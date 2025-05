Kolik si vydělají váleční zajatci z Ruska v ukrajinských táborech?

Ukrajinská a ruská strana aktuálně provádí dosud největší výměnu zajatců. Ti z Ruska, kteří pobývali v zajateckých táborech na Ukrajině, si v nich mohli přivydělat.

Agentura Interfax-Ukrajina s odvoláním na vyjádření ukrajinského ministerstva spravedlnosti uvedla, že průměrný výdělek ruských válečných zajatců v ukrajinských zajateckých táborech je 1500 až 2000 hřiven, tedy asi 794 až 1059 korun. Počet ruských vojáků v ukrajinském zajetí neupřesnila, obě strany nyní provádějí dosud největší výměnu zajatců, a sice tisíc za tisíc, jak se dohodly minulý týden během přímých jednání v Istanbulu.

V zajetí si ruští vojáci mohou podle ministerstva přivydělat při práci v krejčovských a truhlářských dílnách, kuchyních či při výrobě tašek, nábytku nebo vánočních ozdob. Všichni práceschopní vězni mají možnost vykonávat placenou práci šest dní v týdnu, uvedlo ministerstvo.

Za válčení proti Ukrajině dostávají ruští vojáci podle dostupných údajů minimálně 200 tisíc rublů měsíčně (asi 55 tisíc korun).

„Ukrajina důsledně plní povinnosti vyplývající z mezinárodního humanitárního práva, zejména ženevské úmluvy z roku 1949, pokud jde o zacházení s válečnými zajatci,“ zdůraznilo ukrajinské ministerstvo. Týká se to i odměny za práci, která v souladu s ženevskou úmluvou činí přinejmenším 0,25 švýcarského franku (asi 6,64 Kč) za den. V dubnu se tak průměrný výdělek zajatců pohyboval ve zmíněném rozmezí, dodal úřad.

Tisíce balíků i telefonátů

Ministerstvo ujistilo, že kontroluje, aby zacházení se zajatci odpovídalo mezinárodním normám a ukrajinským zákonům, včetně zdravotní péče. V zajateckých táborech jsou knihovny, místnosti pro sledování televize, modlitebny, sportoviště. Zajatci tak mají možnosti intelektuálního rozvoje, trávení volného času, sportovních aktivit, her a na požádání se vězni mohou obrátit na duchovní. Ukrajina také zajišťuje zajatcům právo na dopisování a telefonování s rodinou: zajatci podle ministerstva odeslali a dostali více než 6500 dopisů, uskutečnili více než 4000 telefonátů a obdrželi více než 6500 balíků.

Ukrajina a Rusko si počátkem května vyměnily po 205 válečných zajatcích při páté výměně zajatců od začátku roku. Od začátku ruské invaze na Ukrajinu v únoru 2022 se do vlasti podařilo navrátit 4757 Ukrajinců, uvedl ukrajinský ombudsman Dmytro Lubinec. Od pátku do dneška by k nim měla během třídenní výměny přibýt další tisícovka.

Minulý měsíc ukrajinská prokuratura uvedla, že tělo ukrajinské novinářky Viktorije Roščynové, která zahynula v ruském zajetí, vykazuje známky mučení. Sedmadvacetiletá reportérka v roce 2023 zmizela na Rusy okupovaném území a zahynula za nejasných okolností.

Na mučení či špatné a nelidské zacházení s ukrajinskými válečnými zajatci a civilisty uvězněnými v Rusku poukázala také zpráva, kterou na na počátku března zveřejnila nevládní organizace Amnesty International. Rusko se podle této renomované organizace na ochranu lidských práv dopouští na Ukrajincích válečných zločinů a zločinů proti lidskosti. Toto pondělí ruské úřady činnost Amnesty International prakticky zakázaly, když ji označily za nežádoucí. Za spolupráci s nežádoucí organizací hrozí v Rusku vězení.

