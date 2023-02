Expertka radí: Jak si snížit daňový základ

Základ daně za rok 2022 si můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně nebo využít slevu na dani. O co přesně se jedná? Projděte si praktický přehled. Šest daňových tipů připravila Jana Jáčová, zakladatelka a šéfka účetní firmy UOL Účetnictví.

Reklama

Základ daně za rok 2022 si můžete snížit o takzvané nezdanitelné části základu daně nebo využít slevu na dani. Jak na to?

Dary

Pokud jste vy coby fyzická osoba poskytli v loňském roce například finanční dar dobročinným nebo jiným organizacím, můžete si v některých případech dar odečíst od základu daně. Celková částka daru však musí dosahovat alespoň 1 000 korun, nebo musí přesáhnout dvě procenta základu daně. Vlivem covidové pandemie a války na Ukrajině se navíc zavedla výjimka pro horní hranici. Maximálně si tak lze odečíst 30 procent základu daně oproti dřívějším 15 procentům.

Dárci krve si za jeden odběr mohou z daňového základu odečíst 3 000 korun a například dárci kmenové buňky nebo kostní dřeně pak 20 000 korun. V každém případě je potřeba mít připraveno potvrzení o daru.

Úroky z úvěru na bydlení

Jestliže máte hypotéku nebo úvěr ze stavebního spoření, můžete si ze základu daně odečíst zaplacené úroky. Úroky z hypotéky na vlastní bydlení nebo jeho rekonstrukci totiž patří k nezdanitelné části základu daně a jejich navrácení může potěšit rodinný rozpočet. Důležité je splňovat podmínku, aby nemovitost sloužila k vašemu bydlení, případně někomu z blízké rodiny. Pro maximální výši je rozhodující, kdy jste si nemovitost na hypotéku pořídili. „Pokud k tomu došlo před 1. lednem 2021, horní hranice pro odpočet je 300 tisíc korun a tudíž je možné na dani ušetřit až 45 tisíc korun. Po tomto datu jde nejvýše o 150 tisíc korun za rok a slevu 22 500 korun,“ vysvětluje Jáčová.

Expertka radí: Jak na odpočet úroků hypotéky z daní Money Hypotéka odčerpává z rodinného rozpočtu nemalou částku. Jednou ročně si ale mohou Češi splácející hypotékou snížit daňový základ o úroky zaplacené bance a ušetřit tak na daních až několik desítek tisíc korun. Jaké podmínky je potřeba splnit pro uplatnění daňového odpočtu úroků z úvěru na bydlení? Radí odbornice z hyponamiru.cz Veronika Kráčmar Hegrová. Zlaťák Přečíst článek

Reklama

Penzijní a životní připojištění

Pokud máte „penzijko“ a přispíváte si na něj více než 1 000 korun měsíčně, i zde se vám otevírá možnost ke snížení základu daně. Jelikož jste ale k první tisícikoruně již dostali státní příspěvek, musíte brát v potaz jen částku, která tisíc korun převyšuje. „Pokud například měsíčně platíte 3 000 korun, pro výpočet snížení daňového základu je rozhodující částka 2 000 korun. Maximálně si základ daně můžete takto snížit o 24 000 korun s výslednou slevou na dani 3600 korun,“ přibližuje Jáčová.

O stejnou částku může být roční daň nižší i v případě životního pojištění. Je však potřeba splňovat více podmínek. „Jedná se třeba o to, že pojistné plnění bude vyplaceno nejdříve v 60 letech, smlouva musí být uzavřena nejméně na 60 měsíců, nesmí se jednat o pouhé pojištění rizik a mnoho dalšího. Pojišťovna by vám v každém případě měla zaslat potvrzení o částce, kterou můžete v daňovém přiznání uplatnit,“ dodává Jáčová.

