Inflace v letních měsících klesla výrazně pod cíl, mělo by to však být jen dočasné
Červnový propad inflace táhly hlavně levnější potraviny, úleva ale nemusí vydržet. Energie a služby mohou už na podzim znovu zatlačit ceny vzhůru, píše ve svém komentáři hlavní ekonom skupiny ČSOB Jan Bureš.
Inflace nás v červnu překvapila o poznání výraznějším poklesem, za kterým stál opět pozoruhodně příznivý vývoj cen potravin. Ceny tak meziměsíčně poklesly v červnu o 0,3 procenta a meziroční inflace poklesla z 2,1 procenta na 1,5 procenta. Potravinová deflace se výrazně prohloubila (ceny potravin meziročně klesají o 3,4 procenta) a celkový deflační tlak z „nejtěžší váhy“ spotřebitelského koše začíná být podobný jako v roce 2024 (kdy docházelo k odeznívání energetické krize v potravinách). Ostatní položky spotřebitelského koše zdaleka tak výrazné překvapení nezaznamenaly.
Ceny pohonných hmot u čerpacích stanic ke konci června klesly nakonec v souladu s očekáváním, a ještě drobný pokles zaznamenají v průběhu července. Vysoká zůstává současně meziroční inflace i inflační momentum v segmentu služeb (přes 5 procent).
Dočasná situace
Co čekat od české inflace dál? Ceny pohonných hmot sice mohou inflaci ještě v průběhu letních měsíců inflaci kosmeticky tlačit dolů, zásadní neznámou však zůstane volatilita cen potravin. V tuto chvíli nevidíme do detailů potravinového spotřebního koše (za červen). Pokud by aktuálně „levné“ potraviny (pravděpodobně stále zejména mléčné výrobky a maso) zůstaly na stávajících úrovních, budou v červenci a v srpnu narážet na velmi vysoké srovnávací základny z minulého roku a meziroční potravinová deflace se může ještě lehce prohloubit. S tím by se i celková inflace nakonec mohla v létě ještě hlouběji propadnout pod cíl.
Z hlediska hotelového byznysu je Česko vůči Rakousku nekonkurenceschopné. „Nechápe potenciál cestovního ruchu,“ říká Jan Herget, bývalý šéf agentury CzechTourism. S byznysovým partnerem pořídil dva hotely v rakouském Bad Gasteinu, které leží v samotném srdci Alp.
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Reality
Z hlediska hotelového byznysu je Česko vůči Rakousku nekonkurenceschopné. „Nechápe potenciál cestovního ruchu,“ říká Jan Herget, bývalý šéf agentury CzechTourism. S byznysovým partnerem pořídil dva hotely v rakouském Bad Gasteinu, které leží v samotném srdci Alp.
Tato situace by však měla být dočasná – pro konec roku 2026 a rok 2027 kreslíme výrazně jiný inflační obrázek. Zejména proto, že dnešní deflační tlaky v potravinách a energiích považujeme za dočasné. Jeden z důvodů je skutečnost, že doprava v Hormuzském průlivu má zatím k normálu stále daleko. Ceny ropy se sice stabilizovaly na před-krizových úrovních, avšak ceny zemního plynu opět lehce rostou na úrovně zhruba o třetinu vyšší než před rokem. A to vše ve chvíli, kdy Evropa začne intenzivně doplňovat stále relativně prázdné zásobníky.
Ceny energií včetně plynu se přitom v Česku tradičně refixují pouze jednou nebo dvakrát do roka – pocítíme to tedy právě na podzim a v zimě 2026/27. Současně se dražší energie a hnojiva (navázané také na krizi na Blízkém východě) mohou v roce 2027 viditelně promítnout právě do cen potravin. A to vše je třeba vidět v kontextu letošního roku, kdy právě velmi nízké ceny energií (elektřina díky zrušení POZE zlevňuje meziročně o více než 11 procent) a překvapivě levné potraviny „maskují“ stále velmi vysokou inflaci ve službách (momentum přes 5 procent). Takové štěstí příští rok mít nebudeme a jak energie, tak potraviny mohou naopak trochu přitápět pod „inflačním kotlem“.
I proto zatím náš inflační výhled pro rok 2027 nijak výrazně neměníme a stále předpokládáme průměrnou inflaci v blízkosti 3 procent. Pro letošní rok naopak po zveřejnění konečných čísel za červen budeme s vysokou pravděpodobností průměrnou inflaci revidovat směrem dolů z 2,1 procenta lehce pod 2 procenta.
VYŠEL LETNÍ NEWSTREAM CLUB
Sázky na růst Česka se vyplácejí. Potvrzují to lidé různých oborů a zájmů, s nimiž se můžete potkat při čtení aktuálního vydání magazínu Newstream CLUB. Česko má totiž obří potenciál, který se daří čím dál více využívat. Platí to pro investory, globální i lokální firmy, ale také pro tuzemský realitní trh. Jak se na vlně zájmu svézt, poradí letní vydání magazínu.
Na obálce magazínu jsou sourozenci se Sara a Teo Sandevovi, kteří patří ke generaci, která už nemusí volit mezi původem a zemí, kde vyrostla. Ona jde hereckou cestou, on spojuje fotbal, studium a rodinný byznys. Oba ale dobře vědí, že jejich největší výhodou je právě mix českého zázemí a balkánských kořenů.
Aktuální vydání se věnuje právě sázkám na Česko z mnoha pohledů: z pohledu investorů drobných i institucionálních, ale i z pohledu lidí, kteří se snaží zemi posunout dál. K nim patří například Petr Dvořák, který shání soukromé prostředky na spolufinancování stavby nové pražské filharmonie, nebo investor Marek Dospiva.
Česko se také stává čím dál větším lákadlem pro zahraniční firmy, které zde mají vývojová centra. Důvodů je celá řada, ale klíčové jsou pro globální firmy tři věci: vhodná geografická poloha, bezpečnost, a hlavně silné technické zázemí, díky kterému tu mohou pracovat na nejpokročilejších inovacích.
To potvrzuje například šéf globální technologické společnosti Everpure Charlie Giancarlo, který působil v největších firmách světa, stál u zrodu internetu a nyní se věnuje datovým úložištím. Rozhovor s ním také přináší letní vydání magazínu Newstream CLUB.
A rostoucí zájem nadnárodních firem o možnost působit v Česku potvrzuje také Tomáš Partsch z CTP, který vysvětluje, jak se z Brna stává evropské Silicon Valley.
Dvanácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.