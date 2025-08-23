Glosa Dalibora Martínka: Obří noční razie policie na řidiče v Praze. V USA by to neprošlo
V Praze se v noci na sobotu konala obří policejní razie. Celkem 1400 vozidel bylo bezdůvodně zastaveno, řidiči lustrováni. To už se nám zase vrací socialismus? Ve Spojených státech by se nic takového nestalo. Policista tam nemá právo zjišťovat totožnost osoby, řidiče, pokud mu neprokáže závažný důvod pro tento úkon. V Česku, ve východní Evropě, si může policie dělat co chce.
Máme slabou vymahatelnost práva. Známá věc. Právník si při případném sporu se státem počítá tisíce korun za hodinu. Kdo na to má. Výsledkem je, že si tady výkonná moc může dělat, co chce. Třeba masivní noční razii v centru hlavního města vůči nevinným řidičům. A ještě to potom médiím prezentovat jako bohulibý počin.
Máme tady tři pilíře moci, po vzoru západních demokracií. Výkonnou, tedy policii a státní zástupce. Legislativu čili politiky, a soudce. Měly by to být tři nezávislé nohy.
Je trochu záhadou, proč státní zastupitelství obvykle sedí v sídlech soudů. To je nějaký pohrobek socialismu? Nebo úspora peněz za kanceláře? Na chodbě starých budov se tedy běžně potkávají státní zástupci se soudci. To nevypadá na oddělení výkonné a soudní moci. Ať státní zástupci sedí někde jinde, a k soudu chodí s podklady. To by trochu víc připomínalo demokracii, právo a pořádek. A ne že bude soudce se státním zástupcem chodit na kafe.
Očekávalo se, že poslední prázdninový týden se uskuteční schůzka odborů s vládou kvůli vyjednávání o růstu platů lidí placených z veřejných peněz. Jde o stovky tisíc lidí, učitele, lékaře, policisty, státní úředníky a mnoho dalších. Je až šokující, že se neví, kdy a jestli se toto jednání uskuteční. Zavání to selháním vlády.
Ale to jen na okraj, zpět k věci. Takže moc výkonná. Hlavně policie. Udělá masivní noční zásah proti řidičů v Praze. Ještě té akci dá název, aby se to v médiích lépe prodalo. Teď jsme měli akci Argument. Policisté bezdůvodně šikanovali 1,6 tisíce svobodných občanů, zkoumali kde co. Udělili 135 pokut. Chabý výsledek takto masivní státní šikany.
Ale největší otázkou je, jak to, že se takové akce vůči občanům vůbec mohou dít? Mělo to být nějaké gesto před volbami, jako že jsme státem klidu a pořádku? Nebo to byla demonstrace nepostradatelnosti policistů, aby dostali přidáno? Ne. Ani jedno. Je to demonstrace síly státu. My jsme úřad, někdo z nás má i bambitku, takže občané, srovnejte se do řad a buďte v klidu.
To je smutný výsledek demokratizace Česka po 35ti letech od snahy občanů zbavit se té policejní rychny. Nepovedlo se. Policajti, jak nějaké houby, mají pořád silné politické podhoubí. Pořád rostou a jednou za čas ukážou své plodnice. Čili pistole a pokuty. Jediným účelem je, aby nám občan nepřerostl přes hlavu a pořád byl v pozoru. Taková východní demokracie.
Česká legislativa je postavená tak, že při policejní kontrole, i bezdůvodné, musí občan dokládat ID, případně pojištění vozu, splácení dluhů za předchozí pokuty. Vestu v autě, ojeté gumy, technickou, čert ví, co ještě. Klacků má v ruce policie dost. Policie toho využívá a vyskakuje si čím dál víc. Místo, aby legislativní moc přesně stanovila, a možná co nejvíc omezila, přesné možnosti postupu výkonné moci, děje se přesný opak. Policie má moci čím dál více.
Róbert Šlachta, byl dvacet let policajtem. Nakonec dokonce elitním. Původně zemědělský pracovník se postupně vypracoval na jednoho z nejvyšších a nejmocnějších policistů v zemi. Byl šéfem protimafiánského oddělení. Tím si jistě nadělal spoustu vlivných nepřátel.
Dalibor Martínek: O co jde malým stranám pod čarou ponoru? O miliony
Výkonná moc si dělá, co chce, beztrestně. Stalo se ixkrát, že policisté při svém zásahu zabavili nějaký majetek, a bez trestně ho po deseti letech musel stát vrátit, protože nebyly právní argumenty.
Legislativní nohy demokracie jako by se běžné dění v zemi netýkalo. Řeší tisíce marginálií, a ještě svými politickými spory zapleveluje média, která jim na jejich pinožení skáčou.
A třetí noha demokracie, ta „nezávislá“, soudní? Všechno jí trvá traktor let. Jen to přiblblé Čapí hnízdo už se u soudů řeší sedmnáct let, a ještě není dořešeno. To je flagrantní ostuda české třetí nohy moci, té soudní.
Takže výsledkem je, že policie si šikanuje svobodné občany, jak se jí zamane, legislativní noha se zmítá ve víru volebních cyklů, a soudci hlavně chtějí víc peněz. A jsou schopni se kvůli penězům soudit. OK, tak to je v pohodě, to chvilku potrvá. Takže kontrolní otázka. Je Česko střední, nebo východní Evropa?