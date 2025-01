Kde se berou peníze na válku? Západní podniky působící v Rusku tam zaplatily tři miliardy dolarů na daních

Nadnárodní podniky sídlící v členských státech Evropské unie v roce 2023 zaplatily v Rusku na dani z příjmu zhruba tři miliardy dolarů (téměř 74 miliard korun). Uvádí to studie, kterou tento týden zveřejnila organizace B4Ukraine. Od amerických podniků Rusko podle studie předloni na dani ze zisku obdrželo zhruba 1,2 miliardy dolarů.

„Navzdory rozsáhlým ruským zvěrstvům a více než 150 tisícům zdokumentovaných válečných zločinů na Ukrajině působí nadále v Rusku příliš mnoho západních podniků, což podporuje jeho válečnou ekonomiku,“ uvedla organizace B4Ukraine. „Je načase, aby odešly,“ dodala.

Podle studie předloni 827 firem z EU utržilo v Rusku 81,4 miliardy dolarů. Z těchto podniků v Rusku na dani z příjmu nejvíce zaplatily firmy sídlící v Německu, a to 692,5 milionu dolarů. Na druhém místě byly společnosti z Rakouska, za kterými následovaly firmy z Francie.

Nejvíce peněz do ruského rozpočtu na dani z příjmu v roce 2023 ze zahraničních podniků podle studie zaplatila bankovní skupina Raiffeisen, a to 491 milionů dolarů. Za ní následovaly čínská automobilka Cherry a americká tabáková společnost Philip Morris.

