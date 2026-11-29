Kryptotrh ovládl strach. Návrat bitcoinu ke 100 tisícům dolarů je prý stále reálný
Po listopadovém výprodeji, který bitcoin poslal až k 55 tisícům dolarů, nečekají analytici do Vánoc velký obrat. Klíčem k cestě zpět ke stovce tisíc v příštím roce mají být Fed a návrat peněz do ETF.
Bitcoin čeká do konce roku spíše mírný růst. Na konci prosince by mohl skončit na úrovni 63 až 65 tisíc dolarů. V příštím roce má prostor na návrat k 90 až 100 tisícům dolarů, bude ale záležet na tom, zda se podaří obnovit zájem institucionálních investorů a začne se vracet kapitál do ETF fondů. Vyplývá to z vyjádření expertů pro ČTK. Od začátku měsíce jeho cena klesla o 21 procent na pátečních 60 500 dolarů.
Podle analytika Wood & Company Blockchain+ Tomáše Kalabise bitcoin vytvořil nové cenové dno, když se jeho cena v tomto týdnu dotkla hranice 55 tisíc dolarů. Tento cenový pohyb nebyl podle něho izolovaný a přímo souvisel s poklesem technologických akcií a dalších rizikových aktiv.
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Politika
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„Realizovaná ztráta investorů a likvidace dlouhých pozic na derivátovém trhu za poslední dva týdny se svými objemy blíží těm z přelomu ledna a února letošního roku. Cena byla vychýlena od průměru směrem dolů tak jako nyní jen v pár velmi vzácných historických situacích. Data nyní ukazují na vyšší pravděpodobnost cenového růstu než dalšího propadu. Trh se však přestal řídit logikou a řídí se strachem. V krátkodobém horizontu se tak může stát téměř cokoliv,“ podotkl Kalabis.
Pokles bitcoinu k hranici 60 tisíc dolarů podle ředitele směnárny Bit.plus Martina Stránského ukazuje, jak citlivý je kryptoměnový trh na změny makroekonomického prostředí a nálady investorů. Posilující dolar, vysoké výnosy dluhopisů a odliv kapitálu z bitcoinových ETF nyní vytvářejí výrazný tlak na cenu. Extrémní panika na trhu ale automaticky neznamená, že se změnil dlouhodobý potenciál bitcoinu. Pro případný návrat k růstu bude zásadní, zda se obnoví příliv kapitálu do bitcoinových ETF a zda se zlepší podmínky na finančních trzích, zejména v souvislosti s úrokovou politikou americké centrální banky.
„V průběhu příštího roku může bitcoin postupně získávat zpět ztracené pozice, pokud se stabilizuje makroekonomické prostředí a obnoví investorská poptávka. Návrat k ceně okolo 100 tisíc dolarů za bitcoin je v příštím roce reálný. Bitcoin je dnes mnohem větším a institucionálně vyspělejším trhem než v předchozích cyklech,“ dodal Stránský.
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Názory
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Rostislav Plachý z Golden Gate dodal, že dlouhodobí držitelé se svých pozic zatím ve větší míře nezbavují. Přesto má v příštím roce bitcoin prostor k návratu k hranici 90 tisíc dolarů. Podpořit by ho mohl zejména obnovený zájem institucionálních investorů, návrat kapitálu do bitcoinových ETF a případné uvolnění měnové politiky v USA. Pozitivní vliv by mohlo mít také oslabení dolaru a postupné uklidnění současné nervozity na trzích. „Nabídka nových bitcoinů přitom zůstává omezená, takže obnovení poptávky se může výrazněji promítnout do ceny. Pro další vývoj budou klíčové především kroky americké centrální banky, vývoj dolaru a toky kapitálu na kryptoměnový trh,“ doplnil.
Od začátku listopadu bitcoin ztratil více než 20 procent své hodnoty a obchoduje se pod většinou svých klouzavých průměrů. „Můj základní odhad je, že rok uzavře v pásmu přibližně 55 až 68 tisíc dolarů, s největší pravděpodobností někde kolem 60 až 63 tisíc dolarů,“ uvedl analytik Anycoinu Kamil Pošvic.
„Prvním důvodem je Fed. Rozhodující bude prosincové zasedání. Po minulém týdnu obchodníci počítají téměř jistě se zvýšením základní úrokové sazby o 25 bazických bodů. Další pak čekají v lednu a v dubnu. Prosincové zasedání upraví dále tento výhled,“ sdělil ČTK. Druhým důvodem je podle něho slabá poptávka institucí, kdy spotové bitcoinové ETF v USA za listopad poklesly o 5,39 miliardy dolarů. Třetím důvodem je sezónnost a korelace s technologiemi, kdy se do něj propisuje nervozita kolem AI a technologických akcií.
„Velká část těchto negativních vlivů je totiž již aktuálně započtená v ceně. Prosinec proto podle mě přinese spíše boj o pásmo 60 až 65 tisíc dolarů než výrazný pohyb jedním směrem. Jestliže některý z negativních vlivů zmizí, tak by mohl přijít i další růst,“ uzavřel Pošvic.
VYŠEL PODZIMNÍ NEWSTREAM CLUB
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