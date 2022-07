Experiment s politikou jednoho dítěte se Číně vymstil. Příští rok bude nejlidnatější Indie

Indie předstihne v roce 2023 Čínu na pozici nejlidnatější země světa, uvádí zpráva Organizace spojených národů. Oba asijské státy letos evidují více než 1,4 miliardy obyvatel. Zpráva zároveň varuje, že vysoká porodnost nejspíše ohrozí hospodářský růst, uvádí agentura Reuters.

Světová populace, která k 15. listopadu tohoto roku podle odhadů překročí hranici osmi miliard lidí, by mohla v roce 2030 dosáhnout 8,5 miliardy. Podle odhadů by počet lidí na planetě mohl v roce 2100 vystoupat na 10,4 miliardy, protože úmrtnost se zpomaluje, uvádí zpráva zveřejněná u příležitosti Světového dne populace.

Podle sčítání lidu, které se v Indii provádí jednou za deset let, činil v roce 2011 počet obyvatel země 1,21 miliardy. Vláda sčítání lidu v roce 2021 odložila kvůli pandemii covidu-19. Podle odhadů OSN nicméně rostla světová populace nejpomaleji od roku 1950, v roce 2020 klesl růst pod jedno procento.

Průměrná porodnost světové populace v roce 2021 činila 2,3 porodu na jednu ženu za život, přičemž v roce 1950 se pohybovala přibližně okolo pěti porodů na ženu. Předpokládá se, že do roku 2050 klesne celosvětová na 2,1 porodu.

„Rostoucí populace zároveň připomíná společnou odpovědnost lidí za péči o planetu a vede k zamyšlení nad tím, v čem stále ještě neplníme své závazky vůči sobě navzájem,” uvedl v prohlášení generální tajemník OSN António Guterres.

Celosvětová střední délka života navíc v roce 2021 klesla především v důsledku pandemie covidu-19 na 71 let ze 72,8 roku, jež byla vypočítána v roce 2019.

Více než polovina předpokládaného nárůstu světové populace se podle OSN, alespoň do roku 2050, bude soustředit v osmi zemích: v Kongu, Egyptě, Etiopii, Indii, Nigérii, Pákistánu, na Filipínách a v Tanzanii. Očekává se, že země subsaharské Afriky se budou podílet na předpokládaném nárůstu více než polovinou.

Počet obyvatel se podle odhadů v 61 zemích světa mezi lety 2022 a 2050 sníží o jedno procento nebo více v důsledku poklesu porodnosti.

