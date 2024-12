Už zítra nebudou mít kolky hodnotu. Dnes je poslední den na jejich vrácení

Dnes je poslední den, kdy mohou lidé a firmy uplatnit nebo vrátit kolkové známky. Od středy jejich platnost končí a nebudou mít už žádnou hodnotu. Vrátit kolky lze na pobočkách České pošty, která si za jejich zpětný odkup účtuje pět procent nominální hodnoty. O konci kolkových známek rozhodla vláda v rámci konsolidačního balíčku, který nabyl účinnosti na počátku letošního roku.

Podle údajů České pošty lidé do konce října vrátili kolky v nominální hodnotě 9 383 906 korun, celkem to bylo 26 477 známek. Ministerstvo financí doplnilo, že v listopadu dosáhla hodnota vrácených kolků 3,2 milionu korun, což byl pětinásobek proti loňskému listopadu. „Vzrůstající trend zpětného odkupu ale sledujeme již zhruba od poloviny tohoto roku. Zdá se tedy, že informaci o konci kolkových známek veřejnost zaznamenala a začala se kolků postupně zbavovat,“ sdělilo ministerstvo ČTK.

Kolkové známky sloužily k placení soudních či správních poplatků. Stát je vydával ve stejných nominálních hodnotách jako české mince a bankovky, a to v rozmezí od jedné koruny do 1000 korun. Poplatky jimi bylo možné hradit do výše 5000 korun.

Kabinet k ukončení využívání kolkových známek, které v různých podobách fungovaly na českém území od roku 1854, přistoupil kvůli tomu, že je v rostoucí míře nahrazovaly jiné platební metody, zejména elektronické. Podle údajů ministerstva financí se od roku 2014 do roku 2021 objem prodaných kolků snížil o 27 procent na jednu miliardu korun, zatímco celkové inkaso správních poplatků vzrostlo. Náklady spojené s výrobou a distribucí kolků ve stejném období dosáhly půl miliardy korun.

Ministerstvo financí také při zdůvodnění zrušení kolků upozorňovalo na to, že byly v minulosti zneužívány k praní špinavých peněz. Objevily se rovněž případy pokusů o opětovné využití už jednou nalepených kolků.

Česko bylo předposlední zemí, která jako součást rakouského císařství kolky zavedla a dosud je využívala. Rakousko je zrušilo v roce 2002, Slovinsko v roce 2008. Slovensko v roce 2014 nahradilo kolkové známky elektronickým kolkem. V Maďarsku se nadále kolkové známky používají.