Lukáš Kovanda: Chudším Čechům spolkne bydlení téměř polovinu příjmů. Hůř jsou na tom jen ve třech zemích EU
Nízkopříjmoví Češi vydávají na bydlení v průměru 46 procent disponibilního příjmu, nejvíce ze zemí Visegrádské čtyřky. Podle údajů Eurostatu za rok 2025 je to v Polsku 31,6 procenta, v Maďarsku 28,5 procenta a na Slovensku 28,2 procenta. Průměr celé Evropské unie činí 36,3 procenta. Větší díl příjmů než v Česku spotřebuje bydlení nízkopříjmovým obyvatelům pouze v Řecku, Dánsku a Švédsku.
Rozdíl mezi Českem a Slovenskem činí téměř 18 procentních bodů. Nízkopříjmovým Čechům zbývá po zaplacení bydlení menší část příjmu na potraviny, oblečení, dopravu, vzdělávání, zdravotní péči či tvorbu finanční rezervy.
Za sto metrů čtverečních na nejlepší adrese v pražské Pařížské vychází roční nájem v přepočtu na bezmála sedm milionů korun. Cartier si tu letos prodejnu zvětšil a hodinářství Patek Philippe otevřelo novou. Pražský bulvár obhájil 19. místo ve světovém žebříčku nákupních tříd. Vítězná newyorská Pátá avenue je přitom skoro devětkrát dražší.
Metr za 68 tisíc ročně. Pařížská drží titul nejdražší nákupní ulice v regionu
Money
Za sto metrů čtverečních na nejlepší adrese v pražské Pařížské vychází roční nájem v přepočtu na bezmála sedm milionů korun. Cartier si tu letos prodejnu zvětšil a hodinářství Patek Philippe otevřelo novou. Pražský bulvár obhájil 19. místo ve světovém žebříčku nákupních tříd. Vítězná newyorská Pátá avenue je přitom skoro devětkrát dražší.
České prvenství v rámci Visegrádu má několik příčin. Vedle vysokých cen nemovitostí v poměru k příjmům hraje roli také to, kolik lidí bydlí ve vlastním, kolik domácnosti platí za energie, jak rychle přibývají nové byty a kolik lidí sdílí jednu domácnost.
V nájmu žije každý čtvrtý Čech, ale jen každý šestnáctý Slovák
Ze všech zemí Visegrádské čtyřky má Česko s výrazným odstupem nejnižší podíl obyvatel žijících ve vlastním bydlení. Na Slovensku žije ve vlastním bezmála 94 procent obyvatel, v Maďarsku přibližně 90 procent a v Polsku kolem 87 procent. V Česku je to zhruba 75 procent.
Půl milionu zaměstnanců přejde na živnostenský list a stát přijde o 120 miliard korun. Vyšší platy automaticky nastartují ekonomiku. A bez silných odborů se Česko neobejde. Tomáš Prouza si pozval ekonoma Aleše Roda, aby společně rozebrali tři oblíbené argumenty odborového předáka Josefa Středuly. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Rod u Prouzy: Odboráři chtějí salám z prázdné ledničky
Newstream TV
Půl milionu zaměstnanců přejde na živnostenský list a stát přijde o 120 miliard korun. Vyšší platy automaticky nastartují ekonomiku. A bez silných odborů se Česko neobejde. Tomáš Prouza si pozval ekonoma Aleše Roda, aby společně rozebrali tři oblíbené argumenty odborového předáka Josefa Středuly. Podcast Prouza přináší newstream.cz pravidelně každý týden.
Část nízkopříjmových obyvatel Slovenska, Maďarska či Polska vlastní byt nebo rodinný dům, který zdědili nebo získali při privatizaci bytového fondu po pádu komunismu. Pokud nemovitost nezatěžuje hypotéka, její majitel hradí zejména energie, služby, údržbu a případné opravy. Každý měsíc tak ušetří částku, kterou by jinak vydal za tržní nájemné.
Zvlášť citelný může být tento rozdíl u seniorů. Senior, který bydlí ve vlastním, může i s poměrně nízkým důchodem obstojně vycházet. Člověk se stejným důchodem, který platí tržní nájemné, se může ocitnout na hranici finančního přežití. Statistika přitom může oba řadit mezi příjmově chudé.
Drahé byty drží v nájmu i střední třídu
Česko v uplynulých letech zaznamenalo jeden z nejvýraznějších nárůstů cen rezidenčních nemovitostí v poměru k příjmům v celé Evropské unii. Dopady pociťují i lidé, kteří si vlastní byt pořizovat nechtějí. V nájmu totiž zůstává stále více mladých lidí a domácností ze střední třídy. O omezený počet nájemních bytů se tak lidé s nízkými příjmy ucházejí spolu s těmi, jejichž příjmy by ještě před deseti či patnácti lety stačily na pořízení vlastního bydlení.
