Rusko je v platební neschopnosti. Dluh může pomoci splatit i prodej majetku oligarchů

Rusko se poprvé od bolševické revoluce v roce 1917 ocitlo v platební neschopnosti, byť z technických důvodů. Kreml tvrdí, že peníze na zaplacení má, ale nemůže kvůli sankcím zaplatit v dolarech. Investoři se ale zatím nemusí bát, že o své peníze automaticky přijdou. Nyní začíná tříletá lhůta, během níž se lze domoci náhrady. Podle odborníků tak většina investorů zvolí vyčkávací taktiku.

Rusko se poprvé za více než 100 let ocitlo v platební neschopnosti. Stalo se tak poté, co v neděli večer Moskvě vypršela lhůta na zaplacení zhruba 100 milionů dolarů (asi 2,3 miliardy korun) úroků ze zahraničních dluhopisů, informovala agentura Bloomberg. Moskva peníze na zaplacení má, západní země jí ale kvůli invazi ruských vojsk na Ukrajinu platbu nechtějí umožnit. Ruský ministr financí Anton Siluanov situaci označil za frašku.

„Ruská federace odmítá tvrzení, že se poprvé od bolševické revoluce před více než 100 lety ocitla v platební neschopnosti. Úroky, které měla zaplatit, držitelům dluhopisů odeslala,“ oznámil v reakc mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov. Pokud peníze nedorazily, jsou na vině sankce, které na Rusko uvalily západní země, dodal.

Termín splatnosti úroků byl před měsícem a v neděli večer skončila 30denní lhůta, kterou Rusko ještě mělo na vyrovnání závazků. Jde o běžnou praxi - jestliže dlužník nezaplatí podle stanovené dohody, začíná třicetidenní ochranná lhůta, kdy ještě může sjednat nápravu.

Rusko již uvedlo, že splatnou částku investorům odeslalo, finanční sankce uvalené na něj po invazi ale Moskvě znemožňují přístup k základní finanční infrastruktuře, aby mohla zahraničním věřitelům zaplatit podle zvyklostí.

Naposledy bylo Rusko v podobné situaci v roce 1918 za bolševické revoluce, kdy nový komunistický vůdce Vladimir Iljič Lenin odmítl zaplatit dluhy carského Ruska. Platební neschopnost Moskvy z roku 1998 se týkala jen závazků v místní měně.

Další rána pro investory

Květnová výplata úroků z dluhopisů je však jen začátek řetězce mnohem vyšších splátek, které by Rusko mělo zaplatit v nadcházejících měsících.

Podle dat Bloombergu činí červnová splátka 394 milionů dolarů, zářijová 372 milionů, říjnová 84 milionů, listopadová 110 milionů a prosincová 53 milionů dolarů.

Pokud se zásadně neobrátí agresivní politika Ruska vůči Ukrajině nebo pokud se Západ nerozhodne uvolnit sankce z jiných důvodů, lze očekávat pokračování ruské platební neschopnosti i při těchto splátkách.

Přesto nastalá situace neznamená, že investoři automaticky přijdou o své peníze. „Investoři nemusí jednat nijak zbrkle pod tlakem. Jejich nároky ztratí hodnotu až tři roky po uplynutí lhůty splátky. Nyní by měli především sledovat situaci,“ uvedl Bloomberg. „Většina investorů rozhodně zvolí vyčkávací taktiku,“ dodal Takahide Kiuči z Nomura Research Institutu v Tokiu.

Spekuluje se navíc, že by západní země mohly umožnit splátku věřitelům ze dvou dosud nemožných zdrojů. Prvním zvažovaným zdrojem ruských peněz jsou zmražené devizové rezervy ruské centrální banky, druhým pak prodej zadrženého majetku ruských oligarchů.

