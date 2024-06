Babiš dostal kopačky, Bělobrádek radí jak na děti, a Rakušan rozhodně nemlží

Zatímco spoustu rodin už minulý týden zaměstnávaly přípravy na prázdniny dětí a na dovolené, politici se stále rochnili – no, řekněme v politické lázni. Odpočinek od aktivní politiky plánovala jen eurokomisařka Věra Jourová, a tak dala Babišovi kopačky. Tedy rozhodla se pro přátelský rozchod s hnutím ANO, říká. Působit chce v akademické sféře.

Vít Rakušan se už zase zastal policejních funkcionářů, stojí za nimi neochvějně. Podle něj o střelbě na filozofické fakultě informují otevřeně a transparentně, a to od první fáze vyšetřování. Ministr vnitra, ač je to k nevíře, neumí číst.

Andrej Babiš zatím jede dál, nohu z plynu nesundal. Ve Vídni s Orbánovou stranou Fidesz a se Svobodnou stranou Rakouska zakládal novou alianci, kterou by v Evropském parlamentu rád přetavil ve fungl novou národoveckou frakci. Doma se v parlamentu postavil proti plánu vlády zvýšit koncesionářské poplatky. Kvůli blokaci návrhu hodlá „krvácet na barikádě“. Tak jen pro oživení paměti. Zatím nejdéle v dolní komoře parlamentu řečnil jedenáct hodin.

Pavel Bělobrádek, expředseda lidovců je tak trochu zoufalec. Vidí, že KDU-ČSL se nedaří oslovovat voliče, a tak tahá králíky z klobouku. Pardon, oprašuje nejabsurdnější, dávno zavržené návrhy. Podle něj je potřeba víc zdanit bezdětné. Páry, které děti mít nemohou, by se vyššímu zdanění mohly vyhnout adopcí. „Potřebujeme, aby ti, co mají jedno, měli dvě a ti, co mají dvě, měli tři děti“… A čtyři je pane poslanče víc než tři Měl byste přidat.