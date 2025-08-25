Nový magazín právě vychází!

Objednávejte zde
newstream.cz Money Platební možnosti pro děti se rozšiřují, Komerční banka představila chytrý náramek

Platební možnosti pro děti se rozšiřují, Komerční banka představila chytrý náramek

Den dětí navýší obchodníkům tržby o 650 milionů
iStock
Věra Tůmová
tmv

Děti mohou platit bezkontaktně s další bankou. Zvláště ty mladší, kteří ještě do 15 let nemohou platit mobilním telefonem, protože jim to omezují pravidla Googlu a Apple, nyní mají další banku, kde jim rodiče mohou pořídit platební náramek.

Drobné na výlet či akci se školou nemusí mít děti v peněžence. Místo mincí mohou nově platit, tam kde to jde, i bezkontaktně. A to platebním náramkem. S tím nově jako čtvrtá banka přichází na český trh také Komerční banka. Na rozdíl od konkurenčních bank, které spolupracují se společností Niceboy, má její novinka jiného dodavatele, a to společnost Laks. Náramek funguje s platební kartou Visa, kterou musí mít děti u svého účtu v Komerční bance. V rámci akce jej navíc mohou při splnění podmínek banky získat i zdarma.

Výhodou platebních náramků, které od loňska uvedly postupně celkem tři banky, je, že jsou voděodolné a děti je mají pevně na ruce, nemohou je tak ztratit, a přitom mohou díky nim platit bezkontaktně. V mobilní aplikaci KB+, kam řada rodičů dětem posílá kapesné, si pak dítě i rodič mohou kontrolovat všechny platby. „Děti a mladí lidé chtějí platit jednoduše, bez omezení a s přehledem – při hře, na školním výletě či v létě u vody – a rodiče potřebují mít jistotu, že je to bezpečné a pod kontrolou. Proto přicházíme s chytrým náramkem, který dětem dává svobodu a rodičům klid v duši,“ říká Jitka Haubová provozní ředitelka Komerční banky.

Jak funguje náramek?

Náramek se podle Haubové připojuje k platební kartě Visa přes aplikaci Laks Pay v telefonu. Uživatel si v mobilní aplikaci jen vytvoří účet, kde zadá údaje své karty a poté přiloží náramek a spárování potvrdí pomocí své bankovní aplikace KB+ přes 3D Secure. Verifikace připojení karty splňuje požadavky na bezpečnost PSD2. Při placení se pak náramek používá stejně jako platební karta, se kterou má shodně i limity pro platby a výběry i vyplňování PIN, které se zadává v situacích, kdy to platební terminál vyžaduje kvůli bezpečnosti. Banka aktuálně nabízí červený a černý platební náramek.

Jak získat náramek zdarma?

Od poloviny září do konce listopadu je možné získat náramek zdarma při splnění podmínek banky a to s doručením kurýrem zdarma. „Nový dětský klient po splnění podmínek kampaně obdrží e-mail se slevovým kódem na 100procentní slevu a odkazem na vyhrazenou stránku e-shopu LAKS, kde najde speciální limitovanou edici KB platebních náramků,“ uvádí Šárka Nevoralová a dodává, že kód je následně platný 10 kalendářních dnů od doručení e-mailu.

Česko platí kartou: nejlepší prodejny podle Visa Czech Top Shop za 2. pololetí 2024

Zprávy z firem

Soutěž hodnotí nejen zavedení bezkontaktních plateb, ale i celkový koncept, design a zážitek, který prodejna nabízí.

Komerční spolupráce

Přečíst článek

ilustrační foto
Aktualizováno

Které banky umožňují kontrolu předplatných za aplikace a služby. Jak je organizovat

Money

Bankovní domy si začínají postupně všímat dalšího nešvaru obchodníků, kteří vysávají peníze z účtu. Totiž narůstajícího počtu předplatných a tarifů, které klienti bank platí za různé služby, aplikace a programy. Zjistili jsme proto, které banky umí takovéto platby zobrazit.

