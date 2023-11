Lidem na Karlovarsku zdraží teplo, možná až o čtvrtinu

Sokolovská uhelná v roce 2024 zdraží teplo, které vyrábí v kombinátu ve Vřesové a v elektrárně Tisová. Cenový nárůst by měl být 20 až 25 procent. Společnost zdražení zdůvodnila hlavně cenami emisních povolenek, které aktuálně podle ní tvoří víc než 50 procent nákladů na výrobu tepla. Sokolovská uhelná je největší výrobce tepla v Karlovarském kraji a zásobuje Karlovy Vary a okolí, Sokolov, Nové Sedlo, Chodov, ale i Bukovany, Citice nebo Březovou.

Reklama

I po zdražení zůstane podle ní cena tepla z uhlí nižší než teplo vyráběné například ze zemního plynu. Sokolovská uhelná, stejně jako Elektrárna Tisová, která firmě patří, v posledních dvou letech ceny tepla výrazněji neměnily, pro příští rok je podle firmy ale navýšení nezbytné. Příčinou jsou především rostoucí náklady na emisní povolenky, očekávané zvýšení poplatku z vydobytého nerostu a další náklady, kterými vyrobené teplo zatěžuje stát.

„V letech 2022 a 2023 jsme se snažili většinu nákladů na výrobu a dodávky tepla nést ke své tíži, což znamená, že cena tepla nepokrývala skutečný růst nákladů. Vzhledem k současné situaci je to ale neudržitelný proces, proto se změně ceny pro naše smluvní partnery, pro které vyrábíme a dodáváme teplo, nevyhneme. Důvodem je v první řadě náklad na emisní povolenku, který tvoří více než 50 procent ceny výroby tepla předtím, než je předáno k distribuci konečným spotřebitelům,“ uvedl předseda dozorčích rad Sokolovské uhelné i Elektrárny Tisová Pavel Tomek.

Procesy spojené s těžbou uhlí, tedy i náklady na práci lidí, tvoří nyní menší část ceny. Do té se započítávají i náklady na údržbu a správu těžební technologie, investice do uhelných zdrojů, dispečink a v neposlední řadě zvýšení poplatku z vydobytého nerostu, který společnost odvádí státu. Pro koncové zákazníky - nejčastěji domácnosti, stanoví konečnou cenu tepla městské či obecní teplárny a společnosti provozující tepelné hospodářství.

O kolik zdraží teplo domácnostem

Například městská společnost Sokolovská bytová dodává letos domácnostem teplo za 803 korun za gigajoule včetně DPH. V porovnání s rokem 2022 zdražila o 15 procent, tedy o 97 korun. Běžná domácnost ročně spotřebuje 25 až 35 GJ tepla. To při letošních cenách představuje ročně zhruba 20 000 až 28 000 korun. Pokud i lokální distributoři zahrnou v plné míře zdražení od Sokolovské uhelné do výsledné ceny pro zákazníky, znamenalo by to například v Sokolově, že se cena tepla pro příští rok přiblíží nebo přesáhne 1000 korun za GJ, tedy roční náklady domácnosti stoupnou na 25 000 až 35 000 korun za teplo a teplou vodu. Výslednou cenu ale Sokolovská bytová ještě neoznámila.

Kompenzací za drahé teplo se domácnosti nedočkají. Vláda škrtla dotace teplárnám Politika Vláda rozhodla o zrušení loni schválené podpory tepláren ve výši 17 miliard korun. Peníze měly teplárenské společnosti následně promítnout do snížení cen tepelné energie pro zákazníky. Zrušení dotací je součástí úsporných opatření vlády. Teplárenskému sdružení ČR se rozhodnutí nelíbí, podle něj tím utrpí zákazníci. ČTK Přečíst článek

Sokolovská uhelná a její dceřiná společnost Elektrárna Tisová vyrábí teplo a dodávají jej distributorům, kterými jsou mimo jiné společnosti KAREL HOLOUBEK – Trade Group, odštěpený závod Teplárna Karlovy Vary, Sokolovská bytová, Teplo Chodov, Služby města Březová, TEBYT Bukovany a Citice, HATESPO v Habartově nebo Novosedelská bytová.

„Se všemi postupně komunikujeme o navýšení ceny a upřesňujeme si její konečnou podobu pro rok 2024. Snažíme se vysvětlit důvody nárůstu, které můžeme doložit veškerými daty. Výslednou cenu pro zákazníky neovlivní jen navýšení nákladů na výrobu a dodávku tepla, ale také náklady na provoz rozvodné distribuční soustavy pro dodávky tepla, které do ceny zahrnou přímo distributoři. Cena výroby a dodávky tepla z hnědého uhlí zůstává ale i po zdražení o třetinu levnější než výroba tepla z plynu,“ dodal Tomek.

V rámci Sokolovské uhelné dodává teplo distributorům na Sokolovsku a Karlovarsku Elektrárna Tisová a komplex ve Vřesové. Ročně dodají do veřejné sítě zhruba 2,2 milionu GJ tepla celkový objem prodaného tepla.

Odklon za sedm miliard. Plzeňská teplárenská chystá přechod od uhlí k plynu a vodíku Zprávy z firem Plzeňská teplárenská připravuje projekt odklonu od uhlí k plynu a vodíku. Jde o dosud největší investici v její historii za zhruba sedm miliard korun. Důvody jsou hlavně ekonomické, tedy razantní růst výdajů za emisní povolenky, ale také ekologické. Stavět se bude za plného provozu, hotovo bude do roku 2029, řekl generální ředitel teplárny Václav Pašek. Návratnost očekává do deseti let. ČTK Přečíst článek

Skončí Češi v zimě se dvěma svetry? Evropský trh s plynem zůstává stále napjatý Názory Evropa bude po vypuknutí vojenského konfliktu na Ukrajině čelit druhé zimě bez ruského plynu. Je Evropa na tuto zimu již stoprocentně připravena nebo bude muset opět spoléhat na teplé počasí? Odpovídá analytik z J&T Jakub Kudýn. Jakub Kudýn Přečíst článek