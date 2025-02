Našli jsme nové skupenství hmoty, tvrdí Microsoft

Pokud se to ukáže jako čistá pravda, nastane obří technologický pokrok. Microsoft oznámil, že z nového skupenství hmoty s názvem majorana už vytvořil kvantový čip.

Kvantové počítače prý jsou skoro tu: Microsoft oznámil, že se mu podařilo potvrdit nový stav hmoty - vedle pevného, plynného a tekutého skupenství jde o další prvek s názvem majorana. Ten chce technologický gigant užít k vytvoření kvantového počítače, který má zásadně zrychlit pokrok. Microsoft už představil čip založený na této zcela nové technologii s názvem Majorana 1.

„Většina z nás vyrostla s tím, že existují tři hlavní stavy hmoty: pevná, kapalná a plynná. Dnes se to změnilo,“ uvedl Nadella v příspěvku na síti X. „Po téměř dvacetiletém úsilí jsme vytvořili zcela nový stav hmoty, která otevřela cestu k nové třídě materiálů – topovodičů, které umožňují zásadní skok ve výpočetní technice. Tento objev pohání Majorana 1, první kvantový procesor postavený na topologickém jádru. Věříme, že tento průlom nám umožní vytvořit skutečně významný kvantový počítač – ne za desetiletí, jak někteří předpovídali, ale během několika let.“

Microsoft místo elektronů používá v novém čipu takzvané Majoranovy fermiony, které mnozí odborníci v oblasti kvantového výzkumu považovali za nerealistické pro skutečné využití. Firma vytvořila nový typ materiálu z arsenidu india a hliníku, takzvaný topovodič. Možný typ hmoty s názvem Majorana už v roce 1987 popsal fyzik Ettore Majorana.

Americký technologický gigant uvedl, že věří, že tento pokrok mu umožní postavit praktický kvantový počítač do konce desetiletí a nakonec předstihnout ostatní hráče v tomto oboru. Kvantová technologie Microsoftu se jmenuje Azure Quantum, na podobném pracuje Intel, IBM i Google (projekt Sycomore). Čip Majorana 1 má nyní Microsoftu přinést značný náskok. Akcie Microsoftu po oznámení vzrostly o 1,5 procenta.

Majorana dělá menší chyby

Americká technologická firma vsadila na teoretické částice poté, co dospěla k závěru, že představují nejlepší cestu k překonání největší překážky při vývoji praktického kvantového počítače. Základ kvantového computingu spočívá v jednotkách informace nazývaných qubity, které nahrazují binární bity používané v klasických počítačích. Zatímco bity v tradičním počítači představují hodnoty 1 nebo 0, takzvané qubity v kvantových počítačích mohou současně reprezentovat obě hodnoty nebo jakýkoli stav mezi nimi a existuje ve všech stavech zároveň - pro představu, jako by mince ukazovala obě strany současně. Což zásadně zvyšuje výpočetní rychlost a možnosti.

V řádu let

Většina typů qubitů však udrží svůj kvantový stav jen po nepatrné zlomky sekundy, takže uložené informace se rychle ztrácejí. Aby se tento problém vyřešil, plně funkční kvantové počítače mají vyžadovat velké množství dodatečných qubitů k provozu softwaru, který bude opravovat chyby. Oproti tomu tzv. topologické qubity, které se Microsoft snaží vytvořit pomocí Majoranových částic, jsou odolnější vůči chybám. A současných osm qubitů se má v budoucnu rozšířit na milion qubitů.

A proč jde o takový přelom? Výzkumníci věří, že kvantové počítače by mohly třeba objevovat nové léky, podporovat udržitelný růst potravin v nepříznivých klimatických podmínkách, vyvíjet nové chemické sloučeniny, které dokážou rozkládat plasty, vytvářet nové šifrovací metody a podobně.

Oznámení Microsoftu, které experti přirovnávají k pokroku v jaderné fúzi, přichází nedlouho poté, co Nvidia prohlásila, že funkční kvantový počítač nebude ke skutečnému užití dříve než za dvacet let. Nadella uvedl, že jej jeho firma čeká v řádu let.

