Stokoruna nebo i tisícovka. Na odměny za vysvědčení letos padne 600 milionů korun

Přes 420 000 žáků se ale žádné odměny nedočká. Často se rekrutují z domácností, které žijí od výplaty k výplatě nebo které z rozličných důvodů nepřikládají penězům pro dítě vyšší prioritu.

V Česku se dnes rozdá zhruba milion vysvědčení. Počet žáků základních škol v končícím školním roce přesahuje cifru jednoho milionu o 2460, plyne z dat ČSÚ. Jedná se o třetí školní rok v řadě, kdy počet žáků překonal milion hlav. Předtím se něco takového přihodilo naposledy o dvacet let dříve, ve školním roce 2002/2003.

Podle loňského průzkumu Perfect Crowd finanční odměna za vysvědčení představuje třetí nejrozšířenější způsob, jak si děti vylepšují svůj rozpočet nad rámec běžného kapesného od rodičů. Větším „ternem“ z hlediska vylepšení vlastního rozpočtu, než je vysvědčení, už jsou pouze peněžení dárky od prarodičů a ty k narozeninám.

Za vysvědčení dostává finanční odměnu 58 procent dětí. Letos by si na ni tak v Česku mělo přijít více než 581 400 dětí. Naopak, přes 420 000 žáků se žádné finanční odměny za vysvědčení nedočká.

Nejčastější výše finanční odměny za vysvědčení se pohybuje od stokorun po nižší tisíce, na něž si přijdou spíše starší žáci na druhém stupni. V průměru rodiče svým ratolestem dávají za vysvědčení tisícikorunu. Počítají se pouze ti rodiče, kteří nějaký finanční dar za vysvědčení vůbec poskytují.

Na finanční odměny za dnešní vysvědčení tak napříč Českem z kapes rodičů „padne“ v souhrnu necelých 600 milionů korun.

Čistě ekonomicky platí, že rodiče udělají nejlépe, když finanční dar ratolesti za vysvědčení poskytnou poukázáním na investiční účet, který na dítě později, třeba po dovršení osmnácti let věku, plně převedou jako základ pro jeho vlastní celoživotní spoření, včetně toho na penzi. Takový dar za vysvědčení se ale bude řadě dětí pochopitelně zajídat, neboť si na peníze nemohou „sáhnout“ hned.

Proto v praxi stále vítězí obálka s hotovostí, případně, hlavně u starších žáků, převod peněz na jejich vlastní běžný či spořící účet.