Věra Tůmová

Přečíst článek

Když mi nedovolíte platit kartou, jdu jinam. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti

Neberete karty? Odcházím. Bez bankovek a mincí platí už sedm Čechů z deseti

Money

Až 57 procent zákazníků v Česku z obchodu odchází, když jim obchodník neumožní platit kartou a v peněžence nemají dost peněz na nákup. Vyplývá to z posledního průzkumu dceřiné společnosti Komerční banky KB SmartPay. Sentimentální touha zákazníků po návratu k hotovosti se tak prý podle výsledků tohoto šetření i zkušeností bankovních expertů nekoná a trend je opačný. Všechno směřuje k moderním způsobům placení, protože jsou pro obě strany bezhotovostní platby rychlejší a pohodlnější, bezpečnější a obvykle i výhodnější, uvádí banky i kartové společnosti.

Věra Tůmová

Přečíst článek

JARNÍ NEWSTREAM CLUB PRÁVĚ VYCHÁZÍ

Porazit všechny a stát se jedničkou. Na českém trhu se to podařilo spoustě hráčům. Co když se ale pokusí prosadit na evropském, asijském, americkém, nebo dokonce globálním trhu? Pak začínají podnikatelé i firmy narážet na celou řadu problémů. Přesto řada z nich uspěla.

Zakladatel Lasvitu Leon Jakimič, zakladatel Unicorn Attacks Vít Šubert, majitel Mattoni 1873 Alessandro Pasquale či zakladatel a CEO globální platformy FTMO Otakar Šuffner. To je část hvězd jarního vydání magazínu Newstream CLUB, jehož hlavním tématem je GLOBÁLNÍ ÚSPĚCH. Jak ho dosáhnout z Česka? A lze se prosadit na celosvětovém kolbišti v éře, kdy druhé místo téměř vždy znamená prohru?

Magazín se dále věnuje velkým finančním skupinám, které svět dobývají investicemi. Zvláštní kapitolou pak je Německo, které pro tuzemské podnikatele i finančníky velmi často představuje první velkou zkoušku nebo příslovečnou bránu do světa. A platí to i ve chvíli, kdy se německá ekonomika potýká s celou řadou strukturálních problémů.

Podíváme se na největší investice, které čeští hráči v posledních letech učinili a které představují historicky největší akvizice českého kapitálu v zahraničí.

A hudební promotér David Gaydečka čtenáře pozve do tajemného Doupěte, které je úplně novým typem hudebního klubu, v němž vystupují hvězdy, které zná celý svět.

Sedmé vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji na stáncích i v online distribuci Send, kde je možné titul také předplatit. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na webu newstream.cz.

Na další číslo se můžete těšit již v červnu.

Související

ilustrační foto
Aktualizováno

Které banky umožňují kontrolu předplatných za aplikace a služby. Jak je organizovat

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek

Mohlo by vás zajímat

Evropská komise představila plán modernizace elektrárenské sítě v EU

Jan Palaščák: Fialova vláda Státní energetickou koncepci odbyla. Tak snad nepřijde blackout

Názory

Jan Palaščák

Přečíst článek
Byt jako investice. A deset pastí, do kterých se chytají i zkušení pronajímatelé

Byt jako investice. A deset pastí, do kterých se chytají i zkušení pronajímatelé

Money

Věra Tůmová

Přečíst článek
Zámek Štiřín

Dalibor Martínek: Neuvěřitelný příběh zámku Štiřín. Končí osmá aukce, další už nebude

Reality

Dalibor Martínek

Přečíst článek
ÚZSVM nabízí počtvrté k prodeji barokní zámek Bezdružice

Stát se opět pokouší prodat barokní zámek Bezdružice, může stát méně než byt v centru Prahy

Reality

ČTK

Přečíst článek
Doporučujeme