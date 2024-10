Inflace v eurozóně zrychlila zrychlila na dvě procenta

Meziroční tempo růstu spotřebitelských cen v eurozóně v říjnu zrychlilo na dvě procenta ze zářijových 1,7 procenta. Nejvíce zdražily služby, uvedl statistický úřad Eurostat. Údaje za celou Evropskou unii odhad neobsahuje.

Meziroční míra takzvané jádrové inflace, která nezahrnuje ceny energií, potravin, alkoholu a tabáku, v říjnu zůstala na 2,7 procenta. Ceny ve službách stouply o 3,9 procenta, zatímco potraviny, alkohol a tabák zdražily o 2,9 procenta. Ceny neenergetického průmyslového zboží se zvýšily o 0,5 procenta, ceny energií naopak o 4,6 procenta klesly, uvedl Eurostat.

Nejvíce se ceny v říjnu meziročně zvýšily v Belgii, a to o 4,7 procenta. V Estonsku jejich růst dosáhl 4,5 procenta. Naopak ve Slovinsku zůstaly ceny beze změny a v Irsku se zvýšily o 0,1 procenta.

Konečnou zprávu o vývoji inflace, včetně údajů za celou Evropskou unii, Eurostat zveřejní 19. listopadu.

Inflace v eurozóně je nyní v souladu s dvouprocentním cílem Evropské centrální banky (ECB). Ta předloni v červenci zahájila zvyšování úrokových sazeb s cílem dostat inflaci pod kontrolu, loni v říjnu ale zvyšování úroků přerušila. Od té doby držela svou základní úrokovou sazbu na 4,5 procenta, až letos v červnu v reakci na zpomalování inflace zahájila snižování úrokových sazeb, aby v eurozóně podpořila hospodářský růst.

Svou depozitní sazbu ECB v červnu snížila o čtvrt procentního bodu na 3,75 procenta. Tento měsíc ji zredukovala o další čtvrtinu procentního bodu na 3,50 procenta.

