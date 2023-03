Moody's: Rovné odměňování mužů a žen by světové ekonomice přineslo sedm bilionů dolarů

Překonání rozdílu ve mzdách mezi muži a ženami by zvýšilo globální hrubý domácí produkt (HDP) zhruba o sedm procent, respektive o sedm bilionů dolarů (asi 155 bilionů korun). Uvádí to zpráva společnosti Moody's Analytics. Při aktuálním tempu ale vyrovnání rozdílů potrvá podle ní 132 let.

„Odstranění rozdílu v ohodnocení můžu a žen v účasti na pracovní síle a rozdílů v managementu v zemích Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) může zvýšit globální ekonomickou aktivitu přibližně o sedm procent, neboli o sedm bilionů dolarů v dnešních cenách,” napsaly ve zprávě analytičky Dawn Hollandová a Katrina Ellová. Zpráva uvádí, že zmenšení rozdílu v odměňování na rozvíjejících se trzích, jako je například Indie, by tento potenciál ještě zvýšilo.

Výpočet je založen na platovém přírůstku, který by ženy v zemích OECD ve věku od 25 do 64 let zaznamenaly, kdyby se jejich mzda rovnala jejich mužským protějškům ve stejném věku v roce 2021. „To by samo o sobě zvýšilo potenciální produkci v OECD téměř o deset procent a globální produkci o 6,2 procenta,“ uvedla Moody's.

Flexibilita umožní větší zapojení žen

Podle zprávy pracují ženy méně často na lépe placených pozicích kvůli péči o rodinu a jsou hůře profesně propojeny. Je méně pravděpodobné, že požádají o povýšení, a zároveň musejí být výkonnější, aby se na vyšší pozici dostaly. Změna společenských norem je zdlouhavý proces, pomáhají při něm flexibilní pracovní podmínky, poskytování dostupné péče o děti a placená rodičovská dovolená, píše Moody's.

„Přetrvávání rozdílu v příjmech mezi muži a ženami negativně ovlivňuje růst ekonomiky země,“ uvádí Světová banka (SB). Dodává, že téměř polovina světových ekonomik nenařizuje rovné odměňování zákonem.

Moody's připomíná, že počet žen v zemích OECD, které mají magisterský nebo ekvivalentní titul, převyšuje počet mužů. Ženy jsou ale stále nedostatečně zastoupeny ve středních a vyšších manažerských pozicích. „Ženy v průměru na začátku více investují do vzdělání, ale mají tendenci dostávat se na nižší a hůře placené pozice a být zaměstnané pod úrovní svých dovedností, měřeno jejich dosaženým vzděláním,“ konstatovaly autorky studie.

