Šéf Goldmanů Solomon si to spočítal. Banka propustí přes 3000 lidí

Šéf investiční banky Goldman Sachs David Solomon čelí nové realitě. Zisk investiční banky strmě padá. Přichází tak s nepopulárním řešením. Hodlá propustit tisíce lidí.

Americká investiční banka Goldman Sachs hodlá propustit zhruba 3200 zaměstnanců. Informovala o tom agentura Bloomberg s odvoláním na zdroje obeznámené se situací. Goldman Sachs na konci září zaměstnávala přes 49 tisíc lidí.

Také podle zdroje agentury Reuters se předpokládá, že banka zruší přes 3000 pracovních míst. Tento zdroj nicméně upozornil, že o konečném rozsahu propouštění firma ještě nerozhodla.

Společnost Goldman Sachs údajně zahájí propouštění již tento týden. Zdroje agentury Reuters uvedly, že propouštění by se mělo soustředit zejména na divizi investičního bankovnictví. Banka se k informacím o snižování počtu zaměstnanců podle agentur odmítla vyjádřit.

Společnost Goldman Sachs se nyní potýká s útlumem v různých oblastech svého podnikání, vysokými náklady na expanzi v oblasti drobného bankovnictví a s nejistými vyhlídkami pro finanční trhy a ekonomiku.

Firma v říjnu oznámila, že její zisk ve třetím čtvrtletí zisk klesl na 2,96 miliardy dolarů (zhruba 66 miliard korun) z 5,28 miliardy dolarů před rokem. Výsledky za čtvrté čtvrtletí by měla zveřejnit příští týden.

