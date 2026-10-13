Profesor Harari: AI už není nástroj. Je to agent, který se rozhoduje sám
Umělá inteligence není jen nástroj, ale stále samostatnější aktér, který může být brzy inteligentnější než člověk. Profesor Yuval Noah Harari varuje před nástupem amerického a čínského AI imperialismu i před světem, na jehož soužití s umělou inteligencí zatím nikdo nemá plán.
Lidé přestali věřit médiím i institucím, univerzitám, vládám, nikomu. Zato však stále více věří algoritmům. Ty nás neustále mapují, mají o nás miliardy a miliardy informací, mnohdy o nás vědí více než my sami. Přesně vědí, po čem toužíme, co nám je líto. Tím nad námi mají velkou moc.
A to zostřuje otázku, podle čeho máme poznat, jestli žijeme ve světě, který jsme si zvolili, anebo zda jsme nebyli do něčeho vmanipulováni, varuje historik, filozof a jeden z nejvlivnějších intelektuálů dnešní doby, izraelský profesor Yuval Noah Harari.
„Lidé si myslí, že jednají podle své svobodné vůle, podle sebe sama, ale ve skutečnosti jde o manipulaci,“ uvedl Harari na úvod svého vystoupení včera večer na konferenci s názvem The Future Is Personal, pořádané think tankem Solvo. Algoritmy využívají sociální média, která podle něj v posledních deseti, patnácti letech „hackla“ lidi. „Když si vyslechnete nějaký příběh a kvůli němu se rozčílíte, je to vaše svobodná vůle, anebo manipulace,“ ptá se Harari.
Raketový růst významu umělé inteligence podle něj znamená nástup imperialismu nového typu. Dřívější modely imperialismu, ekonomický a vojenský, se vyznačovaly tím, že nebylo technicky možné soustředit veškerou moc do jednoho jediného místa. Když například britský obchodník prodal pušky Afgháncům, neměl k dispozici žádné tlačítko, po jehož zapnutí by tyto zbraně přestaly fungovat.
Data jsou nová ropa a umělá inteligence změní svět víc než železnice, elektřina a kolo dohromady. Alespoň s takovými očekáváními pracují AI firmy, jejich zakladatelé, investoři, politici a v podstatě již skoro každý, kdo o vývoji světa alespoň občas přemýšlí. AI firmy se tak skutečně již chovají jako ropní giganti, alespoň v tom, že ve snaze utéct ostatním ignorují následky. A když dojde k průšvihu, pokrčí rameny a řeknou: Sorry. A to je docela problém.
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Názory
Data jsou nová ropa a umělá inteligence změní svět víc než železnice, elektřina a kolo dohromady. Alespoň s takovými očekáváními pracují AI firmy, jejich zakladatelé, investoři, politici a v podstatě již skoro každý, kdo o vývoji světa alespoň občas přemýšlí. AI firmy se tak skutečně již chovají jako ropní giganti, alespoň v tom, že ve snaze utéct ostatním ignorují následky. A když dojde k průšvihu, pokrčí rameny a řeknou: Sorry. A to je docela problém.
Impérium AI ale taková tlačítka má dvě, protože umělá inteligence je ovládána ze dvou center, ze Spojených států a z Číny. Ostatní země jsou na americké či čínské AI závislé. Pokud by USA či Čína stiskly ono tlačítko, zastavily by se v ostatních zemích nemocnice, doprava, obrana, zásobování, prostě všechno. Je tu tedy otázka, jak si vlastně mohou země mimo USA a Čínu zachovat svobodu a nezávislost. Odpověď na ni není jasná.
Nebezpeční AI imigranti
Lidé podle profesora Harariho nejvíce chybují v tom, že AI považují za technologický nástroj, za vynález, podobně jako byl kdysi knihtisk či parní stroj. Umělá inteligence je agent, rozhoduje sama za sebe. „Ve finanční oblasti si může vytvořit vlastní investiční plán. Rozhodovat se, co bude kupovat, aniž by se ptal lidí. Může si vynalézt nové finanční nástroje, kterým třeba lidé vůbec nebudou rozumět,“ vysvětlil Harari.
V nejbližších letech podle profesora vznikne AI, která bude významně inteligentnější než člověk, a lidstvo zatím nemá žádný plán, jak s takovou entitou koexistovat.
„Všichni bychom měli mít velké obavy nikoliv z lidských emigrantů, ale z AI emigrantů. Když se zeptáte lidí, zda mají obavy z emigrace, tak v případě, že ano, uvádějí tři důvody: že jim vezmou práci, že změní kulturu a že jsou politicky neloajální. Já jako historik vím, že ne všichni emigranti jsou takoví, nicméně jsou to racionální obavy. Nicméně my bychom se měli mnohem více soustředit na AI imigranty.“
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Trhy
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„Ti nepřijedou jednu noc bez víz na lodi. Řítí se na nás rychlostí světla v té nejsofistikovanější struktuře. Jsou obsaženi v kamerách, v bankách, v systémech a budou vykonávat celou řadu profesí. Nahradí bankéře, novináře, možná i úředníky, účetní, právníky. Všechny profese, které zpracovávají informace,“ uvedl Harari.