PŘEHLEDNĚ: Které daně Fialova vláda zvýší Money Státní rozpočet se kvůli napjaté ekonomické i geopolitické situaci dostává stále do většího stresu a výdaje rostou. Vláda Petra Fialy však nadále věří, že udrží v letošním roce schodek ve schválené výši 295 miliard korun. Vzhledem k pokračující inflaci erár sice má vyšší příjmy z DPH, ale zároveň hrozí až dvě mimořádné valorizace důchodů. A protože vláda buď neumí, nebo nechce škrtat, stále častěji mluví o zvyšování daní. Zde je přehled daňových sazeb, které Fialův kabinet buď již nově zavedl, nebo uvažuje o jejich zvýšení. Stanislav Šulc Přečíst článek

Sleva na poplatníka

Na tuto slevu má nárok každý, kdo měl alespoň část roku zdanitelné příjmy. Zatímco zaměstnancům ji odečítá zaměstnavatel měsíčně ve výši 2 570 korun, OSVČ ji mohou uplatnit v rámci daňového přiznání za celý rok ve výši 30 840 korun. Jestliže jste nějakou část roku nepracovali, i tak máte nárok na tuto slevu v plné roční výši. Nezapomeňte na to, pokud jste si například alespoň měsíc hledali zaměstnání, byli na mateřské atp.

Sleva na dítě a školkovné

Daňové zvýhodnění na vyživované dítě se vás týká, pokud žijete s dítětem ve společné domácnosti. Jestliže dítě bydlí s oběma rodiči, tuto slevu si může uplatnit pouze jeden z nich. U zaměstnanců se tak děje každý měsíc, zatímco OSVČ se musí o slevu „přihlásit“ jednou ročně prostřednictvím daňového přiznání. Konkrétní částka se liší podle toho, zda jde o první, druhé nebo třetí a další dítě, vyšší částka se uplatňuje u dětí postižených. Slevu můžete uplatňovat do potomkových 18. narozenin, a pokud bude i nadále studovat, neboli se „soustavně připravovat na budoucí povolání“, můžete slevu využívat až do jeho 26 let. U této slevy se navíc jako u jediné dá jít i do mínusu – to znamená, že je-li sleva vyšší než samotná daň, vznikne vám daňový bonus, který vám stát vyplatí.

Sleva za umístění dítěte do školky, tzv. školkovné, se týká dětí navštěvujících státní či soukromé školky, dětské skupiny a další registrovaná zařízení. Nárok na slevu máte jen tehdy, pokud s dítětem bydlíte v jedné domácnosti. Pro uplatnění potřebujete potvrzení od provozovatele školky. Slevu si zaměstnanci zahrnou do ročního zúčtování daně a OSVČ v daňovém přiznání.

Přehledně: Přiznání k dani z nemovitostí. Kdo a kdy ho podává Money Blíží se konec ledna a s ním i uzávěrka pro daňové přiznání k dani z nemovitostí. Pokud vlastníte stavbu nebo pozemek, je nejvyšší čas si vyjasnit, zda a jak se vás tato povinnost týká. Daň z nemovitých věcí totiž musí zaplatit téměř každý vlastník nemovitosti, ne vždy však musí podávat daňové přiznání. Proč ale lidé v Praze platí více než v Aši a jak na to, když má nemovitost více majitelů? Udělejte si jasno s tímto přehledným průvodcem. nst Přečíst článek

Sleva na vyživovanou manželku či manžela

Bydlíte-li ve společné domácnosti s manželem či manželkou a váš protějšek neměl v loňském roce výraznější příjmy, typicky protože je na rodičovské dovolené, využijete slevu až 24 840 korun, respektive 2070 korun za každý takový měsíc. „Maximální příjem manželky či manžela nesmí přesáhnout 68 tisíc korun za rok, do této částky se ale nepočítá rodičovský příspěvek, porodné či přídavek na dítě a další dávky státní sociální podpory. Pokud je manžel či manželka držitelem průkazu ZTP/P, sleva se dvojnásobí,“ uzavírá Jáčová.

Co přinese nový rok podnikatelům? Tři hlavní daňové změny, seznamte se Money Změní se limit obratu pro povinnost registrace k DPH, nový rok zamíchá i paušální daní, jež bude nově rozdělena do tří pásem, a finanční správy začnou sbírat údaje o prodejcích na elektronických platformách. Jana Jáčová z firmy UOL Účetnictví rozebírá každou novinku. Zlaťák Přečíst článek