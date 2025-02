Křetínský získal od Japonců samurajský úvěr na 13 miliard

Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského získal japonský termínovaný úvěr na 80 miliard japonských jenů, tedy v přepočtu asi 12,7 miliardy korun. Podle firmy jde o největší takzvaný samurajský úvěr pro korporátního příjemce s globální působností od světové finanční krize v roce 2008. Samurajský úvěr je úvěr převážně v japonských jenech poskytovaný v Japonsku jiné než japonské společnosti.

Objem samurajských úvěrů vzrostl na nejvyšší úroveň za posledních 15 let a japonskou měnu využívá podle EPH stále více nejaponských společností. Tyto úvěry umožňují podle něj přístup k velkému počtu japonských investorů. Pro investory pak představují příležitost, jak diverzifikovat svá portfolia u zahraničních úvěrujících společností a zároveň obchodovat v místní měně, tedy jenu, uvedl holding.

„První samurajský úvěr je významný milník v další diverzifikaci našeho financování. Transakce představuje největší debut u korporátního financování na trhu se samurajskými úvěry od doby poslední světové finanční krize. Nesmírně si vážíme podpory syndikátu bank, které se na této transakci podílely, především skupině SMBC Group,“ řekl finanční ředitel EP Group Pavel Horský.

Samurajský úvěr EPH tvoří pětiletý úvěr se splatností do února 2030. Je úročen úrokovou marží 160 bazických bodů nad úrovní sazby TONAR. Transakci zaranžovala skupina SMBC Group v roli výhradního koordinátora a vedoucího aranžéra. SMBC (Sumitomo Mitsui Banking Corporation) je hlavním členem skupiny Sumitomo Mitsui Financial Group (SMBC Group), bankovního holdingu se sídlem v Tokiu, který se řadí mezi největší banky na světě podle spravovaných aktiv.

Skupina EPH zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě. Majoritním vlastníkem skupiny je jeden z nejbohatších Čechů Křetínský. V roce 2020 se do akcionářské struktury vrátil slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč.

