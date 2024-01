Naděje pro věřitele Sberbank? Fipox opět nabídla společnosti LitFin odkup její pohledávky

Skupina Fipox zopakovala společnosti LitFin, jedinému z věřitelů zkrachovalé Sberbank CZ, který se odvolal proti plánovanému vyplacení podstatné části pohledávek, nabídku odkoupení jeho pohledávky v hodnotě 100 procent. Cílem skupiny je okamžité stažení odvolání a odblokování výplaty 57 miliard korun 15 300 věřitelům. LitFin žádnou nabídku Fipoxu neobdržela a ani jinak nezaznamenala, proto se k ní podle partnera firmy Ondřeje Tylečka nemůže nijak vyjádřit.

Fipox společnosti LitFin nabízí uspokojení pohledávek ze 100 procent, tedy za jejich nominální hodnotu 27,6 milionu korun. Nabídka je závazná do 12. ledna včetně. Úhradu úplaty za postoupení pohledávky je připravena vypořádat bezodkladně. „Věříme, že tuto nabídku důkladně zvážíte i s ohledem na skutečnost, že se k vaší argumentaci brojící proti částečnému rozvrhu nikdo další nepřipojil. Vaše společnost tak zůstává ve své pozici osamocená,“ uvedl v nabídce advokát Fipoxu Marek Hejduk.

Insolvenční správkyně Sberbank CZ počátkem prosince 2023 oznámila, že nemůže přistoupit k výplatě věřitelů Sberbank, kterou plánovala zahájit do konce roku. Jako důvod uvedla to, že LifFin podala odvolání proti výplatě formou částečného rozvrhu, který 13. listopadu schválil insolvenční soud. Ten povolil výplatu 57 miliard korun formou částečného rozvrhu 15 300 věřitelům Sberbank CZ ve výši 95 procent jejich pohledávek. Proti rozhodnutí mohl každý věřitel podat odvolání.

Ředitel skupiny Fipox Tomáš Vavřík tehdy uvedl, že je nefér, aby si jeden z věřitelů z nejasných důvodů bral více než 15 300 věřitelů jako rukojmí a odsouval tím zahájení výplaty všem zbývajícím věřitelům na neurčito. „Proto jsme se rozhodli, že nabídneme dané firmě i to, co veřejně proklamuje jako svůj požadavek, tedy stoprocentní pokrytí jejich pohledávky za 27 milionů korun. Současná taktika tohoto věřitele se nám jeví jako čistě účelová a šikanující tisíce subjektů,“ dodal.

LitFin na to reagovala prohlášením, že nepovažuje nabídku Fipoxu na odkup pohledávky vzhledem k jejímu konkurenčnímu postavení, nevhodnému způsobu komunikace a negativním referencím za důvěryhodnou. Důvodem odvolání bylo podle LitFinu to, že malé věřitele rozhodnutí o povolení částečného rozvrhu krátí na jejich právech, jelikož částka, která jim má být podle částečného rozvrhu vyplacena, není v souladu s jejich nároky.

Skupina Fipox zastřešuje firmy z developmentu, stavebnictví a energetiky. Hodnota investic skupiny přesahuje 13 miliard korun. S účastí ve 12 společnostech působí v pěti zemích. Na trhu se pohybuje více než 14 let.

Pražský městský soud prohlásil konkurz na Sberbank CZ koncem předloňského srpna. Česká národní banka na začátku května pravomocně odebrala bance bankovní licenci a pražský městský soud poté poslal banku do likvidace. Kroky k odnětí licence zahájila ČNB 28. února 2022. Důvodem bylo zhoršení situace Sberbank CZ kvůli odlivu vkladů po zahájení ruské invaze na Ukrajinu.