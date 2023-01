Mohutné tažení koruny, k euru je nejsilnější za 14 let

Česká měna je nyní k euru nejsilnější za posledních více než 14 let. Dnes zpevnila proti předchozímu závěru o dva haléře na 23,90 Kč/EUR, což je nejlepší úroveň od 29. října 2008. Vyplývá to z údajů na serveru Patria Online. Koruna si polepšila také k dolaru, a to o 13 haléřů na 22,05 Kč/USD, což je nejsilnější kurz od konce loňského března.

Reklama

Koruna k euru i dolaru soustavně posiluje asi dva měsíce. Už na konci loňského roku se k euru dostala na nejsilnější kurz za posledních 11 let. Vůči euru si česká měna polepšila od konce loňského listopadu asi o půl koruny a k dolaru dokonce zhruba o 1,5 koruny.

Lukáš Kovanda: Že je letní dovolená daleko? To je jedno. Teď je nejvhodnější doba na nákup deviz Názory Koruna prolamuje hranici 23,90 za euro, a to poprvé od listopadu 2008. Do konce června ale oslabí. „Teď je vhodná doba na nákup deviz,“ radí ekonom Lukáš Kovanda. Lukáš Kovanda Přečíst článek

Kurz koruny k euru v uplynulém roce značně kolísal. Česká měna prudce oslabila na přelomu loňského února a března, když Rusko zahájilo vojenský útok na Ukrajinu. Dostala se až na kurz 25,77 koruny za euro. Po následném postupném poklesu kurzu začala koruna znovu prudce oslabovat na přelomu dubna a května. V polovině května ale Česká národní banka oznámila, že hodlá intervenovat na devizovém trhu proti oslabování koruny. Česká měna pak opět začala posilovat.

Silná koruna nyní české ekonomice pomáhá, říká bývalý guvernér ČNB Singer Money Bývalý guvernér České národní banky Miroslav Singer si dokáže představit ještě mírné posilování koruny. „Silná koruna v tuto chvíli funguje jako zdravý restriktivně makroekonomický kanál pro přehřátou českou ekonomiku,“ říká v rozhovoru pro Export.cz bankéř, který je nyní hlavním ekonomem Generali CEE Holding. Tvrzení o měnové krizi v Česku považuje za absurdní. Jan Žižka Přečíst článek