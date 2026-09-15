Účet za 33,4 miliardy dolarů. Válka s Íránem Američany bolí, přišli o stíhačky a tenčí se jim zásoby munice
Účet za válku s Íránem začíná být pro Spojené státy nepříjemně vysoký. Nová zpráva Pentagonu odhaluje nejen miliardové náklady, ale také rozsah škod na amerických základnách, technice a zásobách munice.
Válka s Íránem už Spojené státy stála desítky miliard dolarů a citelně zasáhla také jejich vojenskou techniku a infrastrukturu na Blízkém východě. Podle zprávy amerického ministerstva obrany dosáhly náklady konfliktu k 29. červnu přibližně 33,4 miliardy dolarů, píše CNBC.
Íránské útoky podle vládní zprávy poškodily nebo zničily „stovky budov a dalších objektů“ na amerických základnách v regionu. Zasažena byla také americká diplomatická zařízení v Iráku, Kuvajtu, Saúdské Arábii a Spojených arabských emirátech. Škody na nich Pentagon vyčíslil na 184 milionů dolarů.
Výrazné ztráty zaznamenalo také americké letectvo. Do konce června bylo poškozeno nebo zničeno několik desítek letadel a další techniky.
Washington otevřel další sankční frontu proti ruským financím. Jedna z největších bank v zemi dostala nový zásah kvůli vazbám na Írán, a to ve chvíli, kdy se zároveň mluví o možném budoucím uvolnění protiruských sankcí.
Trump mluví s Putinem o míru, Washington mezitím přitvrzuje proti ruské bance
Money
Washington otevřel další sankční frontu proti ruským financím. Jedna z největších bank v zemi dostala nový zásah kvůli vazbám na Írán, a to ve chvíli, kdy se zároveň mluví o možném budoucím uvolnění protiruských sankcí.
Poprvé byl v boji poškozen F-35
Zpráva například uvádí, že palbou nepřítele byl poškozen letoun F-35A páté generace. Šlo o první případ, kdy stroj tohoto typu utrpěl bojové poškození. Jedna F-35A přitom stojí přibližně 92 milionů dolarů.
Zničeny byly také čtyři stíhačky F-15E a jeden bitevní letoun A-10. Poškozeno nebo zničeno bylo rovněž sedm tankovacích letounů KC-135. Americká armáda přišla také o sedm vrtulníků a více než 30 dronů.
Donald Trump veřejně vyzval Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruské rafinerie. Tvrdí, že ukrajinské údery přispívají k nedostatku nafty a ženou ceny paliv v USA na rekordní úrovně, uvedl server CNBC.
Trump tlačí na Zelenského: Přestaňte útočit na ruské rafinerie
Politika
Donald Trump veřejně vyzval Volodymyra Zelenského, aby přestal útočit na ruské rafinerie. Tvrdí, že ukrajinské údery přispívají k nedostatku nafty a ženou ceny paliv v USA na rekordní úrovně, uvedl server CNBC.
Pentagon varuje před nedostatkem munice
Konflikt se nepodepsal jen na technice a infrastruktuře, ale také na zásobách munice. Podle zprávy její vysoká spotřeba během bojů „vedla k nedostatkům ve strategických zásobách a odhalila úzká místa průmyslové základny při doplňování munice“.
To ukazuje, že dlouhodobější konflikt může vytvářet tlak nejen na rozpočet Pentagonu, ale také na schopnost amerického obranného průmyslu rychle nahrazovat spotřebované zásoby.
Americký prezident Donald Trump přitom ještě před zveřejněním zprávy tvrdil, že Spojené státy „vyrábějí více špičkových a elitních zbraní než kdykoli v naší historii“.
Newstream CLUB červen 2026
Letní Newstream Club je pozvánkou k přemýšlení o domově jako o investici – do místa, vztahů, kultury i země, kterou někdy neumíme docenit. Sourozenci Sara a Teo Sandevovi, kteří mají kořeny v Makedonii, mluví o Česku jako o domově, který si vybrali. Petr Dvořák o Vltavské filharmonii jako symbolu odvahy posouvat Prahu dál a Marek Dospiva s Olgou Trčkovou ukazují, jak se potkává svět umění,…
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.