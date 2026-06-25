Kdo nekoupil, prohloupil. Apple zdraží, a to pořádně
Rostoucí ceny komponent donutily výrobce prémiové výpočetní techniky zvýšit ceny. V USA budou iPady zdražovat o více než 15 procent, MacBooky i o 20 procent.
Boom AI má další nepřímé důsledky. A tentokrát ne pozitivní. Ceny výpočetní techniky razantně rostou a co od počátku roku učinila konkurence, k tomu se nyní odhodlal i Apple. Zatímco mnozí výrobci navyšovaly cenu postupně v průběhu několika měsíců, Apple nyní zdražuje plošně a skokově.
Zdražení před týdnem avizoval odcházející CEO společnosti Tim Cook, když v rozhovoru pro Wall Street Journal připustil, že firma již nemůže rostoucí ceny vstupů ignorovat. Krátce na to pak firma skutečně zdražila.
„Rychlý rozmach datových center využívajících umělou inteligenci vyvolal mimořádný nárůst poptávky po pamětech a úložných zařízeních. Tak rychlý a výrazný nárůst cen přitom Apple ještě nikdy nezažil,“ cituje agentura Bloomberg vyjádření tiskového odboru společnosti Apple. „Už nemůžeme chránit klienty od tohoto růstu cen,“ dodal Apple.
Zdraží i mobily?
Tablety iPad a MacBooky jsou prvními dvěma kategoriemi, které Apple zdražuje. Například nejnovější a nejlevnější MacBook Neo na americkém trhu zdraží z 599 na 699 dolarů a středně výkonný MacBook Air z 1099 na 1299 dolarů. Vyšší řada Pro pak startuje na 1999 dolarech oproti původním 1699. Vyjádřeno procenty, jde o navýšení v rozmezí 15 až 18 procent.
V tuto chvíli není jasné, jestli nárůst ceny bude platit i pro mobily. Nicméně je pravděpodobné, že příští modelová řada s pořadovým číslem 18 bude mít vyšší ceny než loňské 17 modely. A spekuluje se, že nový nejvyšší model, pro nějž se používá zatím stále neoficiální označení Ultra, by měl startovat na částce přesahující 2000 dolarů. Mělo by však jít o první model Applu se skládacím displejem, takže o poptávku nejspíš Apple nebude mít nouzi.
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Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
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Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.