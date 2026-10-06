Stoletý činžák na jedné z nejlepších pražských adres. Podívejte se, jak se mění bydlení na Masarykově nábřeží
Secesní činžovní domy na Masarykově nábřeží vznikaly před více než stoletím jako reprezentativní bydlení na jedné z nejexponovanějších pražských adres. Rekonstrukce bytu v domě architektů Josefa Brzáka a Františka Weyra z let 1903 až 1905 ukazuje, jak lze takový prostor přizpůsobit současnému životu, aniž by přišel o svou historickou hodnotu.
Masarykovo nábřeží patří k místům, kde se architektura domu stává téměř stejně důležitou jako samotná adresa. Současná podoba této části pravého břehu Vltavy vznikala především na přelomu 19. a 20. století v souvislosti s regulací řeky a přestavbou původní pobřežní zástavby. Zvlášť intenzivně se zde stavělo mezi lety 1903 a 1905. Vznikaly zde luxusní činžovní domy, z nichž řada se stala reprezentantem nastupující secese.
Právě do této vrstvy pražské architektury patří i dům architektů Josefa Brzáka a Františka Weyra z let 1903 až 1905, v němž se nachází rekonstruovaný byt. Jeho největší devizou přitom není jen historický charakter, ale i poloha. Z oken se otevírají výhledy na Vltavu, Žofín a panorama Hradčan.
Místo bourání hledání rovnováhy
Hlavním úkolem rekonstrukce proto nebylo historický byt jednoduše převléknout do současného designu. Architekti ze studia Martin Čeněk Architekti hledali způsob, jak změnit dispozici a doplnit současný komfort, aniž by zmizely prvky, které vytvářejí charakter původního domu.
Výchozí dispozice odpovídala typickému městskému bytu z počátku 20. století. Dva průchozí pokoje směřovaly k nábřeží, středem bytu vedla dlouhá chodba zakončená koupelnou a směrem do dvora byly soustředěny obslužné prostory včetně někdejšího pokoje služebné.
Zásadní změnou bylo prosvětlení a otevření celého bytu. Původní chodba se proměnila v jeho hlavní komunikační osu. Jednu její stranu dnes tvoří souvislá nábytková stěna z běleného dubu, do které se podařilo ukrýt úložné prostory, technické zázemí i vstupy do dalších místností.
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Historické dveře vedou do nového světa
Právě vestavěný nábytek se stal jedním z hlavních nástrojů celé rekonstrukce. Skrze skříňovou stěnu se nenápadně vstupuje do ložnic, koupelen i dětského pokoje. Toaletu se sprchou pro hosty prozrazuje v souvislé ploše prakticky jen svislé mosazné madlo.
Směrem do vnitrobloku se charakter bytu zklidňuje. Do hlavní ložnice se vstupuje nikou s repasovanými historickými dveřmi, zatímco z někdejšího pokoje služebné vznikla koupelna se sprchou. Další část vestavby skrývá koupelnu s velkou vanou a šatnu navazující na dětský pokoj.
Byt se znovu otevřel k Vltavě
Největší proměnou prošla část orientovaná k řece. Původní koupelna na konci středního traktu byla posunuta a prostor se otevřel směrem k hlavní obytné části. Díky tomu se do středu dispozice dostalo více denního světla a současně bylo možné odhalit valenou klenbu, pod kterou jsou dnes zasazeny vysoké kuchyňské skříně.
Odstranění příčky mezi pokoji směřujícími k nábřeží pak vytvořilo velký společenský prostor s výhledem na Vltavu. Kuchyň, jídelnu a obývací část rozděluje tmavě mořený dubový portál s knihovnou a skládacími dveřmi.
Ani ten není jen dekorací. Umožňuje část prostoru uzavřít a vytvořit pracovnu nebo místo pro hosty. Samotná postel je při běžném provozu ukrytá v bílé vestavěné skříni, takže obytná místnost zůstává otevřená a vzdušná.
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Historická hodnota není jen ve fasádě
Právě dochované řemeslné prvky jsou jedním z důvodů, proč mají rekonstrukce kvalitních historických činžovních domů jiný charakter než modernizace běžného bytu. Na Masarykově nábřeží jsou historické interiéry součástí hodnoty celé lokality. Dobře je to patrné například na nedalekém spolkovém domě Hlahol z let 1903 až 1905, kde se dochovala část původního secesního vybavení včetně kování, lustrů a dveří.
Také v rekonstruovaném bytě proto zůstala původní secesní špaletová okna, štuky i zdobné dveře s leptanými skly a florálními motivy. Historické prvky dostaly odstín slonové kosti, zatímco nové části jsou čistě bílé. Rozdíl mezi původním a současným tak není maskovaný, ale naopak záměrně čitelný.
Podobně se pracovalo s podlahami. Dubové vlysy jsou v obytných částech skládány do tradičního stromečku, zatímco v průchodech střední nosnou stěnou mění směr a zvýrazňují novou prostorovou logiku bytu. Koupelny dostaly světlé lité terrazzo.
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Moderní komfort zůstává pokud možno skrytý
Současné technologie se naopak architekti snažili upozadit. Skrytá klimatizace nebo podlahové vytápění koupelen zajišťují dnešní komfort, ale vizuálně nesoupeří s původním interiérem. Retro žebrové radiátory a kulaté vypínače naopak připomínají dobu vzniku domu.
Spojovacím prvkem mezi oběma světy se stala také přírodní mosaz. Objevuje se na nových dveřních madlech i svítidlech a navazuje na historické kování. Světlý bělený dub pak sjednocuje velkou část nových vestaveb od centrální nábytkové stěny přes ložnici až po kuchyň.
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Třinácté vydání čtvrtletníku Newstream CLUB je v prodeji, distribuci zajišťuje Send. Digitální verzi magazínu lze zakoupit přímo na newstream.cz.