Trend nadměrného zadlužování Slováků skončil. Víc lidí i firem bude mít problém splácet, varuje národní banka

Vysoká inflace a rostoucí úrokové sazby povedou podle slovenské centrální banky (NBS) ke zhoršení finanční kondice části domácností a zejména některých podniků v zemi. To podle ní zvýší riziko nesplácení půjček. Zároveň skončil trend nadměrného zadlužování Slováků, řekl člen bankovní rady NBS Vladimír Dvořáček. Komerční banky na Slovensku jsou podle NBS připraveny zvládnout případné vyšší ztráty z nesplácených úvěrů.

„Vážnější a prudší vliv jsme zaznamenali v oblasti podniků. Vysoce zadlužené firmy, které budou čerpat úvěry, budou v mnohem horší situaci, protože musejí počítat s rostoucím úrokovým nákladem. Mnohem více podniků se dostane do rizika a bude růst podíl nesplácených úvěrů,” uvedl Dvořáček.

Na domácnosti jsou podle NBS dopady zmíněného vývoje mírnější, a to kvůli příznivé situaci na trhu práce. „Chceme apelovat na domácnosti, které budou na hraně, aby si více hlídaly rodinné rozpočty,” řekl Dvořáček.

Podle něj už skončilo rychlé tempo zadlužování obyvatel země, na které NBS upozorňovala v minulosti. „Hlavně po létě vidíme, že zájem o hypoteční úvěry je nižší. Strmý růst cen na realitním trhu se zastavil,” řekl.

Evropská centrální banka (ECB) v létě v reakci na vysokou inflaci v eurozóně, jejímž členem je i Slovensko, zahájila zvyšování své základní úrokové sazby. To se projevilo tak, že slovenští žadatelé o půjčky musejí nyní počítat s tím, že na úrocích zaplatí více než na začátku letošního roku.

