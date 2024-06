Na Jadranu jsou bez proudu, doprava kolabuje

Rozsáhlé části Černé Hory, Bosny a chorvatské Dalmácie v pátek postihl blackout. Informují o tom místní média, podle nichž v důsledku elektrického proudu nastal chaos v dopravě. Potížím čelí i podniky. Region se nyní potýká s vlnou veder, teploty tam přesahují 40 stupňů Celsia.

V chorvatském Splitu podle stanice N1 nefungují semafory, městem znějí sirény záchranných služeb. Proud nemá ani Dubrovník, Zadar, Omiš, Makarska a řada dalmatských ostrovů.

„Na silnicích je už úplný chaos, semafory nefungují, občané si v obchodech nemohou nic koupit, protože soustavy nefungují. Restaurace, kavárny... všichni jsou v obrovských problémech,“ uvedl chorvatský list Slobodna Dalmacija.

V bosenském hlavním městě Sarajevu stojí tramvaje a bez elektřiny je i řada dalších měst po celé zemi.

V Černé Hoře mají dodávky proudu pouze města na severu země. Výpadek potvrdil na sociálních sítích také operátor černohorské přenosové soustavy CEDIS.

Stanice N1 upozorňuje, že stále není jasné, co blackout zapříčinilo. Prvotní informace hovořily o poruše přenosové soustavy v Černé Hoře, odkud se výpadek rozšířil dál. Podle agentury HINA se dosud nikdy nestalo, aby elektroenergetická soustava zkolabovala hned ve třech zemích najednou.