AI imigranti budou přijíždět ze dvou míst, tedy z USA a z Číny. A určitě nebudou loajální k nikomu, k žádným vládám, žádným institucím, žádné kultuře, maximálně k USA či Číně, případně ke svým novějším klonům.
Macinka: je rozdíl mezi individuální a masovou migrací
Tématem konference pod mottem The Future Is Personal byla překotná proměna globálního světa, pojmy jako národ, mobilita lidí, důsledky nástupu umělé inteligence na strukturu zaměstnanosti i způsob myšlení lidí. Řečníci se zabývali otázkami jako, co se stane, když umělá inteligence začne přetvářet nejen způsob naší práce, ale i způsob našeho přemýšlení a rozhodování, jak si zachováme lidskou autonomii ve světě, který stále více utvářejí algoritmy a informační sítě či jak rozeznáme pravdu od manipulace.
Vystupující se shodli na tom, že jedinou cestou ke zvládání stále složitějších věcí na pozadí dnešního geopolitického vývoje je odolnost jedince, obnovování důvěry lidí v instituce i mezi sebou navzájem. Řečníci také debatovali o roli důvěry ve finančním sektoru, o migraci kapitálu či o zkušenostech s fungováním firem vlastněných státem v Polsku.
Newstream CLUB září 2026
Hvězdný šéfkuchař Radek Kašpárek, miliardář Pavel Louda, vědkyně s českými kořeny Barbara Paldus nebo Hana Janata, která se po šedesátce stala modelkou. I to jsou hvězdy podzimního vydání magazínu Newstream CLUB, který právě vychází. Zaměřuje se na longevity v nejširším slova smyslu. Vedle zdravého životního stylu se zaměří i na zdraví firem.
Přímým předřečníkem profesora Harariho byl ministr zahraničních věcí za Motoristy Petr Macinka. Ten upozornil na to, že často nerozlišujeme mezi individuální a masovou migrací. Tedy tím, zda z konkrétních důvodů, jako třeba válka či politické pronásledování, utíká jedinec, který chce uspět v cílové zemi a ví, že se musí přizpůsobit místním podmínkám a kultuře anebo zda jde o masovou migraci.
„Podstatou je, že přijímá základní pravidla společnosti, do které přišel. Něco jiného je, když se během krátké doby začnou přesunovat statisíce nebo možná miliony lidí,“ nastínil Macinka.
Přicházejí tak lidé, kteří si s sebou nesou své vlastní jazyky, vlastní náboženství, vlastní tradice, představy o rodině a pravidlech. Soustřeďují se na jednom místě, vytvářejí si vlastní sociální prostředí, vlastní komunity, vlastní společenské vazby. A někdy také vlastní instituce. „Při individuální migraci se přizpůsobuje především příchozí člověk, zatímco při masové migraci se musí výrazněji přizpůsobovat také celá přijímající společnost,“ upozornil ministr.
„Neříkám, že každá taková změna musí být nutně špatná, ale jako konzervativec jsem vůči nějakým prudším společenským změnám, jejichž důsledky nedokážeme úplně předvídat, přirozeně skeptický. Především se domnívám, že o jejich rozsahu a důsledcích musíme mít možnost otevřeně diskutovat,“ podtrhl Macinka.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
Lepší život jako téma čísla
Změna k lepšímu je jedním z témat aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Šířeji pak je tématem longevity, nebo obecněji lepší život. A to nejen každého konkrétního člověka, ale také společnosti nebo firem.
Na obálce magazínu je Radek Kašpárek. Hvězdný šéfkuchař je nový člověk, alespoň to říká v titulním rozhovoru. „Byl jsem prudší, výbušnější, taková neřízená střela. Celkově jsem se časem zklidnil, dostal se do větší pohody a tím se ve mně uklidnilo i ego,“ říká.
V novém magazínu tak čtenáři najdou například rozhovor s Pavlem Loudou. Jeho jméno patří k synonymům tuzemského vozoparku, protože je jedním z nejúspěšnějších prodejců aut u nás. Ale zároveň koupil také sklárny, v nichž pracovali jeho rodiče, investoval do nich stamiliony a dnes již může zhodnotit, jak se tato investice vyplatila.
Na rady rodičů vzpomíná také Barbara Paldus, dcera českých emigrantů, která se narodila v Kanadě, uspěla v Silicon Valley a dnes vyrábí kosmetiku, jež vychází z přírodních tradic, ale je podpořená high-endovou vědou. „Na magii sice nevěřím, ale umím věřit věcem, které zatím neumíme vysvětlit,“ říká vědkyně.
A o to, jak razantně změnit život po šedesátce, se podělí Hana Janata, lékařka, která v 55 začala profesionálně tančit a po šedesátce se stala modelkou. A spolupracuje s nejprestižnějšími značkami světa.
Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.