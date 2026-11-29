Česko vyčerpá z plánu obnovy většinu peněz. V energetice zaplatily nové lampy, budovy i silnější sítě
Peníze z plánu obnovy se v české energetice projevily na veřejném osvětlení, budovách i distribučních sítích. Kapacita sítí pro připojení nových obnovitelných zdrojů navíc vzrostla o 3,4 gigawattu.
Energetická opatření financovaná z Národního plánu obnovy (NPO) dosud zajistila v Česku úspory odpovídající roční spotřebě elektřiny více než 11 tisíc domácností. Peníze se využily například na rekonstrukci 340 veřejných budov nebo 678 systémů obecního veřejného osvětlení. Podpora mířila také na rozvoj Elektroenergetického datového centra (EDC) nebo na projekty ke zmírnění přetížení soustav. Informovalo o tom EDC. Celkově je v ČR přes 6,3 milionu odběrných míst elektřiny. Česko dostalo z plánu obnovy více než 210 miliard korun.
Evropská komise v závěru října předběžně schválila dalších 23 miliard korun pro Českou republiku na plnění Národního plánu obnovy. Jde o sedmou a závěrečnou platbu. „Přijetím této platby vyčerpá Česká republika na 99,4 procenta přidělených financí v rámci Národního plánu obnovy, což celkem odpovídá více než 210 miliardám korun,“ řekl vrchní ředitel sekce energetiky na ministerstvu průmyslu a obchodu René Neděla.
Jednou z hlavních součástí závěrečné žádosti je podle něj i energetika. Peníze z NPO stát využil zejména na posilování sítí a digitalizaci, dále na opatření spojená s energeticky úspornými rekonstrukcemi budov, podporu bezemisní mobility nebo zrychlování povolování výstavby a připojování obnovitelných zdrojů a další oblasti.
V rámci podpořených opatření vzniklo 3,4 gigawattu (GW) dodatečné kapacity pro připojení obnovitelných zdrojů, což by mělo snížit riziko přetížení soustav. „Provozovatelé distribučních soustav dnes díky tomu mohou lépe reagovat na poptávku po připojení nových zdrojů i na rostoucí nároky na flexibilitu,“ uvedl výkonný ředitel Svazu energetiky ČR Josef Kotrba.
Další část peněz z NPO stát použil na rozvoj EDC. „V rámci plnění cílů Národního plánu obnovy jsme začali poskytovat nové funkcionality spojené s akumulací elektřiny, agregací technické flexibility nebo s takzvaným síťovým semaforem. Tyto služby umožňují přesnější evidenci a vyhodnocování dat, efektivnější využívání obnovitelných zdrojů, bateriových úložišť a flexibility a zároveň přispívají k bezpečnějšímu a spolehlivějšímu provozu elektrizační soustavy,“ sdělil člen představenstva EDC Pavel Šunda.
Rozvoj EDC bude podle centra dále pokračovat. Do konce dekády je v plánu rozšíření služeb o jednotnou správu dat, zajištění fungování obchodní flexibility nebo o funkce, které přispějí k zavedení dynamických distribučních tarifů.
Česko prostřednictvím Národního plánu obnovy čerpá prostředky z Nástroje pro oživení a odolnost, který Evropská unie zřídila v reakci na pandemii covidu-19. Jeho cílem je pomoci členským státům zmírnit hospodářské a sociální dopady pandemie a podpořit ekologickou a digitální transformaci jejich ekonomik.
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