Levnější ropa mění hru. ECB může po zvýšení sazeb přibrzdit
Evropská centrální banka je po červnovém zvýšení sazeb podle člena Rady guvernérů Emmanuela Moulina v lepší pozici. Rychlý pokles cen ropy zmírnil inflační tlak a otevřel prostor k opatrnějšímu postupu, i když další rozhodnutí ECB zůstává nejisté.
Evropská centrální banka je po červnovém zvýšení úrokových sazeb a po zpomalení inflace v „dobré pozici“. Na ekonomické konferenci Rencontres Économiques v Aix-en-Provence to uvedl člen Rady guvernérů ECB Emmanuel Moulin, kterého cituje agentura Bloomberg.
„Lepší pozice“
Centrální banka podle něj nechce předem naznačovat, jak rozhodne na červencovém zasedání. Připustil však, že rychlý pokles cen ropy změnil situaci ve prospěch opatrnějšího přístupu.
„Nedáváme forward guidance, takže neřeknu, co uděláme v červenci,“ řekl Moulin. „Pravda ale je, že velmi rychlý pokles cen ropy nás uklidňuje a staví nás dnes v otázce sazeb do lepší pozice.“
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Názory
Dánská koruna je k euru připoutaná už více než čtvrt století. Její nynější slabost ale ukazuje, že i velmi pevný kurzový režim může dostat pružnější výklad. Trh si klade otázku, zda Kodaň nechce vlastní měnu využívat podobně jako Česko – jako pojistku proti slabé eurozóně a podporu exportní konkurenceschopnosti.
ECB minulý měsíc jednomyslně zvýšila sazby o 25 bazických bodů. Důvodem byly obavy, že prudký růst cen ropy se začne více promítat do celé ekonomiky. Nyní se však situace mění. Mírová dohoda s Íránem a výraznější zpomalení inflace, než se čekalo, otevírají mezi představiteli ECB debatu o tom, zda v utahování měnové politiky pokračovat.
Část centrálních bankéřů upozorňuje, že i odeznívající tlak cen energií se může se zpožděním propsat do cen potravin, služeb a mzdových požadavků. Jiní naopak argumentují tím, že změna ekonomického prostředí dává ECB důvod sazby zatím dál nezvyšovat.
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Na opatrnější scénář začínají sázet i investoři. Ti v poslední době omezili očekávání dalšího zpřísňování měnové politiky v letošním roce. Podle Bloomberg Economics navíc vrchol inflace už pravděpodobně pominul.
Moulin zároveň zdůraznil, že současné sazby ECB ve výši 2,25 procenta zůstávají ve srovnání s jinými centrálními bankami „velmi nízké“. Červnové zvýšení podle něj bylo „oprávněné“ za všech scénářů.
Zároveň ale připomněl, že ECB už tehdy komunikovala, že vyšší náklady na půjčky nemají být začátkem nového cyklu zpřísňování měnové politiky. Právě tato formulace nyní ponechává centrální bance prostor vyčkat na další data a rozhodnout až podle vývoje inflace, cen energií a širší ekonomické situace.
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To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
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