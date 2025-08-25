Platební možnosti pro děti se rozšiřují, Komerční banka představila chytrý náramek
Děti mohou platit bezkontaktně s další bankou. Zvláště ty mladší, kteří ještě do 15 let nemohou platit mobilním telefonem, protože jim to omezují pravidla Googlu a Apple, nyní mají další banku, kde jim rodiče mohou pořídit platební náramek.
Drobné na výlet či akci se školou nemusí mít děti v peněžence. Místo mincí mohou nově platit, tam kde to jde, i bezkontaktně. A to platebním náramkem. S tím nově jako čtvrtá banka přichází na český trh také Komerční banka. Na rozdíl od konkurenčních bank, které spolupracují se společností Niceboy, má její novinka jiného dodavatele, a to společnost Laks. Náramek funguje s platební kartou Visa, kterou musí mít děti u svého účtu v Komerční bance. V rámci akce jej navíc mohou při splnění podmínek banky získat i zdarma.
Výhodou platebních náramků, které od loňska uvedly postupně celkem tři banky, je, že jsou voděodolné a děti je mají pevně na ruce, nemohou je tak ztratit, a přitom mohou díky nim platit bezkontaktně. V mobilní aplikaci KB+, kam řada rodičů dětem posílá kapesné, si pak dítě i rodič mohou kontrolovat všechny platby. „Děti a mladí lidé chtějí platit jednoduše, bez omezení a s přehledem – při hře, na školním výletě či v létě u vody – a rodiče potřebují mít jistotu, že je to bezpečné a pod kontrolou. Proto přicházíme s chytrým náramkem, který dětem dává svobodu a rodičům klid v duši,“ říká Jitka Haubová provozní ředitelka Komerční banky.
Jak funguje náramek?
Náramek se podle Haubové připojuje k platební kartě Visa přes aplikaci Laks Pay v telefonu. Uživatel si v mobilní aplikaci jen vytvoří účet, kde zadá údaje své karty a poté přiloží náramek a spárování potvrdí pomocí své bankovní aplikace KB+ přes 3D Secure. Verifikace připojení karty splňuje požadavky na bezpečnost PSD2. Při placení se pak náramek používá stejně jako platební karta, se kterou má shodně i limity pro platby a výběry i vyplňování PIN, které se zadává v situacích, kdy to platební terminál vyžaduje kvůli bezpečnosti. Banka aktuálně nabízí červený a černý platební náramek.
Jak získat náramek zdarma?
Od poloviny září do konce listopadu je možné získat náramek zdarma při splnění podmínek banky a to s doručením kurýrem zdarma. „Nový dětský klient po splnění podmínek kampaně obdrží e-mail se slevovým kódem na 100procentní slevu a odkazem na vyhrazenou stránku e-shopu LAKS, kde najde speciální limitovanou edici KB platebních náramků,“ uvádí Šárka Nevoralová a dodává, že kód je následně platný 10 kalendářních dnů od doručení e-mailu.
