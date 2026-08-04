Rýn, Dunaj i Labe trápí sucho. Německá ekonomika za to může zaplatit
Sucho v Německu už není jen problém přírody, ale i ekonomiky. Nízká hladina Rýna, Dunaje a Labe omezuje nákladní dopravu a podle ekonoma Thila Schäfera může letos ubrat německému růstu až 0,4 procentního bodu. Křehké oživení největší evropské ekonomiky by se tak mohlo znovu změnit ve stagnaci.
Nedostatek vody v německých řekách by mohl snížit letošní růst hrubého domácího produktu. Varoval před tím v rozhovoru s deníkem Bild ekonom Thilo Schäfer z berlínského Institutu německého hospodářství. Podle něj by mohlo sucho snížit růst o 0,4 procentního bodu, a hospodářství by tak mohlo letos opět stagnovat.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Sucho trápí i další řeky
S nedostatkem vody se nyní potýkají Rýn, Dunaj i Labe a řada dalších německých řek. Nákladní lodě mohou přepravovat především po Rýnu výrazně méně zboží, než je běžné. Například na stanici Kaub u Koblence dnes naměřili 24 centimetrů, tedy o centimetr méně než v rekordně suchém roce 2018. „Delší přerušení splavnosti na Rýnu by mohlo úplně udusit ten nepatrný růst, který tu máme,“ uvedl Schäfer.
Německá ekonomika v letošním druhém čtvrtletí vzrostla oproti předchozím třem měsícům o 0,2 procenta, v prvním čtvrtletí rostla o 0,4 procenta. Na začátku dubna snížily přední německé hospodářské instituty odhad růstu německé ekonomiky na letošní rok na 0,6 procenta. Vláda kancléře Friedricha Merze předpokládá, že hrubý domácí produkt se zvýší o 0,5 procenta. Loni na podzim přitom instituty i vláda odhadovaly letošní růst na 1,3 procenta.
Evropská průmyslová tepna vysychá. Lodě na Rýně převážejí jen zlomek obvyklého nákladu a ceny dopravy vystoupaly na rekord. Pokud se plavba zastaví, problémy mohou pocítit německé čerpací stanice, ocelárny i chemické závody.
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Evropská průmyslová tepna vysychá. Lodě na Rýně převážejí jen zlomek obvyklého nákladu a ceny dopravy vystoupaly na rekord. Pokud se plavba zastaví, problémy mohou pocítit německé čerpací stanice, ocelárny i chemické závody.
Mnichov kvůli mimořádnému suchu zakázal napouštění soukromých bazénů, zalévání trávníků i čerpání vody z řek a jezer. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až 50 tisíc eur, tedy zhruba 1,2 milionu korun. Spotřeba vody ve městě přitom v posledních dnech výrazně vzrostla a radnice varuje, že ani očekávaný déšť situaci zásadně nezlepší.
Mnichov svírá extrémní sucho. Za napuštění bazénu hrozí pokuta až 1,2 milionu
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Mnichov kvůli mimořádnému suchu zakázal napouštění soukromých bazénů, zalévání trávníků i čerpání vody z řek a jezer. Za porušení vyhlášky hrozí pokuta až 50 tisíc eur, tedy zhruba 1,2 milionu korun. Spotřeba vody ve městě přitom v posledních dnech výrazně vzrostla a radnice varuje, že ani očekávaný déšť situaci zásadně nezlepší.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.