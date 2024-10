Absolventi se nahrnuli na úřady práce. Nezaměstnanost v září byla těsně pod čtyřmi procenty

Nezaměstnanost v Česku letos v září stoupla na 3,9 procenta a byla o 0,1 procentního bodu vyšší než v předchozích dvou měsících. Hlavním důvodem nárůstu byl příchod zhruba 3000 čerstvých absolventů škol na trh práce. Uvedl to Úřad práce ČR.

Reklama

„V září míra nezaměstnanosti v Česku dosáhla úrovně 3,9 procenta. Expertní konsensus měl za to, že to budou jen 3,8 procenta. Řadě absolventů se ovšem nepodařilo rychle najít vhodnou práci, přičemž průmysl snižoval stavy,“ okomentoval čerstvá data hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda.

Lidí bez práce bylo na konci září 290 905, o 4585 více než v předchozím měsíci. Stoupl ale i počet volných míst, oproti srpnu jich přibylo 1400 na 264 654. Loni v září byla nezaměstnanost menší, a to 3,6 procenta. Bez práce bylo tehdy 263 020 lidí a volných míst bylo 281 995. Nejvyšší nezaměstnanost byla v září v Ústeckém kraji se 6,2 procenta. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla 2,9 procenta v Praze.

„Je velmi příznivou zprávou, že počet lidí, které se nám daří umisťovat na trh práce, stále roste. Úřad práce našel letos zaměstnání rekordnímu počtu lidí, což je skvělý trend. Nezaměstnanost u nás sice v září mírně vzrostla, jde ale o očekávatelný jev vzhledem k tomu, že do evidence vstoupili absolventi,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL).

Generální ředitel Úřadu práce ČR Daniel Krištof vyzdvihl význam rekvalifikací, které jsou jedním z klíčových nástrojů aktivní politiky zaměstnanosti. „Razantně roste i počet rekvalifikací, za první 3 kvartály začalo rekvalifikace 30 tisíc lidí, a to je o 11,4 více než loni.“

Reklama

Úřad práce v září zprostředkoval práci pro rekordních 31 845 uchazečů o zaměstnání. Byl to nejvyšší počet za celou dobu měření tohoto ukazatele, tedy od roku 1993. Meziročně stoupl počet míst zprostředkovaných úřadem o více než 80 procent.

Útlum v průmyslu

„Přetrvávající problémy českého průmyslu a jen velmi pomalé zotavení ekonomiky se zatím na míře nezaměstnanosti příliš neprojevují a trh práce tak ochlazuje jen velmi pozvolna. Nepochybně se ale situace v řadě odvětvích bude zhoršovat s příchodem zimy, byť růst nezaměstnanosti nebude nijak dramatický a spíše neohrozí naši pozici nejnižší nezaměstnanosti v EU,“ uvedla expertka na řízení lidských zdrojů z PwC Andrea Linhartová Palánová. A dodala: „Hlavním problémem české nezaměstnanosti totiž i nadále není její absolutní výše, ale struktura. Nejvíce volných míst zůstává v oblastech méně kvalifikovaných profesí, kde se dlouhodobě nepotkává mzdová poptávka s nabídkou.“

Útlum průmyslu nastává podle Kovandy v důsledku kombinace vysokých cen energií, náročné zelené tranzice, ztráty konkurenceschopnosti evropského průmyslu v čele s německým tváří v tvář celkům typu USA či Číny nebo v důsledku nadále poměrně vysokých úrokových sazeb, jež tlumí investiční aktivitu.

Český trh práce je podle podle expertů stále ve stavu, který lze označit za chladnoucí přehřátí.

„Navzdory napjatým podmínkám na trhu práce nedochází k roztočení mzdově-inflační spirály. Naopak mzdový vývoj v letošním druhém čtvrtletí rozhodně neoslnil. Reálné mzdy však i tak sice letos po dvou letech poklesu porostou, o 3,7 procenta, ovšem takový vzestup nestačí na vyvolání výraznějších inflačních tlaků ani ve výhledu, dodal Kovanda.

Do konce letošního roku se podle něj míra nezaměstnanosti vyšplhá až na 4,1 procenta, i tak by však – jako nyní – měla zůstávat nejnižší v EU. Na podobné úrovni vidí inflaci ke konci roku i hlavní ekonom Banky Creditas Petr Dufek. „Vzhledem k tomu, že ekonomický růst je velmi pomalý na to, aby rychle vytvářel nová pracovní místa, bude nezaměstnanost narůstat i ve zbytku letošního roku. Samozřejmě zafunguje i sezónnost, takže se v prosinci nezaměstnanost nejspíš přehoupne přes hranici čtyř procent.“

Napjatá situace na trhu práce ovšem přispívá k tomu, že Česká národní banka letos zpomalila tempo svého snižování základní úrokové sazby.

Nezaměstnanost stagnuje. Délka se však prodlužuje Zprávy z firem Nezaměstnanost v Česku v srpnu stagnovala na 3,8 procenta. Bez práce bylo na konci měsíce 286 320 lidí. Zaměstnavatelé nabízeli 263 247 volných pracovních míst. ČTK, nos Přečíst článek

Lukáš Kovanda: Růst nezaměstnanosti se zastavil. Mizí brigádníci Názory V srpnu se růst míry nezaměstnanosti v Česku zastavil. Míra nezaměstnanosti totiž stagnovala na své červencové úrovni 3,8 procenta. Na ni stoupla z červnové hodnoty 3,6 procenta. Trh práce se tedy v srpnu dokázal již plně adaptovat na letošní legislativní zpřísnění podmínek zaměstnávání takzvaných dohodářů. Lukáš Kovanda Přečíst článek