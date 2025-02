Kanada i Mexiko v reakci na Trumpa zavádí odvetná cla vůči USA. Opatření chystá i Čína

Americký prezident Donald Trump podepsal nařízení, které zavádí cla na zboží dovážené z Kanady, Mexika a Číny. Všechny tyto země se rozhodly reagovat a vůči Spojeným státům zavádějí vlastní odvetná cla.

Kanada v odvetě za cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz kanadského zboží do Spojených států zavede cla ve výši 25 procent na dovoz z USA v hodnotě 155 miliard kanadských dolarů (asi 2,6 bilionu korun), prohlásil kanadský premiér Justin Trudeau. Uvedl, že od úterka půjde o zboží za 30 miliard kanadských dolarů a za 21 dnů má následovat zboží za 125 miliard. Kanadský premiér upozornil, že cla porušují dohodu o volném obchodu, uzavřenou před několika lety, a že americké kroky a kanadská odveta budou mít reálné důsledky pro lidi žijící na obou stranách hranice; příští týdny budou perné. Vybídl obyvatele Kanady, ať kupují kanadské výrobky a ať dovolenou tráví doma.

„Toto jsme nechtěli, o toto jsme nežádali. Ale neustoupíme,“ řekl Trudeau podle serveru BBC News a dodal, že kanadská vláda je odhodlaná postavit se za Kanaďany a za úspěšné partnerství mezi Kanadou a USA. V narážce na Trumpovu argumentaci poznamenal, že cla nejsou nejlepší způsob, jak si vzít na mušku drogu fentanyl. Americko-kanadská hranice je podle premiéra jednou z nejbezpečnějších na celém světě. „Méně než jedno procento fentanylu mířícího do Spojených států pochází z Kanady. Méně než jedno procento nelegálních migrantů mířících do Spojených států pochází z Kanady,“ uvedl. Dodal, že to neznamená, že by nebylo co zlepšovat, ale „obchodní akce proti Kanadě není nejlepší způsob, jak můžeme skutečně spolupracovat na záchraně životů“.

Trudeau, který dříve uvedl na síti X, že bude hovořit s mexickou prezidentkou Claudií Sheibaumovou, na tiskové konferenci potvrdil, že obě země spolupracují, aby čelily americkým clům. Na tiskové konferenci řekl, že s prezidentem Trumpem od jeho návratu do Bílého domu ještě nehovořil, jakkoli se o to snažil.

Trudeau se setkal s Trumpem v jeho rezidenci Mar-a-Lago na Floridě v prosinci, kdy se jej snažil odradit od zavedení cel. Během Trumpova prvního období měli Trudeau a Trump občas spory, ale spolupracovali, podotkla BBC.

Mexiko nechce konfrontaci

Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová oznámila na sociální síti X, že v reakci na cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem na dovoz z Mexika pověřila ministra hospodářství zavést celní i netarifní opatření na obranu zájmů země. Uvedla také, že kategoricky odmítá pomluvy Bílého domu, že by mexická vláda byla spolčena s drogovými kartely.

Prezidentka Sheibaumová v reakci uvedla, že mexická vláda během čtyř měsíců zabavila více než 40 tun drog, včetně 20 milionů dávek fentanylu. Rovněž zatkla více než 10 tisíc lidí napojených na zločinecké skupiny. „Mexiko nechce konfrontaci,“ napsala a vyjádřila ochotu ke spolupráci a koordinaci, nikoliv však k podřízenosti. Navrhuje proto prezidentu Trumpovi vytvořit společnou pracovní skupinu. „Problémy se neřeší uvalením cel, ale rozhovorem a dialogem,“ dodala.

Peking podá stížnost

Čína odpoví na cla uvalená americkým prezidentem Donaldem Trumpem odpovídajícími opatřeními. Peking hodlá také podat stížnost ke Světové obchodní organizaci (WTO), uvedlo čínské ministerstvo obchodu podle tiskových agentur. V obchodních válkách nejsou žádní vítězové a Čína podnikne nezbytná protiopatření, varovalo čínské ministerstvo zahraničí podle agentur.

Čínská vláda kromě odsouzení kroku Trumpovy administrativy nechala otevřené dveře pro jednání s USA, které by mohlo zabránit prohlubujícímu se konfliktu. Reakce se zastavila těsně přes eskalací, která poznamenala obchodní vztahy mezi Čínou a USA v Trumpově prvním období v Bílém domu, napsala agentura Reuters. Dodala, že podání stížnosti u WTO by bylo do značné míry spíše symbolickým krokem, který Peking také podnikl proti clům uvalených Evropskou unií na čínské elektromobily.

„Čína je s těmito novými cly silně nespokojená a rozhodně se staví proti,“ uvedlo v prohlášení čínské ministerstvo obchodu. Ohlásilo, že přijme „odpovídající opatření k rozhodné ochraně čínských práv a zájmů“. Peking také podle ministerstva podá stížnost na Washington u Světové obchodní organizace, protože uvalení cel vážně porušuje pravidla WTO. Čínské ministerstvo obchodu v prohlášení vyzvalo USA, aby „se zapojily do upřímného dialogu a posílily spolupráci“.

„Fentanyl je americký problém,“ uvedlo čínské ministerstvo zahraničí a dodalo, že čínská strana v rozsáhlé protidrogové spolupráci s Američany dosáhla „pozoruhodných výsledků“.