Průměrná mzda v Česku nominálně roste, reálně ale padá

Průměrná mzda v Česku se v loňském čtvrtém čtvrtletí zvýšila meziročně o 7,9 procenta na 43 412 korun. Po započtení inflace, která ve stejném období dosáhla 15,7 procenta, se ale mzda reálně snížila o 6,7 procenta. Klesla tak popáté za sebou, uvádí Český statistický úřad (ČSÚ).

„I přes téměř 8procentní růst nominální mzdy nklesla po započtení vlivu inflace reálná mzda ve 4. čtvrtletí 2022, a to již popáté za sebou, tentokrát o 6,7 procenta. V celém roce 2022 dosáhla inflace 15,1 procenta a nominální růst mezd byl 6,5 procenta. Reálně se tedy mzda snížila o 7,5 procenta,“ komentuje Jitka Erhartová, vedoucí oddělení statistiky práce ČSÚ.

„Nejenom, že mzdy ve 4. čtvrtletí nepřekonaly inflaci, ale zároveň nedošlo ani k jejich významnému zrychlení,” komentuje čerstvá data z trhu hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek.

„A to ještě inflaci v posledním čtvrtletí vlastně zkreslil úsporný tarif a odpuštění poplatků OZE, bez jejichž pomoci by reálně mzdy propadly o 9,5 procenta,” dodal Dufek.

Za celý loňský rok dosáhla průměrná mzda 40 353 korun.

Medián mezd (37 463 korun) vzrostl proti stejnému období předchozího roku o 9 procent, u mužů dosáhl 40 232 korun, u žen byl 34 554 korun. „Stejně jako o průměrné mzdy je tempo růstu mediánové mzdy ovlivněno nízkým srovnávacím základem z předcházejícího roku,” doplnil Dufek. Osmdesát procent zaměstnanců podle ČSÚ pobíralo mzdu mezi 18 666 a 70 514 korun.

Nejvíce si v závěru roku přilepšili pracovníci v energetice, kde se přidávalo téměř o 15 procent, pokles platů o tři desetiny procenta naproti tomu zaznamenalo vzdělávání.

Vývoj mezd zůstal v roce 2022 velmi umírněný. A ani první čísla z některých odvětví za leden podle Dufka neukazují, že by se začalo naplňovat riziko mzdově inflační spirály.

„Pokračující pokles reálných výdělků bude znamenat další snížení kupní síly obyvatel a bude trvat do té doby, dokud se ČR nepodaří vypořádat se s vysokou inflací. K pravděpodobnému obnovení růstu reálných mezd proto dojde nejdříve ve druhé polovině roku,” uzavřel ekonom.