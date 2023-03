Válka na Ukrajině zvedla ve světě zájem o nafukovací tanky z Děčína. Umějí zmást protivníka

Poptávka po nafukovacích maketách vojenské techniky, které vyrábí děčínská firma Inflatech, se po vpádu ruských vojsk na Ukrajinu výrazně zvýšila. Firma vyrobila už asi 30 různých modelů, které dodává do několika států světa. ČTK to dnes řekl spolumajitel společnosti Vojtěch Fresser. Úkolem replik je zmást nepřítele, naoko zvětšují množství techniky na bojišti.

Reklama

„Dodáváme tady v Česku až ke dveřím, a to, kam si to potom zákazník odveze, do toho nevidíme," uvedl Fresser.

Do Ruska se makety nedostanou

Podle něj se však modely například do Ruska kvůli válce na Ukrajině nedostanou, protože i když se jedná o makety, jsou zařazené mezi vojenskou techniku. Ta se do Ruska nedodává, uvedl.

„Jako firma obratově rosteme. Za poslední rok jsme rostli o více než 20 procent, takže můžu potvrdit, že růst tam je," řekl spolumajitel. Firma se dříve soustředila také na výrobu nafukovacích reklam, tu musela upozadit. „Kapacity jsou téměř ze sta procent využity na dodávky vojenského materiálu," podotkl Fresser. V Děčíně podle něj pracuje 20 lidí, o dalších 20 zaměstnanců chce firma podnik rozšířit.

Německý Rheinmetall chce postavit továrnu na nové tanky Panther přímo na Ukrajině Zprávy z firem Německý zbrojařský koncern Rheinmetall jedná s Kyjevem o výstavbě továrny na výrobu tanků Panther přímo na Ukrajině. Ročně by jich mohl vyrobit až 400, řekl německému deníku Rheinische Post šéf podniku Armin Papperger. Západní spojenci se už několik měsíců snaží Ukrajině dodávat desítky tanků, ale země napadená Ruskem tvrdí, že by jich potřebovala další stovky. ČTK Přečíst článek

Repliky firma vyrábí ze syntetického hedvábí. „Návnada musí být jednoduše rozložitelná a přenositelná a musí být možné ji nafouknout během deseti minut a zase jí zabalit během deseti minut," popsal Fresser.

Reklama

Firma umí vyrobit i mezikontinentální střely

Jeden ze zákazníků si podle něj přál vyrobit repliku mezikontinentální střely, většinou ale firma vyrábí tanky. „Když se sklady těžké techniky postupně vyprazdňují a výroba nestíhá dodávat, tak potom je čas armádu 'nafouknout'," řekl spolumajitel jeden z důvodů, proč se modely vyrábějí.

Jiří Hynek: Evropa nemá náboje ani na třicet dní. Ukrajině už těžko víc pomůžeme Leaders Česko dodalo Ukrajině za rok války s Ruskem výzbroj a munici asi za dvacet miliard korun, říká Jiří Hynek, šéf Asociace obranného a zbrojního průmyslu ČR. Z hlediska zbrojní pomoci Ukrajině je český příspěvek významný. Kolik přesně tanků či houfnic dodal stát nebo české firmy však nechce odhalovat. Evropa je podle Hynka nyní na hranici svých schopností dodávat na Ukrajinu vojenskou techniku. Zle podle něj zanedbala zbrojní průmysl. Pokud by nastal třeba konflikt s Ruskem, Evropa by byla načapána v nedbalkách. Dalibor Martínek Přečíst článek

Podle něj jde také o zmatení nepřítele, který má například informaci o deseti tancích, ale například z dronu jich vidí o 15 víc. „On bude vědět, že některé jsou návnady. Pokud ale budou kvalitní, tak nebude vědět, které to jsou, a to je konkurenční výhoda v boji," doplnil. Fresser upozornil, že makety jsou navíc levnější než reálné stroje.

Každý vyrobený kus se musí zkontrolovat. Po kompletaci, která mimo jiné zahrnuje také sešití jednotlivých dílů, přicházejí na řadu technici, kteří modely zkoušejí, řekl pracovník Jaroslav Břečka. „Kontrolujeme, jestli někde není nějaká chyba. Musíme kontrolovat také tlak a všechno přeměřit," popsal zaměstnanec, kterému vybalení, rozložení a následné nafouknutí modelu trvalo asi šest minut.

Poláci drží slib, první várku leopardů už doručili na Ukrajinu Politika Polsko dodalo Ukrajině první čtyři tanky Leopard 2 ze slíbených čtrnácti. Premiér Mateusz Morawiecki se vypravil do Kyjeva v den prvního výročí ruské invaze. Setkal se rovněž s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským, který potvrdil, že první tanky německé výroby dodané Varšavou už dorazily a posílí ukrajinskou obranu. ČTK, obi Přečíst článek