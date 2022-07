Lukáš Kovanda: Hlavní úkol této vlády? Využít předsednictví EU ke zlevnění energií

Česko by mělo své předsednictví v Evropské unii, které dneškem začíná, využít k zahájení návratu racionality v energetické oblasti. Premiér Fiala hovoří spíše o energetické suverenitě, jenže ta dosažitelná není. Důležité je začít se vracet právě k energetické racionalitě.

„Energetická suverenita“ je bezobsažný výrok, takový politický. Je líbivé vykřikovat tu o potravinové suverenitě, tu o suverenitě energetické. Ani jedno z toho není v praxi dosažitelné. Dokonce ani KLDR není potravinově suverénní, její uzavření se před světem, přestože neúplné, tam ovšem vede k hladomoru. Uzavírání se před světem tedy není ani žádoucí, ani výhodné. Jak v případě energií, tak v případě potravin.

Česko nemůže být energeticky suverénní už jen z toho důvodu, že nemá dost ropných nebo plynových nalezišť. Takže má smysl hovořit spíše o zmíněné „energetické racionalitě“.

Bohužel, válka na Ukrajině a její důsledky naplno odhalují, že česká energetika není ani tak úplně racionální. Jak se dopracovat k energetické racionalitě?

Dlouhodobé či krátkodobé smlouvy?

Němci, Rakušani, nebo Italové mají dlouhodobé kontrakty na plyn s Ruskem. Česko ne. Proč ne, když podíl ruského plynu na celkové spotřebě je u nás ještě vyšší než v uvedených zemích? Opravdu jsou Němci nebo Rakušani tak hloupí, že mají s Ruskem dlouhodobý kontrakt, zatímco my jsme na to vyzráli kontraktem krátkodobým, plně odrážejícím burzovní cenu? Buď tedy zbytečně prodělávají Němci, Rakušané a Italové, nebo zbytečně prodělávají Češi. Kdopak to asi bude?

Zato plně suverénní jsou Češi ve výrobě elektřiny (když pomineme, že palivové články nutné k výrobě elektřiny z jádra jsou ruské výroby). Jenže ji dávají na burzu, odkud ji za burzovní cenu nakupují zpět. Přitom třeba Francie dává na burzu za burzovní cenu pouze část vyrobené elektřiny. Jiná část plyne za regulovanou výrazně nižší cenu, než je současná válkou vyšponovaná cena tržní, odběratelům doma ve Francii. Takže ve výsledku elektřina ve Francii zdražuje lidem pětkrát méně než v Česku. V mimořádných podmínkách války by bylo něco takového racionálního také v České republice. A je to proveditelné i v Evropské unii, jak ilustruje francouzský příklad.

Energetická racionalita České republiky je klíčem k levnějším energiím pro české domácnosti a firmy, aniž by se přitom musel prohlubovat tuzemský veřejný dluh. Návrat k energetické racionalitě je hlavním úkolem této vlády, a nejen v následujícím půlroce předsedání Evropské unii.