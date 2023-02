Vládní dluhopisy ožívají. Letos jsou nejlepší investicí, shodují se odborníci

Rychlý růst úrokových sazeb v loňském roce byl pro investice do dluhopisů pohromou. Investoři ale věří, že letos se situace obrátí a vládním bondům se zase začne dařit.

Reklama

Letos se zahojíme

V loňském roce zaznamenaly investice do vládních dluhopisů hluboké ztráty kvůli rychle rostoucím úrokovým sazbám na většině rozvinutých trhů. Nově vydávané dluhopisy totiž nabízely vyšší výnos a cena dříve vydaných bondů proto letěla dolů. „Pokud je emitován dluhopis s vyšším úrokem, než je úrok na existujícím, je o něj větší zájem,“ vysvětluje Tomáš Cverna ze společnosti XTB.

Češi loni rekordně investovali. Ve fondech mají přes 750 miliard Money Tuzemské domácnosti pokračovaly v investování do fondů i během loňského roku. Růst táhnou fondy pro nejbohatší. pez Přečíst článek

Naopak letos dluhopisoví investoři doufají, že se „zahojí“. „V letošním roce by mělo dojít na trhu s dluhopisy k oživení,“ věří Cverna. Pomoci by jim k tomu měl konec růstu sazeb – a začátek jejich poklesu. Díky tomu poroste hodnota již vydaných dluhopisů s vyšším výnosem. „Je třeba si uvědomit, že desetiletý český vládní dluhopis aktuálně nese 4,5 procenta, ale když se sníží výnos výnosové křivky o jeden procentní bod, tak to znamená růst ceny tohoto dluhopisu o 10 procent,“ vysvětluje Petr Zajíc, portfolio manažer společnosti Amundi.

Lepší než dividendy

„Vlivem globalizace a inovace byly inflační očekávání během poslední dekády velmi nízko, a to se odráželo na výnosech dluhopisů, které sledovaly klesající trend,“ říká analytik BHS Timur Barotov.

Inflační tlaky přetrvají déle, než si dnes myslí většina analytiků, míní exguvernér ČNB Singer Leaders Pro Evropu je důležité, že se začaly stavět terminály na zkapalněný plyn. „Současné ceny energií jsou pro to velkou pobídkou. Reálně vidíme, jak funguje kapitalismus v praxi,“ řekl v rozhovoru pro časopis MED Miroslav Singer, hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér České národní banky. Na Evropu přesto podle Singera nejhůře dopadne hospodářská recese. Jan Žižka Přečíst článek

Reklama

Výnosy vládních dluhopisů se poprvé od roku 2002 stávají pro investory zajímavější než dividendy stabilních firem. „Poprvé po dvaceti letech je výnos dluhopisů okolo pěti procent,“ podotýká Zajíc. Vládní dluhopisy jsou mezi investory považovány za velmi bezpečnou investici. „O vládních dluhopisech se někdy dokonce mluví jako o ‚bezrizikových’, neboť bankrot vlády jako třeba té americké je vysoce nepravděpodobný,“ podotýká Baratov.

Jde o načasování

Právě kvůli očekávanému konci růstu úrokových sazeb centrálních bank budou muset investoři bedlivě sledovat vývoj. Tématem letošního roku pro dluhopisové investory podle analytiků bude, kdy přejít z krátkodobých dluhopisů do těch s delší splatností. „Ty krátkodobé dnes nabízejí vyšší výnosy, ale na kratší dobu,“ vypočítává Zajíc a dodává: „Velmi důležité tedy bude načasování, kdy přejít do těch dluhopisů, co nabízejí nižší výnos, ale zase na delší dobu.“

S akciemi hrál ruletu. Před rokem byl dolarovým milionářem, teď prodává v lahůdkách Enjoy Myslel si, že je jako obchodník na finančních trzích neporazitelný. Jeho portfolio mělo v jednu chvíli hodnotu 1,5 milionu dolarů. O vše ale přišel. A nyní pracuje v lahůdkářství v Las Vegas za v přepočtu 300 korun na hodinu. Zdeněk Pečený Přečíst článek

Investoři budou kromě nastavení úrokových sazeb sledovat, jak moc přestanou centrální banky nakupovat vládní dluhopisy. „Je otázkou, zda investoři dokážou absorbovat emise nových dluhopisů bez „pomoci“ centrálních bank. Jejich nákupní aktivita totiž byla v uplynulých letech enormní,“ upozorňuje Tomáš Pfeiler, portfolio manažer společnosti Cyrrus.