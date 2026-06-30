„Katastrofické scénáře nejsou na obzoru.“ Vedra českou ekonomiku nezlomí, říká ekonom Aleš Rod
Z makroekonomického pohledu budou mít současné vlny veder a dlouhodobé sucho na českou ekonomiku zanedbatelný dopad, říká Aleš Rod, ředitel Centra ekonomických a tržních analýz a člen expertního týmu České asociace pojišťoven.
Jak ovlivní současná vlna veder a dlouho trvající sucho českou ekonomiku?
Pokud budou vedra a sucho jen krátkou epizodou, bude jejich dopad na makroekonomické úrovni zanedbatelný. Lze ale počítat s lokálními dopady a dopady do některých sektorů ekonomiky. Zemědělci či rybáři hovoří o škodách a nižší úrodě. To není můj obor, s tím nebudu polemizovat. Ale na makroekonomické úrovni, že bychom to nyní zaznamenali na slabším růstu hrubého domácího produktu, vyšší nezaměstnanosti a inflaci a dalších ukazatelích, tak tam to nepocítíme.
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Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
Nicméně firmy budou muset více chladit kvůli výrobním procesům i zaměstnancům a domácnosti také. Nepromítne se to do jejich nákladů? Řada domácností už má zabudovanou klimatizaci a mobilní klimatizační jednotky jsou podle hlášení obchodů vyprodané.
Přesnou statistiku toho, jak mohou vedra zvýšit spotřebu elektrické energie, k dispozici nemám. Ale v létě má mnoho firem celozávodní dovolenou, takže u nich spotřeba energie stojí. Léto je obdobím významné nadprodukce elektřiny z obnovitelných zdrojů, zejména z fotovoltaiky. Nezaznamenáváme žádné obrovské výpadky dodávek elektřiny nebo zvýšení cen na spotovém trhu vlivem spotřeby a klimatizování. A když se podíváme na ceny v těchto extrémních dnech, tak nejsou na obzoru žádné katastrofické scénáře. Ceny nebudou trhat žádné rekordy, v částech slunečných dní vám na trhu platí za to, že odebíráte elektřinu.
Takže jsme rovnýma nohama v období, kdy jsou ceny elektrické energie z obnovitelných zdrojů záporné?
Stabilní energetické zdroje, jako je jaderná elektrárna, prostě neodstavíte. A solární zdroje v létě jedou. Když se vrátím k domácnostem a jejich opatřením na snížení teploty – mnoho domácností si pořizuje klimatizaci právě proto, že mají fotovoltaiku na střeše rodinného domu, a tak mají pocit, že chladí výhodně.
Evropu dál svírá extrémní horko. Teploty nad 35 stupňů dnes podle analýzy AFP zažije nejméně 130 milionů lidí, hlavně ve střední a východní Evropě. Skutečný počet může být kvůli rozpáleným městům ještě vyšší.
Evropa se dál vaří. Přes 35 stupňů dnes zažije nejméně 130 milionů lidí
Zprávy z firem
Evropu dál svírá extrémní horko. Teploty nad 35 stupňů dnes podle analýzy AFP zažije nejméně 130 milionů lidí, hlavně ve střední a východní Evropě. Skutečný počet může být kvůli rozpáleným městům ještě vyšší.
A co kdyby vedra a sucho trvaly dlouho?
Pokud by se mělo stát, že by vedra a sucho měly mít dopad na makroekonomické úrovni, pak by musely významně ovlivnit hlavní tahouny růstu ekonomiky, tedy spotřebu domácností a investice firem. Rodiny by si musely říci: Ta vedra jsou tak obrovská, tak dlouhá a působí nám takové škody, že raději nepojedeme na dovolenou. Anebo si kvůli nim nekoupíme auto, přestaneme chodit do kina, nebudeme chodit do restaurace a budeme méně jíst. Odložíme nákup bytu, protože jsme kvůli vedru přišli o práci. Nevím, zda tohle kolem sebe vidíte. Já rozhodně ne. Lidi v elektru vykoupili mobilní klimatizace a v supermarketech luxují boxy s nanuky. Ta situace by musela být mnohem extrémnější, abychom dokázali přisoudit vedrům makroekonomický dopad, jako snížení ekonomického růstu, zvýšení nezaměstnanosti či inflace.
Neprojeví se to ani na výrobních cenách a následně na spotřebitelské inflaci?
Podle mě ne. Některé podniky sice možná upravují svoji pracovní dobu, ale nezaznamenali jsme obrovské výpadky ve výrobě. A pokud by se to mělo stát, tak by to mělo mít mnohem větší efekty než to, že koupaliště přetékají návštěvníky a že se vyprodaly klimatizace, jak píší média. Nevidíme zastavenou výrobu v důsledku toho, že umdlévají anebo na přehřátí umírají zaměstnanci. Anebo že se roztékají silnice a kolabují auta, která převážejí výrobní vstupy nebo hotové produkty. Ekonomika se točí navzdory tomu, že jsou vedra nepříjemná pro všechny. Aby firmy kvůli tomu ztratily schopnost vydělávat, získávat zakázky a byly nuceny propustit zaměstnance a zbankrotovat, od toho jsme opravdu hodně daleko. Firmy mají prostor kompenzovat ztížené podmínky, a rozhodně jej nevyčerpaly. Raději zaměstnancům zkrátí pracovní dobu, přidají jim odměny, nainstalují klimatizaci či budou zaměstnancům rozdávat neomezené porce zmrzliny, než aby došlo k přerušení ekonomické aktivity a ekonomickým škodám. A proto dopady vedra nevidíme v těch velkých makroekonomických číslech.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.