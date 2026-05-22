newstream.cz Názory Dalibor Martínek: Brno vypálilo Praze rybník. Stalo se hlavním městem diplomacie

Dalibor Martínek: Brno vypálilo Praze rybník. Stalo se hlavním městem diplomacie

V Brně na akci SPD asi 500 lidí protestuje proti konání sjezdu sudetských Němců
Dalibor Martínek
Brněnské uskupení Meeting Brno poslední týdny určuje hlavní téma české zahraniční politiky. Není to ani Pavlova Ankara, ani Macinkův Trump, ani Okamurova Ukrajina. Je to Německo, tentokrát tak trochu po brněnsku jinak.

Existence Brna si v Německu všiml prezident Frank-Walter Steinmeier. Slušný úspěch moravské metropole. Ve společném prohlášení s prezidentem Pavlem ocenil snahu o usmíření národů. Setkání sudetských Němců v Brně sice není tématem, kolem kterého by se točila německá veřejná debata. Němci mají problémy se stagnující ekonomikou, mají rekordně nepopulárního kancléře Merze. Tématem tam není Česko, ale globální záležitosti jako Trump či Putin.

Nicméně, veškeré dění kolem brněnského setkání dokázalo jako jedno z mála českých témat překročit západní hranici. Zasloužila se o to především vládní koalice. Ta kvůli přátelskému setkání dvou sousedů vytvořila neuvěřitelný konstrukt. Dokonce v reakci na setkání pár německých nostalgiků zorganizovala zasedání sněmovny. Motoristé a SPD chtějí na reminiscencích kolem sudetských Němců vytřískat pozornost, což se jim daří.

Povedlo se jim přesně to, co zamýšleli. Vytvořili v Česku dojem, že se v Brně děje něco převratného. Svým způsobem to tak je, ale z jiného úhlu, než se snaží veřejnosti vnutit. Němci nepřišli znovu obsazovat Česko. Přijeli si dát pivko. Sudetští Němci se poprvé nebáli uspořádat své vzpomínkové setkání na území naší země. Už to je dobré znamení v sousedských vztazích.

Jde o ekonomiku

Reprezentanti vlády na ně poštvaly své zapšklé příznivce, kteří v Brně nyní staví hranice z papírových krabic. Ano, přesně tuto váhu mají protesty lidí, kteří zapomněli, že s Německem máme od pádu komunistů skvělé vztahy. A zasloužili se o to zejména Němci. Jejich majetkové nároky za poválečné vysídlení neexistují. Jde jim o budoucnost, založenou na sdílení vnímání minulosti. A samozřejmě o ekonomiku.

Němci jsou, jak známo, našimi největšími obchodními partnery. Vlastní téměř celý český automotive. Jejich manažeři, kteří do Česka dojíždějí, ale i němečtí politici, kolem Čechů našlapují po špičkách. Dobře vědí, že vztahy jsou historicky citlivé. Podobně jako my ve vztazích se Slováky, ani oni nechtějí kvůli své technologické vyspělosti, velikosti a historii vyvolávat v Češích pocit méněcennosti.

Meeting Brno dělá v mazaní předsudků skvělou práci. Na rozdíl od Petra Macinky. Petr Kalousek, který za setkáním v Brně stojí, se postavil přání sněmovny, aby se akce nekonala. S vedením sudetských Němců, ale také s bavorským premiérem Markusem Söderem, posouvá vztahy obou zemí o míle dopředu. Zatímco vládní hysterici marně šlapou na brzdu. Sportovní terminologií, Kalousek, ten brněnský, ne jmenovec, bývalý politik, zaslouží cenu za diplomatický počin roku.

Češi o dovolené zůstanou v Česku, zjistil průzkum. Rozhoduje cena

Vodácká sezona na Vltavě v Českém Krumlově ve své prázdninové fázi. Vodáci převážně řeku splouvají na kanoích či raftech z četných půjčoven. Snímek je z 15. července 2022.
Češi letos plánují strávit léto hlavně doma. Podle aktuálního výzkumu agentury CzechTourism počítá s letní dovolenou v tuzemsku 77 procent oslovených, což představuje meziroční nárůst o dvanáct procentních bodů. Naopak zájem o zahraniční cesty klesá, do ciziny chce letos vyrazit zhruba polovina Čechů.

Do rozhodování lidí o místě, kde budou trávit dovolenou, se kromě ceny stále výrazněji promítá otázka bezpečnosti a jistoty při cestování. Téměř třetina lidí kvůli aktuální situaci na Blízkém východě preferuje bližší a bezpečnější destinace.

Češi míří hlavně na jih

Nejčastějším cílem letošní letní dovolené v tuzemsku bude tradičně Jihočeský a Jihomoravský kraj, kam míří čtvrtina dovolenkářů. Průměrná délka pobytu v tuzemsku letos dosahuje 11,7 dne, tedy téměř o tři dny více než loni. Za dovolenou plánují Češi utratit v průměru deset a půl tisíce na osobu.

„Potvrzuje se, že Češi chtějí cestovat, ale zároveň stále více přemýšlí nad tím, kam pojedou a jak bezpečně se budou během dovolené cítit. Vedle ceny a kvality služeb proto roste význam dostupnosti, flexibility a celkové jistoty při cestování,“ uvedl k průzkumu František Reismüller, ředitel centrály CzechTourismu.

Blízký východ mění cestovní plány

Aktuální situace ve světě se do plánování dovolených promítá i konkrétněji. Zatímco 73 procent respondentů uvedlo, že situace na Blízkém východě jejich cestovní plány přímo neovlivnila, 28 procent lidí více preferuje bližší a bezpečnější destinace. Desetina oslovených kvůli krizi odložila plánovanou cestu, sedm procent respondentů změnilo původně vybranou destinaci.

Dominantním typem dovolené zůstává odpočinkový pobyt s lehčími sportovními aktivitami, který plánují čtyři z deseti Čechů. Následují atrakce pro rodiny s dětmi, ty preferuje třináct procent respondentů. Z aktivit jsou oblíbené především pěší turistika, 78 procent oslovených, a procházky v přírodě.

„Češi stále více propojují aktivní pohyb s relaxací, gastronomií nebo poznáváním regionů. Vedle tradiční pěší turistiky roste obliba kratších pobytů kombinovaných s wellness, návštěvami měst, kulturními akcemi nebo lokální gastronomií,“ tvrdí Petr Janeček, vedoucí Institutu turismu agentury CzechTourism.

Rozhoduje cena, jezdí se hlavně autem

Při výběru dovolené rozhoduje především cena, což uvedlo 93 procent oslovených. Důležité jsou také turistické atrakce v okolí nebo vlastní zkušenost. Hlavním dopravním prostředkem zůstává auto nebo motorka (74 procent), zhruba pětina oslovených využije vlak. Pro ubytování lidé volí penziony (50 procent) a hotely vyšší kategorie se třemi a více hvězdami. Téměř polovina respondentů průzkumu chce za dovolenou utratit stejně jako loni, pětina očekává vyšší náklady, deset procent oslovených chce utratit méně než loni.

