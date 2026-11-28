Dalibor Martínek: Čistky na životním prostředí pokračují. Motoristé jako česká NKVD
Ministr životního prostředí Igor Červený, Motorista, odvolal Libora Horta z funkce ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu. To je pro veřejnost nejasná zpráva, nikdo neví, kdo je Hort a co provedl. Co je však jasné, na ministerstvu pro životní prostředí právě probíhají čistky.
Ministerstvo životního prostředí, což je takové „soft“ ministerstvo, vždycky se dává koaličně slabším partnerům, aby se uspokojil jejich apetit po funkcích, se v personálních změnách nebývale rozjelo. Místo aby tam Motoristé v tichu zasedli, rozdělili si funkce, když už jim to při skládání vlády připadlo, požívali benefitů svých pozic jako aut s majáčkem, rozjeli politický masakr.
V březnu byl vyhozen šéf krkonošského národního parku Robin Böhnisch. Vzal to s pokorou, ministr má na vyhazov šéfa národního parku právo. Dal si bobříka mlčení, asi za odstupné, a až nyní, na podzim, se vyjádřil.
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pátek odvolal Libora Horta z čela Výzkumného ústavu pro krajinu. Dozorčí rada upozornila na možný střet zájmů u dvou projektů, na které ministerstvo vyčlenilo 40 milionů korun. Už v říjnu kvůli zakázkám podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.
Po šéfovi Krkonoš končí i ředitel ústavu pro krajinu. Červený ho odvolal kvůli zakázkám
Politika
Ministr životního prostředí Igor Červený (Motoristé) v pátek odvolal Libora Horta z čela Výzkumného ústavu pro krajinu. Dozorčí rada upozornila na možný střet zájmů u dvou projektů, na které ministerstvo vyčlenilo 40 milionů korun. Už v říjnu kvůli zakázkám podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.
Pro Seznam Zprávy uvedl: „Mé odvolání se domlouvalo zhruba týden předtím ve sněmovních kuloárech a já scénář znal poměrně dobře. Takže jsem si mohl dovolit přijet na ministerstvo pro odvolání s určitou mírou klidu a nadhledu.“
To byla první čistka. Začátkem listopadu přišla druhá vlna, jako z dob dávné nechvalně proslulé ruské tajné policie NKVD. Nově instalovaný ředitel Správy Krkonošského národního parku Petr Moravec odvolal z funkce své dva náměstky Jakuba Kašpara a Luďka Kola. Nastalo veřejné pohoršení, odbory národního parku vstoupily do stávkové pohotovosti.
Nové vedení Prahy se jako na první oblast vrhlo na dopravu, přesněji na její zdražení. S ním nemá žádná pražská vládní strana problém, a hlavně přinese peníze. Takže zdraží parkování i MHD. Nyní přichází další nápad: zavést pro vjezd do centra Prahy mýto. K tomu je však potřeba změnit legislativu.
Dalibor Martínek: Hlaváček fantazíruje o mýtném v centru. Zapomněl, že vládnou Motoristé
Názory
Nové vedení Prahy se jako na první oblast vrhlo na dopravu, přesněji na její zdražení. S ním nemá žádná pražská vládní strana problém, a hlavně přinese peníze. Takže zdraží parkování i MHD. Nyní přichází další nápad: zavést pro vjezd do centra Prahy mýto. K tomu je však potřeba změnit legislativu.
Vzniklo podezření, že jde o účelovou akci, ve hře má být těžba dřeva. Je to jen spekulace. Nevyvrácená.
Kuna v kurníku
Jenže, pod pokličku státní organizace nikdo nevidí. Na to Červený hřeší. Může říct médiím cokoliv a nikdo to nedokáže rozporovat. Ochranu životního prostředí drží pevně v rukou Motoristé. Ouha. Takže se mohou veškeré kritice vesele vysmát.
Červený teď chystá obměnu své vědecké rady. Což je takový „orgán“ pro forma. Důležití lidé se tam rádi potkávají. Červený chce prosazovat svou ideologii, což asi znamená, odstranit z rady odpůrce a dát funkce svým nohsledům. Jiný výklad se nenabízí.
Množí se rozepře uvnitř vládní koalice. Naposledy Andrej Babiš vyjel na Tomia Okamuru, ať nemluví do prodeje letounů Skyfox na Ukrajinu. Babiš chce dělat pragmatický zahraniční obchod, Okamura nechce podporovat Ukrajinu. Macinka nechce ruské hokejistky v Česku, Okamura nemá nic proti. Vydrží koalice?
Okamura rozjel kampaň, Babiš zuří
Názory
Množí se rozepře uvnitř vládní koalice. Naposledy Andrej Babiš vyjel na Tomia Okamuru, ať nemluví do prodeje letounů Skyfox na Ukrajinu. Babiš chce dělat pragmatický zahraniční obchod, Okamura nechce podporovat Ukrajinu. Macinka nechce ruské hokejistky v Česku, Okamura nemá nic proti. Vydrží koalice?
Nyní Červený odvolal ředitele Výzkumného ústavu pro krajinu Libora Horta, což s radou úplně nesouvisí. Ale souvisí to s politickým směřováním Motoristů. Důvodem pro odvolání Horta je údajné podezření na možné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek. Ministerstvo kvůli tomu v říjnu podalo trestní oznámení na neznámého pachatele.
Je to nejasné dění, bez veřejné kontroly. Co bude s Hortem a čeho se možná dopustil, se veřejnost dlouho nedozví. Zatím jde jen o politická prohlášení. Bohužel jim veřejnost není schopná čelit, nemá informace. Výkonná moc si tady s veřejností informačně hraje.
Pětiprocentní mistři
Motoristé, místo aby byli vděční, že se s málo nad pěti procenty hlasů voličů dostali do vlády, dělají rozruch a kladou si podmínky. Jako malý fracek. Andrej Babiš je pro většinu ve Sněmovně potřebuje. U Motoristů si to vyložili tak, že si mohou dělat, co chtějí. Plivou na prezidenta, plivou na novináře, permanentně provokují, aby byli vidět. Dělají si svoji kampaň, a Babiš nad tím zavírá oči, chce udržet vládu.
Motoristé, což je skutečný nonsens, rozhodují kvůli uspořádání vlády o životním prostředí, o ochraně přírody. Všechny kroky, které za rok vlády provedli, jdou ale proti ochraně přírody.