Výsledkem je tlak na růst nájemného, zejména v ekonomicky prosperujících oblastech Česka. Právě tam, kde je o bydlení největší zájem, brzdí výstavbu nových bytů zdlouhavé povolovací procesy, komplikovaná stavební legislativa či pomalé budování dopravní infrastruktury.
Situaci zhoršuje také nedostatek sociálních a cenově dostupných obecních bytů. Řada českých měst v minulých desetiletích rozprodala značnou část svého bytového fondu. Privatizace umožnila mnoha domácnostem získat vlastní bydlení a výrazně zlepšit svou majetkovou situaci. Samosprávám však zůstalo méně bytů, které dnes mohou nabídnout lidem v bytové nouzi. Stát tak důsledky nedostatečné nabídky řeší ve větší míře prostřednictvím sociálních dávek. Ty ovšem samy o sobě žádné nové byty nevytvářejí.
Elektřina vyšla Čechy v přepočtu na kupní sílu více než dvaapůlkrát dráž než Maďary
Další zásadní roli hrají ceny energií. V prvním pololetí roku 2025 měli Češi po zohlednění kupní síly nejdražší elektřinu pro domácnosti v celé Evropské unii, ve druhém pololetí druhou nejdražší. V rámci Visegrádské čtyřky platilo Česko za elektřinu nejvíce.
Ve druhém pololetí roku 2025 byla po zohlednění kupní síly elektřina pro české domácnosti více než dvaapůlkrát dražší než pro maďarské a zhruba o třetinu dražší než pro slovenské. Maďarsko a Slovensko ve větší míře regulují ceny energií pro domácnosti. Část nákladů tak nesou například veřejné rozpočty či energetické společnosti. Úspora na účtu za elektřinu proto nemusí znamenat stejně velkou úsporu pro ekonomiku jako celek.
Nízkopříjmovým domácnostem navíc často chybějí peníze na zateplení domu, výměnu oken či modernizaci vytápění. Nájemníci o takových investicích mnohdy ani nemohou sami rozhodovat. Příjmová a energetická chudoba se tak mohou vzájemně posilovat.
Když se o účty dělí více generací
Část rozdílu mezi Českem a ostatními zeměmi Visegrádu může vysvětlovat také odlišná kvalita bydlení a způsob soužití. V Polsku žije v přelidněných bytech a domech bezmála třetina obyvatel, na Slovensku více než čtvrtina. Když v jednom bytě žije několik generací nebo když mladí dospělí zůstávají déle u rodičů, mohou se o náklady na bydlení dělit. Za nižší výdaje na osobu ovšem často platí menším soukromím a pohodlím.
V Česku situaci zhoršil i citelný propad reálných mezd v letech 2022 a 2023. Kupní síla obyvatel klesala právě v době prudkého zdražování energií a dalších výdajů spojených s bydlením. Možnosti domácností ušetřit jsou přitom omezené. Dovolenou či nákup oblečení lze odložit, nájemné však musí domácnost zpravidla uhradit v plné výši bez ohledu na vývoj příjmů.
Stejný příjem, jiná životní úroveň
Česko dlouhodobě patří k zemím s nejnižší mírou relativní příjmové chudoby v Evropské unii. Eurostat řadí mezi osoby ohrožené příjmovou chudobou ty, jejichž disponibilní příjem po přepočtu podle velikosti a složení domácnosti nedosahuje 60 procent národního mediánu. Hodnota vlastněného majetku do tohoto ukazatele nevstupuje.
Pod hranicí příjmové chudoby se tak v Česku ocitá poměrně malá část obyvatel. Těm, kteří pod ní žijí, však bydlení ukrajuje mimořádně velkou část příjmu. Nízká míra příjmové nerovnosti tak může do určité míry zakrývat značné majetkové rozdíly, zejména mezi vlastníky nemovitostí a lidmi odkázanými na tržní nájem.
Česká bytová krize zasahuje mladé lidi ze střední třídy, kteří si chtějí pořídit vlastní byt, a stále výrazněji doléhá i na životní úroveň nízkopříjmových obyvatel. Vedle pomoci prostřednictvím sociálních dávek vyžaduje dlouhodobé řešení zejména rozšíření nabídky bydlení a řešení příčin vysokých cen energií.
Jinak hrozí, že o životní úrovni člověka v Česku bude stále více rozhodovat, zda měl to štěstí narodit se do rodiny, která vlastní nemovitost. A stále méně to, kolik si dokáže vydělat vlastní prací.