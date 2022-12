Slevy v obchodech startují. Povánoční výprodeje vydrží celý leden

V kamenných obchodech začínají povánoční výprodeje. Prodejny se v úterý zákazníkům znovu otevřely.

Ve výprodejích Češi nejčastěji nakupují úsporné lednice, pračky a myčky, řekla ČTK mluvčí Datart Olga Dolínková. Zájem je také o televize, počítače nebo mobilní telefony. Menší kuchyňské spotřebiče mohou zákazníci nakoupit v pěti až 30procentní slevě. Televize, kterých se do akce dostalo asi 60 modelů, jsou levnější o pět až 15 procent, uvedla Dolínková.

Sleva ve výši 20 procent se vztahuje na herní příslušenství, o 35 procent výhodněji vyjdou digitální rádia a reproduktory. Z důvodu očekávané poptávky firma navýšila skladové zásoby, řekla Dolínková. Zákazníci podle ní nákupy často hradí dárkovými poukázkami, které dostali na Štědrý den.

V prodejnách Intersport budou slevy pokračovat i v únoru, uvedla mluvčí Lucie Kuricová. Nyní se pohybují v rozmezí 20 až 30 procent. Za nižší ceny mohou zákazníci nakoupit oblečení a vybavení na hory nebo část sortimentu volnočasové módy. „Povánoční akce jsme připravili v několika vlnách. Plánujeme je tak, aby se nám uvolňoval sklad na nové jarní kolekce,” dodala Kuricová.

Vánoční světýlka a nábytek

V Globusu se téměř 80procentní slevy vztahují na domácí potřeby, hračky, elektroniku, oblečení nebo obuv.

Povánoční výprodeje zahájily také prodejny Tesco. Zařazeno do nich bylo především vánoční zboží. Ozdoby, světýlka, balící papíry, domácí potřeby se svátečními motivy či hračky v letošních akcích vyjdou o 30 až 75 procent levněji, sdělil ČTK mluvčí Michal Kuzmiak.

Nižší ceny matrací, přikrývek nebo nábytku nyní nabízí Jysk. Výše slev by neměla přesáhnout 65 procent. Proti minulému roku by firma podle mluvčí Zuzany Rafajlovič chtěla v povánočních akcích utržit o pět procent více.

Výprodeje na první svátek vánoční zahájila společnost Zoot. Slevy se v druhé polovině ledna zvýší z 50 na 60 procent a vztahují se na všechno módní zboží z letošní podzimní a zimní kolekce. V akci plánuje firma během ledna prodat asi 200 milionů produktů, řekl ČTK ředitel Milan Polák. Očekává zároveň, že e-shop navštíví přibližně dva miliony Čechů.

Slevové akce v polovině prosince zahájila Ikea, trvat budou do 12. ledna nebo do vyprodání zásob. V až 50procentní akci mohou zákazníci nakoupit vánoční dekorace, nábytek, doplňky nebo kuchyňské spotřebiče, uvedl mluvčí Petr Šašek. V Asko - Nábytek podle mluvčí Andrey Štěpánové slevy dosahují 70 procent, výhodněji zde vyjdou kuchyně, ložnice, sedací soupravy na míru, bytové doplňky a textil.