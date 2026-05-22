Dalibor Martínek: Brno vypálilo Praze rybník. Stalo se hlavním městem diplomacie
Brněnské uskupení Meeting Brno poslední týdny určuje hlavní téma české zahraniční politiky. Není to ani Pavlova Ankara, ani Macinkův Trump, ani Okamurova Ukrajina. Je to Německo, tentokrát tak trochu po brněnsku jinak.
Existence Brna si v Německu všiml prezident Frank-Walter Steinmeier. Slušný úspěch moravské metropole. Ve společném prohlášení s prezidentem Pavlem ocenil snahu o usmíření národů. Setkání sudetských Němců v Brně sice není tématem, kolem kterého by se točila německá veřejná debata. Němci mají problémy se stagnující ekonomikou, mají rekordně nepopulárního kancléře Merze. Tématem tam není Česko, ale globální záležitosti jako Trump či Putin.
Nicméně, veškeré dění kolem brněnského setkání dokázalo jako jedno z mála českých témat překročit západní hranici. Zasloužila se o to především vládní koalice. Ta kvůli přátelskému setkání dvou sousedů vytvořila neuvěřitelný konstrukt. Dokonce v reakci na setkání pár německých nostalgiků zorganizovala zasedání sněmovny. Motoristé a SPD chtějí na reminiscencích kolem sudetských Němců vytřískat pozornost, což se jim daří.
Brněnští zastupitelé při jednání o akci, kterou ani nepořádají, ukázali, že když přijde řeč na historii, nejbezpečnější je nedohodnout se vůbec. Sjezd sudetských Němců tak nezískal ani podporu, ani odsouzení. Zato znovu připomněl, jak moc se v Česku bojíme vlastního příběhu.
Michal Nosek: Brno se hádá o minulost. Téma Sudet zůstává stále žhavé
Názory
Brněnští zastupitelé při jednání o akci, kterou ani nepořádají, ukázali, že když přijde řeč na historii, nejbezpečnější je nedohodnout se vůbec. Sjezd sudetských Němců tak nezískal ani podporu, ani odsouzení. Zato znovu připomněl, jak moc se v Česku bojíme vlastního příběhu.
Povedlo se jim přesně to, co zamýšleli. Vytvořili v Česku dojem, že se v Brně děje něco převratného. Svým způsobem to tak je, ale z jiného úhlu, než se snaží veřejnosti vnutit. Němci nepřišli znovu obsazovat Česko. Přijeli si dát pivko. Sudetští Němci se poprvé nebáli uspořádat své vzpomínkové setkání na území naší země. Už to je dobré znamení v sousedských vztazích.
Jde o ekonomiku
Reprezentanti vlády na ně poštvaly své zapšklé příznivce, kteří v Brně nyní staví hranice z papírových krabic. Ano, přesně tuto váhu mají protesty lidí, kteří zapomněli, že s Německem máme od pádu komunistů skvělé vztahy. A zasloužili se o to zejména Němci. Jejich majetkové nároky za poválečné vysídlení neexistují. Jde jim o budoucnost, založenou na sdílení vnímání minulosti. A samozřejmě o ekonomiku.
Němci jsou, jak známo, našimi největšími obchodními partnery. Vlastní téměř celý český automotive. Jejich manažeři, kteří do Česka dojíždějí, ale i němečtí politici, kolem Čechů našlapují po špičkách. Dobře vědí, že vztahy jsou historicky citlivé. Podobně jako my ve vztazích se Slováky, ani oni nechtějí kvůli své technologické vyspělosti, velikosti a historii vyvolávat v Češích pocit méněcennosti.
V Brně asi 500 lidí protestuje proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádá vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), její šéf a předseda Sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Počet protestujících odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května.
Brno protestuje proti sjezdu sudetských Němců. Nebetyčná ostuda, hřímal Okamura
Politika
V Brně asi 500 lidí protestuje proti nadcházejícímu sjezdu sudetských Němců. Akci pořádá vládní hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD), její šéf a předseda Sněmovny Tomio Okamura řekl, že sjezd je „nebetyčná ostuda“. Počet protestujících odhadl tajemník městské části Brno-střed Petr Štika. Sjezd sudetských Němců se v Brně má uskutečnit od 22. do 25. května.
Meeting Brno dělá v mazaní předsudků skvělou práci. Na rozdíl od Petra Macinky. Petr Kalousek, který za setkáním v Brně stojí, se postavil přání sněmovny, aby se akce nekonala. S vedením sudetských Němců, ale také s bavorským premiérem Markusem Söderem, posouvá vztahy obou zemí o míle dopředu. Zatímco vládní hysterici marně šlapou na brzdu. Sportovní terminologií, Kalousek, ten brněnský, ne jmenovec, bývalý politik, zaslouží cenu za diplomatický počin roku.