, které se postupně proplétají do husté sítě vztahů.
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Konec Mrázové
Kauza tak není jen o bezplatných výletech (byť tato ministryně má skončit ve funkci), ale především o dlouhodobém budování neformálních vztahů mezi polostátním energetickým gigantem a politiky, kteří rozhodují o jeho podnikání. Proč vlastně energetický gigant pořádá pro politiky a komunální představitele takové zájezdy? Není to jen nějaké PR a společenská věc, je to otázka corporate governance a odpovědnosti jejího managementu. A teď v té síti nakonec uvařili i „svou“ a Babišovu ministryni.