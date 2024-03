Statici zpřesnili údaje. Česká ekonomika loni klesla o 0,2 procenta

Česká ekonomika v loňském roce klesla o 0,2 procenta, zpřesnil Český statistický úřad (ČSÚ) svůj dřívější odhad, podle kterého se hrubý domácí produkt (HDP) loni snížil o 0,4 procenta. Lepší než v odhadu z počátku března jsou také údaje za loňské čtvrté čtvrtletí. Česká ekonomika se v něm meziročně zvýšila o 0,2 procenta a mezičtvrtletně stoupla o 0,4 procenta.

Ke zpřesnění odhadu HDP vedlo to, že statistici do něj zapracovali nové údaje za vládní instituce, uvedl ČSÚ. Podle dosavadních údajů z počátku března česká ekonomika ve čtvrtém čtvrtletí meziročně klesla o 0,2 procenta a mezičtvrtletně vzrostla o 0,2 procenta.

Úhrn peněžních a nepeněžních příjmů domácností v loňském roce reálně klesl o 2,5 procenta a reálná spotřeba na obyvatele se meziročně snížila o pět procent. „Míra úspor stoupla proti roku 2022 o 2,2 procentního bodu na 18,6 procenta,“ uvedl ČSÚ.

Zisky náležící zahraničním vlastníkům korporací loni dosáhly 5,6 procenta HDP. „Ve formě dividend si zahraniční vlastníci rozdělili necelých 290 miliard korun a reinvestováno bylo téměř 120 miliard korun. Tento vývoj odráží vysokou ziskovost přímých zahraničních investic v ČR,“ uvedl ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet.

Hrubý národní důchod loni reálně vzrostl o 3,6 procenta. Hrubý disponibilní důchod za celou ekonomiku stoupl o 3,8 procenta.

Loňský pokles české ekonomiky o 0,2 procenta následoval po dvou letech růstu. V roce 2021 stoupl HDP o 3,5 procenta, předloni o 2,4 procenta. Meziroční růst ekonomiky v loňském čtvrtém čtvrtletí následoval po třech čtvrtletích poklesu, z nichž nejvýraznější byl ve třetím čtvrtletí o 0,6 procenta. Právě třetí čtvrtletí bylo loni jediné, ve kterém se HDP snížil i mezičtvrtletně.